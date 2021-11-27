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Как индейка стала традиционным рождественским блюдом

Как индейка стала традиционным рождественским блюдом (16 фото)

Автор:
27 ноября 2021 09:16
Сообщество : Факты
Метки: блюдо   еда   знаменистоти   индейка   традиция   факты   фото   
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Даже далеко за пределами Штатов известно, что на День благодарения американцы едят индейку. Этот день даже называют Днем индейки, однако раньше птица регулярно выходила далеко за пределы блюда: она становилась героиней забавных фотосессий голливудских звезд.

Так как же эта птица стала звездой праздника?

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Когда-то у этого праздника имелось религиозное значение, однако оно давно утратилось: сегодня это просто плотный ужин в кругу самых близких, непременным блюдом является индейка. Давайте разбираться, что это вообще за праздник такой.


На самом деле День благодарения берет начало от праздника урожая, который многие народы праздновали осенью

Легенда гласит, что в ноябре 1621 года этот праздник стал особенным

Тогда годом ранее прибывшие в Северную Америку англичане разделили ужин с коренными индейцами

Ужин был посвящен празднованию урожая: американцы научили англичан ухаживать за местными землями

Благодаря этому у англичан осенью был хороший урожай, в честь чего они и решили собрать ужин и поблагодарить бога

Именно этот день считается первым Днем благодарения, и полагают, что тогда из еды была птица

Причем, возможно, это была совсем не индейка, на огне могли жарить гусей или уток

Однако диких индеек в Северной Америке было очень много, поэтому они стали легкой добычей для охотников

С появлением ферм индеек разводили и в качестве домашней птицы

Их выращивали исключительно ради мяса, и одной птицей можно было накормить большую семью

Другие домашние животные были полезны для другого: коровы давали молоко, куры ― яйца

День благодарения стал официальным в конце XVIII века...

...когда Джордж Вашингтон постановил, что День благодарения ― это национальный праздник

Тогда традиция праздничной трапезы закрепилась окончательно

Между прочим, сегодняшняя индейка сильно отличается от той птицы, которую ели в первый День благодарения в 1621 году, а также от той, которую готовили на протяжении последующих столетий. Было время, когда эта птица попала под угрозу исчезновения, однако сейчас она все еще встречается на территории Северной Америки. Правда, поймать ее крайне сложно: во-первых, она очень быстро бегает (около 40 км/час) и еще быстрее летает (до 90 км/час). Так что на стол сегодня попадают исключительно жители птицефабрик, которые специально откормлены для праздничного сезона.

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Метки: блюдо   еда   знаменистоти   индейка   традиция   факты   фото   
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5k
Echo Час назад
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Гиви 9 минут назад
Очень сомнительно про скорость в 90 км/ч.
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3k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
Англиканство и так самая изуверская секта протестанизма , но в Америку выпи-и самых изуверских проповедников с их сторонниками. Они даже для изаращенцев мелкобритании оказались слишком большими уродами.
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vikklu 58 минут назад
Аффтар, а при чём здесь Рождество?
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13k
aalexey3 2 часа назад
https://old.fishki.net/3190680-indejka-farshirovannaja-bez-kostej-s-lesnymi-gribami-prazdnichnoe-bljudo.htmlhttps://old.fishki.net/3190680-indejka-farshirovannaja-bez-kostej-s-lesnymi-gribami-prazdnichnoe-bljudo.html
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