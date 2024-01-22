В России будут проверять детские игрушки по новому ГОСТ

В проверке игрушек будут участвовать детские психологи.
Роскачество подготовило ГОСТ, который будет регулировать качество детских игрушек. С документом ознакомились журналисты "Известий". В нём Роскачество указало 13 признаков, которые характеризуют игрушки как неподходящие для детей. Среди признаков: продукция, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, а также та, которая может вызвать желание употребить наркотические вещества, игрушки, побуждающие к насилию, а также игрушки, изготовленный иностранными агентами.
Согласно закону, в России запретят продавать игрушки, которые изображают насилие, жестокость, секс, а так же вызывают ужас и страх. Авторы ГОСТа разделили игрушки на 4 категории: игрушки для детей до 6 лет, для детей достигших этого возраста, а также 12 и 16 лет.
Сейчас в РФ нет закона, который бы позволил определить игрушку как безопасную.
Специалисты Роскачества проверили игрушки Хагги-Вагги. Оказалось, что большинство детей не испугались этой игрушки и не вели себя агрессивно с ней. Они играли с ней как с игрушкой-обнимашкой, сообщают "Известия".
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