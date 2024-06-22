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В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь

В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь

Автор:
22 июня 2024 14:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Видео   Сочи   вандализм   извинения   полиция   
939
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Женщина заявила, что была на эмоциях и сделала это неосознанно.

В ночь на 19 июня камеры наблюдения зафиксировали как на Завокзальном мемориальном комплексе мужчина с женщиной бросают в Вечный огонь мусор. Сначала туда полетели мелкие бумажки, а затем - большой синий пакет с какими-то вещами.


Сделав своё дело, пара удалилась, но через время была задержана. Нарушителями порядка оказались 35-летний уроженец Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области. Приезжие раскаялись и сообщили, что были пьяны, поэтому не отдавали отчёт своим поступкам, хотя, судя по возрасту, базовые принципы нормального поведения у этого поколения обычно вбиты на подкорку.


В отношении приезжих составили административные протоколы, а женщину, помимо прочего, планируют привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений), т.к. именно она бросала мусор в Вечный огонь.

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Метки: Вечный огонь   Видео   Сочи   вандализм   извинения   полиция   
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19  комментариев
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41k
albedo Полчаса назад
Приезжие раскаялись и сообщили, что были пьяны, поэтому не отдавали отчёт своим поступкам,
---------------
Состояние опьянения- отягчающее обстоятельство.
В течении нескольких лет трезвый образ жизни и работа на свежем воздухе вылечит их.
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207
Миха 9 минут назад
Шож они все переобуваются после задержания? Так ты иди до конца! "Я бросила мусор потому что... " А то получается вы такие "герои" а как задержали потекло по ляжкам. Смысл тогда что-то делать такого что ты не можешь отстоять свою позицию? Для чего? Чтобы обосрацца прилюдно? Не па-ни-ма-ю
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16k
Александр 14 минут назад
Пора бы уже "искрение извинения" на камеру выдавать только ПОСЛЕ вынесения приговора...
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11k
Сол Гудман 16 минут назад
биба и боба
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53k
Крымчанка 16 минут назад
На каких эмоциях? Шла спокойно-чинно, не шаталась-падала-истерила. Это мы были бы на эмоциях и рожу набили. если бы присутствовали.
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8k
Умница-красавица 17 минут назад
Привлекать тварей на тяжелые общественные работы. Например, толчки мыть. Это вообще что в голове должно быть у людей?! хоть ты пьяный хоть трезвый, хоть на каких эмоциях. Есть вещи, которые нормальный человек не сделает никогда!
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9k
perekrestok 18 минут назад
Все врет! Набрать покет мусора, привезти его специально - значит все делали осознанно и с умыслом. Ну и пьянство это не оправдание. Надо ей нос сломать и правую руку.
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927
Олег Мещеряков Полчаса назад
все они осознавали, на кол сук
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11k
Alex Полчаса назад
Сжечь живьем мразей!
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1k
Corkscrew 38 минут назад
Пара великовозрастных кретинов.
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11k
sedoisever 45 минут назад
А можно я ей ноги сломаю? На эмоциях... И больше так не буду.
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4k
Radugananebe 57 минут назад
Дебилы
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Schreibikus
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