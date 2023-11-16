Большое вьетнамское горе – омлет из червей нельзя есть весь год

Есть во Вьетнаме сезонное блюдо, которое обуславливается совсем не временем поспевания фруктов и овощей. А тем, что жирных червей собирать можно только осенью. А ведь их жирных червей самая вкусная запеканка!
Правда ли во Вьетнаме все его едят
Не правда, некоторые вьетнамцы все больше европеизируются во вкусах и отходят от блюд с червями, котами, а есть змей для них вовсе просто слишком дорого. И поди ее еще поймай без травм.
Но традиционное червячное блюдо Chả rươi (ЧоЗуои) никак не получается отодвинуть на полку истории. А что поделать – вкусно же.
Всякого ли червя можно запечь (страшные подробности)
Можно, но вкусно не будет. Вкусные только осенние «нагулявшие жирок» песчаные черви палоло. Они живут только в Азии, так что не пытайтесь повторить это дома.
На самом деле только говорят, что это «печеные черви». На самом деле это даже не они, а их семенники и яйца!
Во время брачного сезона у червя начинает сильно отрастать задняя часть, где и хранится материал для размножения. В итоге задняя часть хвоста отпадает и поднимается на поверхность. И там вода смывает их в реку – они просто плывут по течению.
Вот тогда людям очень легко собирать эти отпавшие полные семени хвосты червей! Нямка.
С самими червями все остается нормально, ведь они могут несколько раз отращивать такой хвост – эпитокию – и сбрасывать его ради размножения. Так что это отчасти даже гуманно. Ну, как забирать неоплодотворенные яйца у куриц.
Большое вьетнамское счастье
В прошлом Вьетнам нередко голодал, потому пробовал все на вкус. И довольно быстро рыбаки заметили, что эти поднявшиеся черви очень вкусные.
Вот только науки тогда еще не было, рыбаки не понимали схемы размножения червей. Потому не могли угадать времени появления плавучих вкусных червей, и считалось, что это бог одарил рыбака благословением, послав ему такую вкуснятину по реке.
Потому червячий омлет еще и считается хорошим знаком, своеобразным благословением. Едят его с хорошим настроением всегда.
Червячья ферма помогает разбогатеть
Незачем ждать милости от природы, когда можно разводить червяков в своем пруду и собирать их «приплод» несколько раз.
Вот только черви стали так дороги, потому что все их хотят попробовать, что своих детей фермеры не балуют благословенным омлетом. Все на продажу ради покупки более простой пищи – риса, овощей.
Червей отваривают, запекают в омлете. Если сильный вкус остается, то можно примешать еще немного мандариновой цедры.
Для бедняков и новичков, не таких утонченных гурманов, есть вариант блюда, где черви смешиваются наполовину со свининой. Чтобы скрасть яркость вкуса, так сказать.
Но вьетнамцы считают, что это для слабаков.
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