Для расширения сознания: казахстанского телепродюссера госпитализировали после обеда сушёными мухоморами

51-летний телепродюсер Актан Суюншалин проживает в Москве, в престижном столичном районе Хамовники вместе со своей женой. Именно она и спасла ему жизнь.

Mash пишет, что 13 ноября Суюншалин за обедом решил угоститься сушёными шляпками красно-белого гриба. Что-то пошло не так и продюсер стал бледно-зелёного цвета. Это увидела жена и тут же вызвала скорую помощь. К счастью, медики успели вовремя. Они госпитализировали Актана в тяжёлом состоянии.

Ему сделали промывание желудка и положили под капельницу в реанимацию токсикологического отделения столичной больницы. Родственники рассказали, что Актан периодически употреблял мухоморы во время обеда — для расширения сознания. Так он выражался сам.

Сейчас мужчина находится в больнице, в тяжёлом состоянии.