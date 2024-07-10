Мэр городка в Пермском крае устраивал свингер-вечеринки

Григорьев в разговоре с Mash заявил, что не имеет отношение к свингерам. По его словам, кто-то подставил его.

— Это чистой воды клевета и провокация. Мною было подано заявление о возбуждении уголовного дела, — говорит глава округа. — Я понятия не имею, как они там, хакеры-не хакеры, это все сделали. Я про эту группу знать не знаю, пусть полиция разбирается. Хорошие мошенники это делают на заказ. Единственное, что там правда — это ролик, на котором я купаюсь, приехав в гости к любимой теще. Все. Они взяли это, видимо, из интернета, слепили, сфабриковали каким-то образом и какой-то, видимо, второй аккаунт создали. Мои специалисты все выясняют, я вообще не разбираюсь в этих моментах.

Генпрокуратура уже проверяет личную жизнь и нравственный облик четы Григорьевых.