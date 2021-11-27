Как индейка стала традиционным рождественским блюдом

Между прочим, сегодняшняя индейка сильно отличается от той птицы, которую ели в первый День благодарения в 1621 году, а также от той, которую готовили на протяжении последующих столетий. Было время, когда эта птица попала под угрозу исчезновения, однако сейчас она все еще встречается на территории Северной Америки. Правда, поймать ее крайне сложно: во-первых, она очень быстро бегает (около 40 км/час) и еще быстрее летает (до 90 км/час). Так что на стол сегодня попадают исключительно жители птицефабрик, которые специально откормлены для праздничного сезона.