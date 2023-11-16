С прессом или животиком: девушки рассказали, какие мужчины их больше привлекают

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Как оказалось, рельефный пресс нравится не 100% девушек. Есть и те, кто просто сходит с ума по мужским животикам. Не верите? Данный пост - это доказательство.
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