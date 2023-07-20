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Люди из разных уголков мира рассказали о самых омерзительных блюдах их родных стран

Люди из разных уголков мира рассказали о самых омерзительных блюдах их родных стран

Автор:
20 июля 2023 09:48
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   национальное блюдо   не вкусно   фото   
1110
13

Национальная еда, которую даже местные жители считают отвратительной.

У любого народа есть свои особые кулинарные традиции. Но некоторые национальные блюда не особо жалуют даже местные жители. Именно они и рассказали, какую традиционную еду считают самой ужасной в своих родных странах. Эти продукты вполне могли бы стать экспонатами в музее отвратительной еды.


Предлагаем вашему вниманию 12 традиционных блюд, которые даже сами местные жители считают омерзительными.


Суп чернина из Польши с потрошками и утиной кровью

Традиционно таким супом жениха угощали родители невесты, если они были против брака с их дочерью. Так что у этого супа еще и не самая хорошая репутация.

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Лютефиск — треска, вымоченная в щелочи, популярный деликатес в некоторых странах Скандинавии

В Норвегии это блюдо — классический рождественский деликатес.

Британское заливное из угря переносят на дух не все англичане

Далеко не все шведы любят сюрстрёмминг — забродившую сельдь, которую квасят 2 месяца

У читлинов, популярного блюда в Англии и Штатах, тоже мало фанатов

На то есть причина, ведь читлины — это тушеные кишки домашних животных.

Шарики из сливочного масла, покрытые тестом и обжаренные во фритюре, — странное блюдо из США

Еще одно блюдо из субпродуктов родом из Чехии — суп из коровьих желудков

Наси Акинг (Nasi Aking) из Индонезии: ранее готовый рис, высушенный на солнце и снова приготовленный

Это блюдо популярно среди бедных слоев населения: старый рис подсушивают и повторно готовят с большим количеством специй.

Популярное в Пакистане блюдо така-так, которое любят есть не все пакистанцы

Така-так или катта-кат — это приготовленные субпродукты (в том числе яички, мозги, почки и другие внутренности) коз или барашков.

Хлебный суп из Германии готовы есть далеко не все немцы

Многие нидерландцы не любят лакричные конфетки, которых в Нидерландах около 100 видов

Касу марцу — сыр с личинками из Италии, который ненавидят даже сами итальянцы

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Метки: Еда   блюдо   в мире   национальное блюдо   не вкусно   фото   
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3  комментария
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1k
Uganda 40 минут назад
В Италии моей главной ошибкой было заказать Trippa alla romana
Романтичное название под собой подразумевает как раз тушеный желудок.
На вкус отвратительное блюдо
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6k
heta 11 минут назад
...Хлебный суп из Германии готовы есть далеко не все немцы...
Люблю макать хлеб в первых блюдах, и не только в первых, например сок с мяса при готовке котлет, буженины, жаркого и прочего - обалденно вкусно. Но вкусно, только если макнул и тут же откусил. Даже самая вкусная свежая ароматная горбушка, которая полежит в самом вкусном супе/бульоне хотя бы несколько минут, становится какой-то фигнёй...
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155
Виталий Гедрис 18 минут назад
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