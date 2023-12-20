Трагическая история жизни силачки Агафьи Завидной — единственной ученицы Ивана Поддубного

Одной из таких женщин была Агафья, имя которой, может быть, не очень известно, но она считалась лучшей и единственной ученицей своего знаменитого учителя Ивана Поддубного. История жизни Агафьи примечательна с самого начала.

В течение многих лет родители Агафьи отчаянно пытались зачать ребенка, но безуспешно. Несмотря на обращение за помощью к врачам, целителям и молитвы, они оставались бездетными. Однако все изменилось в один момент, когда маме Агафьи было 30 лет, а отцу - уже за 60. Вдруг один за другим стали рождаться дети. Семья жила в городе Никополе в конце XIX века, и Агафья была тринадцатым ребенком, родившимся у ее родителей. К сожалению, в живых осталось только четверо детей, включая Агафью. Родившаяся в 1890 году, она была самой высокой и сильной среди своих братьев и сестер и уже в 12 лет выглядела как взрослая женщина. Кроме того, Агафья обладала неоспоримой красотой, которая вместе с силой привлекала многих ухажеров. Однако она умела постоять за себя и легко отправляла в нокаут всех непокорных соперников своими мощными кулаками.