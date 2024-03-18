В Санкт-Петербурге инвалид подскользнулся на лестнице и обратился в полицию

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В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора

В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная...

В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

Следственный комитет и Генпрокуратура проверят законность взрыва станции "Киберспортивная" в...