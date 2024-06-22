В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь

Сделав своё дело, пара удалилась, но через время была задержана. Нарушителями порядка оказались 35-летний уроженец Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области. Приезжие раскаялись и сообщили, что были пьяны, поэтому не отдавали отчёт своим поступкам, хотя, судя по возрасту, базовые принципы нормального поведения у этого поколения обычно вбиты на подкорку.



