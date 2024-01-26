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Чем девушка отличается от женщины в мемах

Чем девушка отличается от женщины в мемах

Автор:
26 января 2024 06:32
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   девушки   женщины   забавно   интересно   о девушках   фото   
1693
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Пока весь мир следит за новостями, давайте с юмором посмотрим на отличия женщин и девушек. Говорят, что возраст не имеет значения, но понимание многих вещей приходит только с опытом и годами.

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Метки: Мемы   Прикол   девушки   женщины   забавно   интересно   о девушках   фото   
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2  комментария
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Умница-красавица Час назад
Девушка: ***
Женщина:***
Тупая писда: запилила этот пост
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Спелая кукурузинка

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