Чем девушка отличается от женщины в мемах

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Пока весь мир следит за новостями, давайте с юмором посмотрим на отличия женщин и девушек. Говорят, что возраст не имеет значения, но понимание многих вещей приходит только с опытом и годами.
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Женщина:***
Тупая писда: запилила этот пост