Для расширения сознания: казахстанского телепродюссера госпитализировали после обеда сушёными мухоморами

Известный казахстанский телепродюсер Актан Суюншалин иногда балуется грибочками.
51-летний телепродюсер Актан Суюншалин проживает в Москве, в престижном столичном районе Хамовники вместе со своей женой. Именно она и спасла ему жизнь.
Mash пишет, что 13 ноября Суюншалин за обедом решил угоститься сушёными шляпками красно-белого гриба. Что-то пошло не так и продюсер стал бледно-зелёного цвета. Это увидела жена и тут же вызвала скорую помощь. К счастью, медики успели вовремя. Они госпитализировали Актана в тяжёлом состоянии.
Ему сделали промывание желудка и положили под капельницу в реанимацию токсикологического отделения столичной больницы. Родственники рассказали, что Актан периодически употреблял мухоморы во время обеда — для расширения сознания. Так он выражался сам.
Сейчас мужчина находится в больнице, в тяжёлом состоянии.
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