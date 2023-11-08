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Аквамен одобряет: в Санкт-Петербурге обнаружена студия мечты

Аквамен одобряет: в Санкт-Петербурге обнаружена студия мечты

Автор:
08 ноября 2023 09:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Санкт-Петербург   авито   джакузи   сдача жилья   студия   съем   
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В этой небольшой квартирке центральное место занимает джакузи. А что еще нужно для полноценного отдыха?

Поиск жилья для съема таит много неожиданностей. Среди стандартных квартир и апартаментов всегда можно найти необычный вариант. Впрочем, студия с "курилкой" в центре комнаты или микроплощадь, больше напоминающая гардероб, ничто по сравнению с этой оригинальной квартирой, которую предлагают к сдаче в Санкт-Петербурге.


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В 20-метровой студии, расположенной в панельном доме на Купчинской улице, есть всё самое необходимое. Из роскошного - огромная ванна-джакузи, установленная прямо в центре комнаты. В принципе, меблировку на этом можно было бы и завершить, но щедрый хозяин дополнил жилище кроватью и столиком со стулом.


Из сантехники в этой студии есть еще и душевая кабина, и раковина, и унитаз. Остаться грязным жильцам этой квартиры будет просто невозможно.


За всё это роскошество арендаторам придётся платить в месяц 30 тысяч рублей.


Объявление о сдачи студии для русалок и Акваменов до сих пор висит на сайте бесплатных объявлений, и если желающих не найдётся, её владелец рассмотрит вариант посуточной аренды.

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Метки: Санкт-Петербург   авито   джакузи   сдача жилья   студия   съем   
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4  комментария
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Сергей Час назад
Была шлюхарня. 100 пудов.
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vasilykopkov 15 минут назад
А пельмешки где варить?
Прям в джакузи?
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83k
Доктор Джонс Час назад
Да тут и кровать не нужна...
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11k
Том Сойер Час назад
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