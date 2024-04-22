В Хакасии студентки погрели руки у Вечного огня и теперь могут стать фигурантами уголовного дела

9 марта этого года, две студентки техникума решили снять видео у Вечного огня в абаканском парке Победы. Сначала тянули руки к пламени и матерились, потом встали ногами на поверхность постамента.

Как они потом сказали: «Хотели выяснить, горит ли огонь по-настоящему».

Осторожно, матюги: