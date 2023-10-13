Человек, который случайно изобрёл не слишком полезную, но вкусную штуку, разбогател и прославился

В соответствии с гастрономической легендой, в 1853 году заведение в очередной раз посетил Корнелиус Вандербилт – бизнес-магнат, сколотивший состояние на железных дорогах и судоходстве. Бизнесмен явно был не в настроении и искал, на кого бы излить свой праведный гнев. Заказав одно из своих любимых блюд – жареный картофель Вандербилт оказался очень недоволен. Нет, не качеством – Спек к тому времени совершенно заслуженно считался отличным поваром. Клиента не устроила толщина ломтиков: слишком толстые.