В Хакасии студентки погрели руки у Вечного огня и теперь могут стать фигурантами уголовного дела

Полицейские уже допросили девушек.
9 марта этого года, две студентки техникума решили снять видео у Вечного огня в абаканском парке Победы. Сначала тянули руки к пламени и матерились, потом встали ногами на поверхность постамента.
Как они потом сказали: «Хотели выяснить, горит ли огонь по-настоящему».
Осторожно, матюги:
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Позже видео появилось в сети, им заинтересовались в МВД. Двух дам могут привлечь по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Публичное осквернение символов воинской славы». А это грозит штрафом до 3 миллионов рублей, принудительными работами или заключением в колонию.
Девушкам 16 и 17 лет, так что до колонии вряд ли дойдёт. Вот штраф или принудительные работы по уборке памятников и покраске заборов - это более реальная перспектива. Сейчас со студентками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
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Понимая, что это и для чего устроено такое место памяти.
Но к сожалению - это не тот случай, тем более если топтались ногами.