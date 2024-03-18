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В Санкт-Петербурге инвалид подскользнулся на лестнице и обратился в полицию

В Санкт-Петербурге инвалид подскользнулся на лестнице и обратился в полицию

Автор:
18 марта 2024 18:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Прокуратура   Санкт-Петербург   Травма   интересное   фото   
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Прокурор Петербургского метрополитена обратился в суд.

В Санкт-Петербурге мужчина подскользнулся на лестнице у станции метро «Гражданский проспект». Мужчина упал так неудачно, что сломал ногу в нескольких местах. Позже выяснилось, что пострадавший - инвалид 3-й группы, а упал он из-за того, что ступени не были очищены от наледи.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина проходит длительное лечение.

Проверка прокуратуры показала, что падение петербуржца произошло вследствие ненадлежащей уборки привестибюльной территории метрополитена от наледи и снега ООО «ПромТехСервис», - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Петербургского метрополитена обратился в суд с иском к компании, которая обязана была почистить лестницу. Представитель ведомства потребовал у организации ООО «ПромТехСервис» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Метки: Видео   Метро   Прокуратура   Санкт-Петербург   Травма   интересное   фото   
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6  комментариев
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485
Владимир Г. 54 минуты назад
ПоДскользнулся бблядь!
Автор, букварь купи, писака!
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3k
Semёn 23 минуты назад
300 000 смешно!!!!!!!!!!!
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7k
Трям 46 минут назад
Иди учи русский язык, тупая песда!
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4k
poбт Час назад
3.14здец какой то
ну если ты инвалид, хромаешь, еле ходишь, зима в конце концов...
ну возьмись ты млять за поручни, для кого их там понаставили...
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