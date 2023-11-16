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С прессом или животиком: девушки рассказали, какие мужчины их больше привлекают

С прессом или животиком: девушки рассказали, какие мужчины их больше привлекают

Автор:
16 ноября 2023 08:17
Метки: женщины   животик   мнение   мужчины   пресс   тело   
2914
17

Как оказалось, рельефный пресс нравится не 100% девушек. Есть и те, кто просто сходит с ума по мужским животикам. Не верите? Данный пост - это доказательство.

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Метки: женщины   животик   мнение   мужчины   пресс   тело   
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64k
doker Час назад
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Оксид Бетона 13 минут назад
- Как жизнь?
- Как у арбуза!
- Это как?
- Живот растет, а кончик чахнет.
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17k
banzai7 40 минут назад
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83k
Доктор Джонс 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Nigilist 53 минуты назад
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10k
Billi_Bons Час назад
И ведь верят же, что она его из-за животика выбрала.

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Richard

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