Люди из разных уголков мира рассказали о самых омерзительных блюдах их родных стран

У любого народа есть свои особые кулинарные традиции. Но некоторые национальные блюда не особо жалуют даже местные жители. Именно они и рассказали, какую традиционную еду считают самой ужасной в своих родных странах. Эти продукты вполне могли бы стать экспонатами в музее отвратительной еды.

Предлагаем вашему вниманию 12 традиционных блюд, которые даже сами местные жители считают омерзительными.

Суп чернина из Польши с потрошками и утиной кровью

Традиционно таким супом жениха угощали родители невесты, если они были против брака с их дочерью. Так что у этого супа еще и не самая хорошая репутация.