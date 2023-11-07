"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков

Бывшая прима Большого театра стремительно теряет объёмы. Сама Анастасия гордится своими "формами", но подписчики бьют тревогу.
На своей странице в Instagram* Анастасия Волочкова опубликовала видео с баскетбольного матча. Анастасия поддерживала игроков, надев комбинезон со "змеиным" принтом и огромные ботинки. Волочка думала, что выглядит эффектно, но желание поддержать спортсменов обернулся новым конфузом. Артистка резко бросилась обнимать баскетболистов, но те от неожиданности разбежались в разные стороны.
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Мало того, что Анастасия надела комбинезон не той стороной. Он сильно подчеркнул худобу экс-балерины. Волочкова в последнее время сильно похудела. Она хвасталась, что практически вернула вес, который был у нее в начале карьеры.
Судя по сторис Анастасии, она очень гордится своей фигурой.
Я какая-то худенькая вообще стала. Кожа да кости, но очень стройненькая, — сказала Анастасия.
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Подписчики не оценили такую стройность. Многие заявили, что выглядит Анастасия странно и болезненно.
Она вообще себя видит? Что с ней?
Когда вы играли в Большом, то были намного моложе! Сейчас ваше тело выглядит пугающе странно!
Опять пьяная наряды подбирает?
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Держи минус.