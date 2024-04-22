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В Хакасии студентки погрели руки у Вечного огня и теперь могут стать фигурантами уголовного дела

В Хакасии студентки погрели руки у Вечного огня и теперь могут стать фигурантами уголовного дела

Автор:
22 апреля 2024 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Абакан   Вечный огонь   Видео   Хакасия   девушки   памятник   студентки   
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Полицейские уже допросили девушек.

9 марта этого года, две студентки техникума решили снять видео у Вечного огня в абаканском парке Победы. Сначала тянули руки к пламени и матерились, потом встали ногами на поверхность постамента.

Как они потом сказали: «Хотели выяснить, горит ли огонь по-настоящему».

Осторожно, матюги:

Позже видео появилось в сети, им заинтересовались в МВД. Двух дам могут привлечь по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Публичное осквернение символов воинской славы». А это грозит штрафом до 3 миллионов рублей, принудительными работами или заключением в колонию.

Девушкам 16 и 17 лет, так что до колонии вряд ли дойдёт. Вот штраф или принудительные работы по уборке памятников и покраске заборов - это более реальная перспектива. Сейчас со студентками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Источник:

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Метки: Абакан   Вечный огонь   Видео   Хакасия   девушки   памятник   студентки   
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7  комментариев
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17k
ron 36 минут назад
уберите ЕГЭ, верните розги! )
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39k
russger 13 минут назад
Вот скольких уже таких дятлов отловили и наказали? По всем сайтам про этих упоротых показывают и всё равно находятся те, кто снова лезет к вечному огню. Тут только за тупость срок давать надо.
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477
DuckTales 17 минут назад
Вроде не маленькие уже ...
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148
ViciousSnake 20 минут назад
Идиотов, печальный опыт других любителей замутить перфомансы у вечного огня, очевидно что, ничему не учит.
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6k
Отвратительный Мужик 22 минуты назад
Достойные родители воспитали достойных детей. Хотя предполагаю , что они из однополых семей (мама, бабушка, внучка).
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372
dasn7 43 минуты назад
Погреть руки наверное, можно. Если их не распускать и без оскорбительных жестов. Вежливо с уважением подойти и погреться, аккуратно протянув ладони если замёрз.
Понимая, что это и для чего устроено такое место памяти.
Но к сожалению - это не тот случай, тем более если топтались ногами.
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August
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