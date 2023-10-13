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Человек, который случайно изобрёл не слишком полезную, но вкусную штуку, разбогател и прославился

Человек, который случайно изобрёл не слишком полезную, но вкусную штуку, разбогател и прославился

Автор:
13 октября 2023 13:34
Сообщество : Еда
Метки: Джордж Спек   Еда   Крам   блюдо   изобретение   картофель   повар   ресторан   случайность   чипсы   
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15 июля 1824 года в семье жителей города Саратога (штат Нью-Йорк) Абрахама Спека и Дианы Талл родился мальчик. Который впоследствии превратил хобби в профессию и прославился.

В 1850-х годах Джордж Спек был нанят в пафосный ресторан Moon's Lake House – престижное заведение Манхэттена, где обедали Вандербилты, Джей Гулд, Генри Хилтон и не только. В этом месте собирались сливки общества – предприниматели, филантропы, представители мира искусства, политики.

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В соответствии с гастрономической легендой, в 1853 году заведение в очередной раз посетил Корнелиус Вандербилт – бизнес-магнат, сколотивший состояние на железных дорогах и судоходстве. Бизнесмен явно был не в настроении и искал, на кого бы излить свой праведный гнев. Заказав одно из своих любимых блюд – жареный картофель Вандербилт оказался очень недоволен. Нет, не качеством – Спек к тому времени совершенно заслуженно считался отличным поваром. Клиента не устроила толщина ломтиков: слишком толстые.

Заказ вернулся на кухню. Спек приготовил новую картошку, нарезав её тоньше. Но Корнелиус забраковал и её. В результате даже придерживавшийся строгого правила «клиент всегда прав» Спек разозлился и накромсал несчастные клубни настолько тонко, что через них можно было рассматривать мир, зажарил и приготовился к каре небесной. Ведь прожаренные до хруста лепестки невозможно было даже подцепить вилкой.

Но Корнелиус неожиданно пришёл в восторг. Оценили новинку и приятели пафосного привереды. И скоро в меню заведения появилось новое фирменное блюдо – potato chips, которое прозвали «чипсы Саратога». Кстати, есть версия, что именно Корнелиус придумал прозвище – Крам, под которым Джордж Спек прославился, поскольку постоянно забывал фамилию повара.

В 1860 году Спек открыл собственное заведение, которое просуществовало 30 лет и пользовалось невероятной популярностью.

На звание «матери чипсов» претендовала и сестра Джорджа Кэтрин Уикс. Женщина работала в том же ресторане. И, по её утверждению, случайно уронила в раскалённое масло обрезок картофелины. Извлекла моментально поджарившийся ломтик на тарелку. А брат подошёл и, попробовав, сказал, что теперь в ресторане будут готовить много таких кусочков.

Как бы там ни было, но индустрия, отцом-основателем которой стал Спек, не перестаёт развиваться. А закуска, хотя и не слишком полезная для организма, продолжает оставаться одной из самых популярных в мире.

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Метки: Джордж Спек   Еда   Крам   блюдо   изобретение   картофель   повар   ресторан   случайность   чипсы   
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6  комментариев
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4k
dampfer Час назад
"...рецепт жареной картошки, подобной чипсам, был напечатан в США в 1832 году в одной кулинарной книге, что заставляет относиться к утверждению о изобретении чипсов в Саратога-Спрингс в 1853 году с некоторой долей скептицизма."(с)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крам,_Джордж_(изобретатель_чипсов)https://ru.wikipedia.org/wiki/Крам,_Джордж_(изобретатель_чипсов)
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13k
Denissg 20 минут назад
Сомнительно. В том, что чипсы случайно изобрёл психанувший повар после многократного возврата, сходятся все версии. Но... рабство отменили когда? Свободный негр в 1850-х? Допустим. В ресторане? Возможно, смотря по должности. Поваром? Скепсис=max. Чтоб Вандербилт на Манхэттене жрал из рук ниггера? С вас новый скепсисометр.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Еще при СССР, в то время, когда про чипсы вообще мало кто знал, я один раз грел картофельное пюре, вот на такой старой сковороде, как на картинке. Ну и передержал.
Сгреб пюре в тарелку, а на дне образовался тонкий картофельный чипс, который мне удалось целиком снять с помощью тонкого ножа. Мне он так понравился, что я еще много раз потом готовил подобное, размазывая пюре по дну сковородки. Так что, изобретателей чипсов на 1 больше по факту)
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