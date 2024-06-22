В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь

Женщина заявила, что была на эмоциях и сделала это неосознанно.
В ночь на 19 июня камеры наблюдения зафиксировали как на Завокзальном мемориальном комплексе мужчина с женщиной бросают в Вечный огонь мусор. Сначала туда полетели мелкие бумажки, а затем - большой синий пакет с какими-то вещами.
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Сделав своё дело, пара удалилась, но через время была задержана. Нарушителями порядка оказались 35-летний уроженец Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области. Приезжие раскаялись и сообщили, что были пьяны, поэтому не отдавали отчёт своим поступкам, хотя, судя по возрасту, базовые принципы нормального поведения у этого поколения обычно вбиты на подкорку.
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В отношении приезжих составили административные протоколы, а женщину, помимо прочего, планируют привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений), т.к. именно она бросала мусор в Вечный огонь.
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Состояние опьянения- отягчающее обстоятельство.
В течении нескольких лет трезвый образ жизни и работа на свежем воздухе вылечит их.