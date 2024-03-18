В Санкт-Петербурге инвалид подскользнулся на лестнице и обратился в полицию

Прокурор Петербургского метрополитена обратился в суд.
В Санкт-Петербурге мужчина подскользнулся на лестнице у станции метро «Гражданский проспект». Мужчина упал так неудачно, что сломал ногу в нескольких местах. Позже выяснилось, что пострадавший - инвалид 3-й группы, а упал он из-за того, что ступени не были очищены от наледи.
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина проходит длительное лечение.
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Проверка прокуратуры показала, что падение петербуржца произошло вследствие ненадлежащей уборки привестибюльной территории метрополитена от наледи и снега ООО «ПромТехСервис», - рассказали в прокуратуре.
Прокурор Петербургского метрополитена обратился в суд с иском к компании, которая обязана была почистить лестницу. Представитель ведомства потребовал у организации ООО «ПромТехСервис» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Автор, букварь купи, писака!
ну возьмись ты млять за поручни, для кого их там понаставили...