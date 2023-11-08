Аквамен одобряет: в Санкт-Петербурге обнаружена студия мечты

В 20-метровой студии, расположенной в панельном доме на Купчинской улице, есть всё самое необходимое. Из роскошного - огромная ванна-джакузи, установленная прямо в центре комнаты. В принципе, меблировку на этом можно было бы и завершить, но щедрый хозяин дополнил жилище кроватью и столиком со стулом.