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Мэр городка в Пермском крае устраивал свингер-вечеринки

Мэр городка в Пермском крае устраивал свингер-вечеринки

Автор:
10 июля 2024 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: генпрокуратура   интересное   мэр   проверка   свингеры   фото   чиновник   
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Алексей Григорьев уже обратился в полицию. По его мнению, кто-то хочет его подставить.

Главу Осинского округа Алексея Григорьева и его жену обвинили в том, что они якобы организуют свингер-вечеринки. Новости и скриншоты переписок появились в Telegram-каналах. Судя по перепискам, Алексей был одним из самых активных участников и частенько выступал в роли организатора. Мужчина благодарил участников за классный вечер, секс и адреналин.

Также в этих чатах Алексей писал о том, что он ездил в Москву, и о том, что выборы у него закончились и он готов отдохнуть. Скриншоты разлетелись по СМИ ещё 9 июля. Тогда же вечером Григорьев отправился в полицию.

Григорьев в разговоре с Mash заявил, что не имеет отношение к свингерам. По его словам, кто-то подставил его.

— Это чистой воды клевета и провокация. Мною было подано заявление о возбуждении уголовного дела, — говорит глава округа. — Я понятия не имею, как они там, хакеры-не хакеры, это все сделали. Я про эту группу знать не знаю, пусть полиция разбирается. Хорошие мошенники это делают на заказ. Единственное, что там правда — это ролик, на котором я купаюсь, приехав в гости к любимой теще. Все. Они взяли это, видимо, из интернета, слепили, сфабриковали каким-то образом и какой-то, видимо, второй аккаунт создали. Мои специалисты все выясняют, я вообще не разбираюсь в этих моментах.

Генпрокуратура уже проверяет личную жизнь и нравственный облик четы Григорьевых.

Алексей Григорьев с 2020 года занимает пост главы Осинского округа в Пермском крае, сейчас ему 54 года и уже больше 30 лет он женат на своей супруге Алене, которая работает заместителем по учебно-воспитательной работе в кадетских и оборонно-спортивных классах школы № 3 в Осе. Алексей опубликовал на своей странице сначала благодарность жене за семью, а потом решил подвести итоги своего правления. Комментарии благодарной публики не заставили себя ждать.

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Метки: генпрокуратура   интересное   мэр   проверка   свингеры   фото   чиновник   
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23  комментария
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9k
Харон ( Χάρων) 8 часов назад
Покемонка......
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2k
alex 42 минуты назад
фотошоперы есть? прилепите ему бороду без усов, типа ваххабита или талиба. прикольно будет с его внешностью. чалму наденьте... а то, что он в свободное от работы время делает - мне монопениссуально
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18k
Мистер Фикс 3 часа назад
Кто-то пытается подсидеть мэра, обвинив его в аморалке?
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5
Валентин 4 часа назад
Постойте, а что он нарушил? Это его лично половая жизнь. Он нарушил какие-то законы или через них переступил? Если исполняет свои обязанности исправно , то почему вы вторгаетесь в его собственную жизнь. Может и потому он их исполняет прекрасно,что у него полноценная жизнь во-всех смыслах?
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60
Андрей Петров 4 часа назад
элементарно вычисляется IP адрес и далее автора постов от имени Алексея Григорьева. облажался мэр.
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6k
Горожанин 6 часов назад
Лучшая защита - это нападение. Адвокат Пашаев в деле актёра-алкаша Ефремова тоже так считал. Просчитался, но где?
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4k
Pill 6 часов назад
Это же конченная покемонка.
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37k
Netyn 6 часов назад
Нормальный мэр. Не гей оргии же, а значит не запрещено.
Я б за него проголосовал бы
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40k
Александр 7 часов назад
Еаждый дрочит как он хочет. Мне больше интересно, кто так заинтересовался половой жизнью мэра, что аж сгонял на его сейшен и опубликовал?
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10k
Роман 7 часов назад
Давайте не будем завидовать )) Оценивать его жителям города, а не нам.
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2k
дормидонт 7 часов назад
Да даже если и устраивал кому до этого есть дело? Завидуют что их не пригласили? Все взрослые люди, ни кто ни кого силком не тянул. Пусть развлекаются как хотят, лишь бы в рамках закона. Без наркоты и малолетних.
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3k
Corkscrew 7 часов назад
Вот проказник лопоухий
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 7 часов назад
вот же маленький шалунишка
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4k
Rom 7 часов назад
Ну ладно, а это что, запрещено? Если не на публику, не так, как там эти "вечеринки" всякие. Если взрослые люди сами собираются и делают, что хотят, то что в этом такого то...? Ну и пусть. Главное, чтоб работал нормально.
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592
Александр 7 часов назад
Ничего вы не понимаете, он же демографию старался поправить всеми силами, Старался не покладая, так сказать,.... ну вы поняли
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54k
Опиум для народа 7 часов назад
Главное - результаты его работы. А то. что требует его либидо в свободное от работы время, всякую шваль,вроде милонова и прочих сорок сороков не должно "бать.
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1k
Сергей 7 часов назад
свинг запрещен законом?
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20k
GROMOZEKA 8 часов назад
В рабочее время, или вне работы?
Просто прям интересно, как возбудились поборники морали, среди которых на каждом втором пробы негде ставить

А так, конечно ай яй яй
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5211 постов (4996 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
362345



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