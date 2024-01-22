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В России будут проверять детские игрушки по новому ГОСТ

В России будут проверять детские игрушки по новому ГОСТ

Автор:
22 января 2024 19:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ГОСТ   Игрушки   Роскачество   Хагги Вагги   закон   интересное   фото   
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В проверке игрушек будут участвовать детские психологи.

Роскачество подготовило ГОСТ, который будет регулировать качество детских игрушек. С документом ознакомились журналисты "Известий". В нём Роскачество указало 13 признаков, которые характеризуют игрушки как неподходящие для детей. Среди признаков: продукция, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, а также та, которая может вызвать желание употребить наркотические вещества, игрушки, побуждающие к насилию, а также игрушки, изготовленный иностранными агентами.

Согласно закону, в России запретят продавать игрушки, которые изображают насилие, жестокость, секс, а так же вызывают ужас и страх. Авторы ГОСТа разделили игрушки на 4 категории: игрушки для детей до 6 лет, для детей достигших этого возраста, а также 12 и 16 лет.

Сейчас в РФ нет закона, который бы позволил определить игрушку как безопасную.

Специалисты Роскачества проверили игрушки Хагги-Вагги. Оказалось, что большинство детей не испугались этой игрушки и не вели себя агрессивно с ней. Они играли с ней как с игрушкой-обнимашкой, сообщают "Известия".

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Метки: ГОСТ   Игрушки   Роскачество   Хагги Вагги   закон   интересное   фото   
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8  комментариев
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19k
sos1960sos 41 минуту назад
Роскачество одобряет:
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Олег 3 минуты назад
лет 20 как пора было это сделать...... первый нормальный пост от покемонки
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−9
Александр 17 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде

Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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