Внук Шарля де Голля захотел получить гражданство России

Для него это было бы честью, заявил потомок известного генерала и политика.
Внук основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль хотел бы получить российское гражданство. Об этом он заявил на полях Форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге. Пьер де Голль заявил журналистам, что для него было бы честью получить паспорт гражданина России.
"Ваша страна предлагает большие возможности. Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух", — пояснил он.
Во время своего выступления на Форуме французский общественный деятель и экономист говорил в основном о российской культуре и её дискриминации на Западе. По его словам, попытки отмены любой культуры бессмысленны и вредны. Это мешает наладить диалог между народами.
"Мне часто задают вопросы о российской культуре. И очень часто российская культура поддается дискриминации. Ее стирают, сокращают ее присутствие на Западе. Все это ведет к одностороннему взгляду. Мы смотрим на других своими глазами, западными глазами, не понимая сути, не понимая основу. И это мешает создать основу для мирного диалога и благоденствия народов. И чтобы взаимодействовать и понимать другого в этом многополярном мире, необходимо знать и узнавать чужую культуру. Только так и сможем достичь взаимопонимания между народами.
Мы [французы] любим ваших музыкантов, театралов, писателей. И несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна и это то, что по-настоящему сближает людей", — заявил Пьер де Голль.
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум (СПМКФ) - Форум объединенных культур после трёхлетнего перерыва проходит в этом году с 16 по 18 ноября. "Коммерсант" пишет, что СПМКФ — это "одно из самых значимых и престижных культурных событий в России и в мире". Мероприятие проводится с 2011 года. Главная цель форума — помощь в продвижении российской культуры за рубежом, дискуссии, обмен идеями, поддержка различных инициатив и культурное сотрудничество между странами. Помимо прочего, идея создания форума предполагала, что мероприятие позволит закрепить за Петербургом звание одного из мировых центров культуры.
Сегодняшнее мероприятие проходит под названием "Форум объединенных культур". Основная его тема — "История и современность в художественной культуре". Предполагается, что в мероприятии примут участие более 70 стран и 50 официальных делегаций, как минимум 30 из которых будут возглавлять министры культуры. Площадками для СПМКФ станут Главный штаб Государственного Эрмитажа и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.
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