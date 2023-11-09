Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии

По мнению муфтия, тему с агрессивными мигрантами специально раскачивают в СМИ.
Глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что российских мусульман беспокоит развитие мигрантофобии в стране. Он считает, что в России снято табу на националистическую риторику и идёт нагнетание волны против мигрантов, что свою очередь может навредить и мусульманам, которые являются гражданами РФ. Свои опасения Альбир Крганов высказал на вчерашнем круглом столе, который был посвящён теме гражданского общества и его противодействию провокациям на национальной почве.
"Нам кажется, идёт нагнетание этой темы, волну, поднявшуюся в России в отношении мигрантов, раскачивают. Мы обеспокоены тем, что она может перекинуться на мусульман, которые являются законными гражданами страны", — поделился мнением глава Духовного собрания мусульман России.
Муфтий добавил также, что на подобные темы нужно говорить осторожно, чтобы не разжигать межнациональную вражду.
Добавим, что в последние несколько месяцев российские политики наперебой предлагают множество поправок по ужесточению контроля за мигрантами, а МВД в ходе антимигрантских рейдов задерживает сотни нелегальных гостей страны, не говоря уже о Следственном комитете, который ведёт десятки уголовных дел в отношении этнических банд и преступников.
Однако всё происходящее не имеет отношения к мигрантофобии. Проблема заключается в выросшем уровне преступности среди приезжих. Председатель СК Александр Бастрыкин в конце сентября докладывал, что количество тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов выросло на 32% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Таких преступлений зафиксировано в этом году почти 11 000. Глава СК подчеркнул, что основная часть правонарушений связана с нежеланием мигрантов адаптироваться среди местного населения.
Первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев сообщил вчера, что только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют разрешения на работу. Преступления среди мигрантов, к слову, совершаются не только из-за противопоставления себя российским порядкам или незнания законов и этических норм, но из-за нехватки денег — из-за просевшего курса рубля многие мигранты уже не могут обеспечивать свои семьи на родине как прежде, считают чиновники.
Известно, что в ходе операции "Нелегал-2023", которая проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября нынешнего года, из России было депортировано около 15 тысяч мигрантов.
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Проблема есть и её надо решать. а муфтий пусть сидит молча лучше.
И лучше безвозвратно.
Потому как не было на территории РФ почти никакой фобии между народами до 1991г.
А проблема вылезла, как черт из табакерки. Сначала они выгнали всех русских из своих чуркостанов, думали счас заживут! А хрен-там.
И попёрли в Россию на заработки, да ещё и со своим гонором.
СМИ лупит русских детей в школе, СМИ режет баранов на детских площадках, СМИ ведёт маршрутку с двумя телефонами в руках.
Он изрядно обнаглел, этот СМИ!