Российский муфтий выразил обеспокоенность по поводу растущей в стране мигрантофобии

Глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что российских мусульман беспокоит развитие мигрантофобии в стране. Он считает, что в России снято табу на националистическую риторику и идёт нагнетание волны против мигрантов, что свою очередь может навредить и мусульманам, которые являются гражданами РФ. Свои опасения Альбир Крганов высказал на вчерашнем круглом столе, который был посвящён теме гражданского общества и его противодействию провокациям на национальной почве.







"Нам кажется, идёт нагнетание этой темы, волну, поднявшуюся в России в отношении мигрантов, раскачивают. Мы обеспокоены тем, что она может перекинуться на мусульман, которые являются законными гражданами страны", — поделился мнением глава Духовного собрания мусульман России.





Муфтий добавил также, что на подобные темы нужно говорить осторожно, чтобы не разжигать межнациональную вражду.