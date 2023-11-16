Внук Шарля де Голля захотел получить гражданство России

Во время своего выступления на Форуме французский общественный деятель и экономист говорил в основном о российской культуре и её дискриминации на Западе. По его словам, попытки отмены любой культуры бессмысленны и вредны. Это мешает наладить диалог между народами.

"Мне часто задают вопросы о российской культуре. И очень часто российская культура поддается дискриминации. Ее стирают, сокращают ее присутствие на Западе. Все это ведет к одностороннему взгляду. Мы смотрим на других своими глазами, западными глазами, не понимая сути, не понимая основу. И это мешает создать основу для мирного диалога и благоденствия народов. И чтобы взаимодействовать и понимать другого в этом многополярном мире, необходимо знать и узнавать чужую культуру. Только так и сможем достичь взаимопонимания между народами.





Мы [французы] любим ваших музыкантов, театралов, писателей. И несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна и это то, что по-настоящему сближает людей", — заявил Пьер де Голль.