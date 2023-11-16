Большое вьетнамское горе – омлет из червей нельзя есть весь год

На самом деле только говорят, что это «печеные черви». На самом деле это даже не они, а их семенники и яйца!

Во время брачного сезона у червя начинает сильно отрастать задняя часть, где и хранится материал для размножения. В итоге задняя часть хвоста отпадает и поднимается на поверхность. И там вода смывает их в реку – они просто плывут по течению.

Вот тогда людям очень легко собирать эти отпавшие полные семени хвосты червей! Нямка.