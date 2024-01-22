В России будут проверять детские игрушки по новому ГОСТ

Согласно закону, в России запретят продавать игрушки, которые изображают насилие, жестокость, секс, а так же вызывают ужас и страх. Авторы ГОСТа разделили игрушки на 4 категории: игрушки для детей до 6 лет, для детей достигших этого возраста, а также 12 и 16 лет.

Сейчас в РФ нет закона, который бы позволил определить игрушку как безопасную.