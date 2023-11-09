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Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии

Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии

Автор:
09 ноября 2023 16:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Альбир Крганов   межэтнические отношения   мигрантофобия   мнение   мусульмане   муфтий   опасение   
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По мнению муфтия, тему с агрессивными мигрантами специально раскачивают в СМИ.

Глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что российских мусульман беспокоит развитие мигрантофобии в стране. Он считает, что в России снято табу на националистическую риторику и идёт нагнетание волны против мигрантов, что свою очередь может навредить и мусульманам, которые являются гражданами РФ. Свои опасения Альбир Крганов высказал на вчерашнем круглом столе, который был посвящён теме гражданского общества и его противодействию провокациям на национальной почве.



"Нам кажется, идёт нагнетание этой темы, волну, поднявшуюся в России в отношении мигрантов, раскачивают. Мы обеспокоены тем, что она может перекинуться на мусульман, которые являются законными гражданами страны", — поделился мнением глава Духовного собрания мусульман России.


Муфтий добавил также, что на подобные темы нужно говорить осторожно, чтобы не разжигать межнациональную вражду.

Добавим, что в последние несколько месяцев российские политики наперебой предлагают множество поправок по ужесточению контроля за мигрантами, а МВД в ходе антимигрантских рейдов задерживает сотни нелегальных гостей страны, не говоря уже о Следственном комитете, который ведёт десятки уголовных дел в отношении этнических банд и преступников.


Однако всё происходящее не имеет отношения к мигрантофобии. Проблема заключается в выросшем уровне преступности среди приезжих. Председатель СК Александр Бастрыкин в конце сентября докладывал, что количество тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов выросло на 32% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Таких преступлений зафиксировано в этом году почти 11 000. Глава СК подчеркнул, что основная часть правонарушений связана с нежеланием мигрантов адаптироваться среди местного населения.

Первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев сообщил вчера, что только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют разрешения на работу. Преступления среди мигрантов, к слову, совершаются не только из-за противопоставления себя российским порядкам или незнания законов и этических норм, но из-за нехватки денег — из-за просевшего курса рубля многие мигранты уже не могут обеспечивать свои семьи на родине как прежде, считают чиновники.


Известно, что в ходе операции "Нелегал-2023", которая проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября нынешнего года, из России было депортировано около 15 тысяч мигрантов.

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Метки: Альбир Крганов   межэтнические отношения   мигрантофобия   мнение   мусульмане   муфтий   опасение   
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23  комментария
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14k
..: Атеист :.. 50 минут назад
у сми не было материала, не будь его в реале. За некоторым исключением.
Проблема есть и её надо решать. а муфтий пусть сидит молча лучше.
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6k
jnkbxybr Минуту назад
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289
zu4ara Минуту назад
Муфтия на бочку с порохом посадить, пущай полетает!
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−11
Иван Иванов 3 минуты назад
Смешное понятие "нелегальный мигрант". Если нелегальный,то это уже не мигрант,а нарушитель Госграницы ( пусть и дырявой).
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13k
Иван Иваныч 5 минут назад
Чурбанье высылают, доходы банды мутфия падают, отсюда и недовольство.
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3k
Руслан 5 минут назад
Муфтий из-за паствы переживает. Практически все мигранты - мусульмане в той или иной степени. Соответственно это - поток денег. Огромный поток неконтролируемых государством денег. Кому же захочется терять такой куш?
Вот и вся любовь) А то - разжигание, мигрантофобия, нетолерантненько…
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−11
Иван Иванов 6 минут назад
Ведите себя по человечьи и не будет к вам фобии.Хотя,о чём это я...
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181
babai65 8 минут назад
/Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии/ Пусть лучше выразит озабоченность злобной сущностью этих осло.е.бов.
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36k
Опаньки 9 минут назад
ниучом не виноват !
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16k
куджо 9 минут назад
А поповоду поведения мигрантов не выразил
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15k
Kucher 9 минут назад
Не напоминает "жизни чёрных важны" у пиндосов? Если замалчивать проблему, то её вроде как и нет. Может не будем уподобляться пиндостану?
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7k
Андрей Крылов 10 минут назад
Дв пошел бы тот муфтий.... Пешком в Мекку прямо сейчас!
И лучше безвозвратно.
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3k
Василий Афиногенов 14 минут назад
а это его не беспокоит
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54k
Мойша 19 минут назад
Мигранты сами, своим поведением и плевательским отношением к законам, развивают мигрантофобию. Как будто муфтий не знает об этом. Но, возможно, на него надавили.
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4k
Glory to Urine! 22 минуты назад
На ровном же месте раскачивают, по мнению муфтия)
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41k
Сергей 24 минуты назад
Российских мусульман не должно беспокоить развитие мигрантофобии в стране.
Потому как не было на территории РФ почти никакой фобии между народами до 1991г.
А проблема вылезла, как черт из табакерки. Сначала они выгнали всех русских из своих чуркостанов, думали счас заживут! А хрен-там.
И попёрли в Россию на заработки, да ещё и со своим гонором.
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5k
Григорий Полчаса назад
ВЫГНАТЬ ВСЕХ ДИКИХ УБЛЮДКОВ И НЕБУДИТ НИКАКИХ ФОБИЙ.
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57k
Опиум для народа 38 минут назад
Серьёзно? А где обитает этот у"бок? Лично я много раз слышал от мусульман Башкирии и Татарии недовольство черножопыми (именно такими словами). Так что пусть только за себя п"здит. Наши муслимы не такие фанатичные долбо"бы, в отличии от пришлых.
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3k
Anners 38 минут назад
Конечно, СМИ!
СМИ лупит русских детей в школе, СМИ режет баранов на детских площадках, СМИ ведёт маршрутку с двумя телефонами в руках.
Он изрядно обнаглел, этот СМИ!
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33k
Ego sum qui sum 51 минуту назад
фуфтий хотел бы мигрантофилию?
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