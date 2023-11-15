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Для расширения сознания: казахстанского телепродюссера госпитализировали после обеда сушёными мухоморами

Для расширения сознания: казахстанского телепродюссера госпитализировали после обеда сушёными мухоморами

Автор:
15 ноября 2023 10:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Актан Суюншалин   интересное   мухоморы   отравление   продюсер   фото   шоу бизнес   
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Известный казахстанский телепродюсер Актан Суюншалин иногда балуется грибочками.

51-летний телепродюсер Актан Суюншалин проживает в Москве, в престижном столичном районе Хамовники вместе со своей женой. Именно она и спасла ему жизнь.

Mash пишет, что 13 ноября Суюншалин за обедом решил угоститься сушёными шляпками красно-белого гриба. Что-то пошло не так и продюсер стал бледно-зелёного цвета. Это увидела жена и тут же вызвала скорую помощь. К счастью, медики успели вовремя. Они госпитализировали Актана в тяжёлом состоянии.

Ему сделали промывание желудка и положили под капельницу в реанимацию токсикологического отделения столичной больницы. Родственники рассказали, что Актан периодически употреблял мухоморы во время обеда — для расширения сознания. Так он выражался сам.

Сейчас мужчина находится в больнице, в тяжёлом состоянии.

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Метки: Актан Суюншалин   интересное   мухоморы   отравление   продюсер   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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62k
pynh 48 минут назад
неужели так все плохо что нормальных веществ уже не достать?
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3k
bosayk 6 минут назад
мухоморы и те паленые пошли)
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25k
Сибиряк 20 минут назад
всё по Пилевину
Ссылка youtu.be
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64k
doker 36 минут назад
Не умеешь - не берись! Идиот!
Главное - процесс ферментации!
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627
ruslan d 38 минут назад
Ну бывает ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
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