Человек, который случайно изобрёл не слишком полезную, но вкусную штуку, разбогател и прославился

15 июля 1824 года в семье жителей города Саратога (штат Нью-Йорк) Абрахама Спека и Дианы Талл родился мальчик. Который впоследствии превратил хобби в профессию и прославился.
В 1850-х годах Джордж Спек был нанят в пафосный ресторан Moon's Lake House – престижное заведение Манхэттена, где обедали Вандербилты, Джей Гулд, Генри Хилтон и не только. В этом месте собирались сливки общества – предприниматели, филантропы, представители мира искусства, политики.
В соответствии с гастрономической легендой, в 1853 году заведение в очередной раз посетил Корнелиус Вандербилт – бизнес-магнат, сколотивший состояние на железных дорогах и судоходстве. Бизнесмен явно был не в настроении и искал, на кого бы излить свой праведный гнев. Заказав одно из своих любимых блюд – жареный картофель Вандербилт оказался очень недоволен. Нет, не качеством – Спек к тому времени совершенно заслуженно считался отличным поваром. Клиента не устроила толщина ломтиков: слишком толстые.
Заказ вернулся на кухню. Спек приготовил новую картошку, нарезав её тоньше. Но Корнелиус забраковал и её. В результате даже придерживавшийся строгого правила «клиент всегда прав» Спек разозлился и накромсал несчастные клубни настолько тонко, что через них можно было рассматривать мир, зажарил и приготовился к каре небесной. Ведь прожаренные до хруста лепестки невозможно было даже подцепить вилкой.
Но Корнелиус неожиданно пришёл в восторг. Оценили новинку и приятели пафосного привереды. И скоро в меню заведения появилось новое фирменное блюдо – potato chips, которое прозвали «чипсы Саратога». Кстати, есть версия, что именно Корнелиус придумал прозвище – Крам, под которым Джордж Спек прославился, поскольку постоянно забывал фамилию повара.
В 1860 году Спек открыл собственное заведение, которое просуществовало 30 лет и пользовалось невероятной популярностью.
На звание «матери чипсов» претендовала и сестра Джорджа Кэтрин Уикс. Женщина работала в том же ресторане. И, по её утверждению, случайно уронила в раскалённое масло обрезок картофелины. Извлекла моментально поджарившийся ломтик на тарелку. А брат подошёл и, попробовав, сказал, что теперь в ресторане будут готовить много таких кусочков.
Как бы там ни было, но индустрия, отцом-основателем которой стал Спек, не перестаёт развиваться. А закуска, хотя и не слишком полезная для организма, продолжает оставаться одной из самых популярных в мире.
Источник:
- 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки
- 18 примеров излишне креативной подачи блюд
- 20 примеров странной подачи блюд в ресторанах
- Женщина купила картофель, который оказался больше её собственной головы
- 16 случаев, когда рестораны удивили посетителей странной подачей блюд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крам,_Джордж_(изобретатель_чипсов)https://ru.wikipedia.org/wiki/Крам,_Джордж_(изобретатель_чипсов)
Сгреб пюре в тарелку, а на дне образовался тонкий картофельный чипс, который мне удалось целиком снять с помощью тонкого ножа. Мне он так понравился, что я еще много раз потом готовил подобное, размазывая пюре по дну сковородки. Так что, изобретателей чипсов на 1 больше по факту)
Вся Британия и Скандинавия готовят такое.
А еще иногда, пока корка не задубела, кладут сверху овощи, печеное мясо и соус, заворачивают и получается нечто типа шаурмы, только североевропейской. В Армении даже есть легенда, что один из армян был проездом через Ирландию, попробовал вот такую скрутку и когда вернулся в Ереван, изобрел шаурму...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бртучhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Бртуч