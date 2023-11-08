Аквамен одобряет: в Санкт-Петербурге обнаружена студия мечты

В этой небольшой квартирке центральное место занимает джакузи. А что еще нужно для полноценного отдыха?
Поиск жилья для съема таит много неожиданностей. Среди стандартных квартир и апартаментов всегда можно найти необычный вариант. Впрочем, студия с "курилкой" в центре комнаты или микроплощадь, больше напоминающая гардероб, ничто по сравнению с этой оригинальной квартирой, которую предлагают к сдаче в Санкт-Петербурге.
В 20-метровой студии, расположенной в панельном доме на Купчинской улице, есть всё самое необходимое. Из роскошного - огромная ванна-джакузи, установленная прямо в центре комнаты. В принципе, меблировку на этом можно было бы и завершить, но щедрый хозяин дополнил жилище кроватью и столиком со стулом.
Из сантехники в этой студии есть еще и душевая кабина, и раковина, и унитаз. Остаться грязным жильцам этой квартиры будет просто невозможно.
За всё это роскошество арендаторам придётся платить в месяц 30 тысяч рублей.
Объявление о сдачи студии для русалок и Акваменов до сих пор висит на сайте бесплатных объявлений, и если желающих не найдётся, её владелец рассмотрит вариант посуточной аренды.
Источник:
- «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
- В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой
- В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
- Что ты такое? В Питере продают студию с "курилкой" в помещении
- Крысы и вебкам: художник показал типичный многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Прям в джакузи?