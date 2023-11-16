FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7170 постов • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Внук Шарля де Голля захотел получить гражданство России

Внук Шарля де Голля захотел получить гражданство России

Автор:
16 ноября 2023 13:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пьер де Голль   Санкт-Петербург   Форум объединенных культур   Шарль де Голль   гражданство   мнение   
1028
3

Для него это было бы честью, заявил потомок известного генерала и политика.

Внук основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль хотел бы получить российское гражданство. Об этом он заявил на полях Форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге. Пьер де Голль заявил журналистам, что для него было бы честью получить паспорт гражданина России.


"Ваша страна предлагает большие возможности. Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух", — пояснил он.

Во время своего выступления на Форуме французский общественный деятель и экономист говорил в основном о российской культуре и её дискриминации на Западе. По его словам, попытки отмены любой культуры бессмысленны и вредны. Это мешает наладить диалог между народами.


"Мне часто задают вопросы о российской культуре. И очень часто российская культура поддается дискриминации. Ее стирают, сокращают ее присутствие на Западе. Все это ведет к одностороннему взгляду. Мы смотрим на других своими глазами, западными глазами, не понимая сути, не понимая основу. И это мешает создать основу для мирного диалога и благоденствия народов. И чтобы взаимодействовать и понимать другого в этом многополярном мире, необходимо знать и узнавать чужую культуру. Только так и сможем достичь взаимопонимания между народами.


Мы [французы] любим ваших музыкантов, театралов, писателей. И несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна и это то, что по-настоящему сближает людей", — заявил Пьер де Голль.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум (СПМКФ) - Форум объединенных культур после трёхлетнего перерыва проходит в этом году с 16 по 18 ноября. "Коммерсант" пишет, что СПМКФ — это "одно из самых значимых и престижных культурных событий в России и в мире". Мероприятие проводится с 2011 года. Главная цель форума — помощь в продвижении российской культуры за рубежом, дискуссии, обмен идеями, поддержка различных инициатив и культурное сотрудничество между странами. Помимо прочего, идея создания форума предполагала, что мероприятие позволит закрепить за Петербургом звание одного из мировых центров культуры.


Сегодняшнее мероприятие проходит под названием "Форум объединенных культур". Основная его тема — "История и современность в художественной культуре". Предполагается, что в мероприятии примут участие более 70 стран и 50 официальных делегаций, как минимум 30 из которых будут возглавлять министры культуры. Площадками для СПМКФ станут Главный штаб Государственного Эрмитажа и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Пьер де Голль   Санкт-Петербург   Форум объединенных культур   Шарль де Голль   гражданство   мнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
424
Bublic 77 8 минут назад
Ещё один умник на налогах решил сэкономить и квартиру в Саранске на халяву получить. У нас тут своей шалупони хватает, живите у себя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич Час назад
Ну его дед был ещё той змеёй... Французы то может от него и в восторге, то СССР его дед прокинул... забыв, что благодаря Сталину он стал лидером сопротивления и главной Франции. Англосаксы к де Голлю относились очень прохладно, даже отрицательно. Но это не помешало де Голлю забыть это и после войны лечь под них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183490



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#люди#ДТП#полиция#позитив#Автовсячина#Разное#фильм
#в мире#автомир#машина#факты#авто аварии#забавно#милота#Китай#природа#США
#животные#Юмор#интересно#аварии#интересное#кино#история#улыбнуло#Москва#Ynews
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Аквамен одобряет: в Санкт-Петербурге обнаружена студия мечты Аквамен одобряет: в Санкт-Петербурге обнаружена студия мечты Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам Железнодорожное путешествие американки из Питера в Москву Железнодорожное путешествие американки из Питера в Москву Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии «Она занимается пропагандой содомии»: православные активисты потребовали лишить Наталью Орейро российского гражданства «Она занимается пропагандой содомии»: православные активисты потребовали лишить Наталью Орейро...

На что жалуетесь?

Вернуться