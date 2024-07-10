Мэр городка в Пермском крае устраивал свингер-вечеринки

Алексей Григорьев уже обратился в полицию. По его мнению, кто-то хочет его подставить.
Главу Осинского округа Алексея Григорьева и его жену обвинили в том, что они якобы организуют свингер-вечеринки. Новости и скриншоты переписок появились в Telegram-каналах. Судя по перепискам, Алексей был одним из самых активных участников и частенько выступал в роли организатора. Мужчина благодарил участников за классный вечер, секс и адреналин.
Также в этих чатах Алексей писал о том, что он ездил в Москву, и о том, что выборы у него закончились и он готов отдохнуть. Скриншоты разлетелись по СМИ ещё 9 июля. Тогда же вечером Григорьев отправился в полицию.
Григорьев в разговоре с Mash заявил, что не имеет отношение к свингерам. По его словам, кто-то подставил его.
— Это чистой воды клевета и провокация. Мною было подано заявление о возбуждении уголовного дела, — говорит глава округа. — Я понятия не имею, как они там, хакеры-не хакеры, это все сделали. Я про эту группу знать не знаю, пусть полиция разбирается. Хорошие мошенники это делают на заказ. Единственное, что там правда — это ролик, на котором я купаюсь, приехав в гости к любимой теще. Все. Они взяли это, видимо, из интернета, слепили, сфабриковали каким-то образом и какой-то, видимо, второй аккаунт создали. Мои специалисты все выясняют, я вообще не разбираюсь в этих моментах.
Генпрокуратура уже проверяет личную жизнь и нравственный облик четы Григорьевых.
Алексей Григорьев с 2020 года занимает пост главы Осинского округа в Пермском крае, сейчас ему 54 года и уже больше 30 лет он женат на своей супруге Алене, которая работает заместителем по учебно-воспитательной работе в кадетских и оборонно-спортивных классах школы № 3 в Осе. Алексей опубликовал на своей странице сначала благодарность жене за семью, а потом решил подвести итоги своего правления. Комментарии благодарной публики не заставили себя ждать.
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Я б за него проголосовал бы
Просто прям интересно, как возбудились поборники морали, среди которых на каждом втором пробы негде ставить
А так, конечно ай яй яй