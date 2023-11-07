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"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков

"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков

Автор:
07 ноября 2023 14:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   внешность   волочкова   интересное   похудение   фото   шоу бизнес   
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Бывшая прима Большого театра стремительно теряет объёмы. Сама Анастасия гордится своими "формами", но подписчики бьют тревогу.

На своей странице в Instagram* Анастасия Волочкова опубликовала видео с баскетбольного матча. Анастасия поддерживала игроков, надев комбинезон со "змеиным" принтом и огромные ботинки. Волочка думала, что выглядит эффектно, но желание поддержать спортсменов обернулся новым конфузом. Артистка резко бросилась обнимать баскетболистов, но те от неожиданности разбежались в разные стороны.

Мало того, что Анастасия надела комбинезон не той стороной. Он сильно подчеркнул худобу экс-балерины. Волочкова в последнее время сильно похудела. Она хвасталась, что практически вернула вес, который был у нее в начале карьеры.

Судя по сторис Анастасии, она очень гордится своей фигурой.

Я какая-то худенькая вообще стала. Кожа да кости, но очень стройненькая, — сказала Анастасия.

Подписчики не оценили такую стройность. Многие заявили, что выглядит Анастасия странно и болезненно.

Она вообще себя видит? Что с ней?

Когда вы играли в Большом, то были намного моложе! Сейчас ваше тело выглядит пугающе странно!

Опять пьяная наряды подбирает?


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Юмор   внешность   волочкова   интересное   похудение   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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3k
Шапкин 51 минуту назад
Накуа здесь эта лядь?
Держи минус.
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16k
Patmaz 14 секунд назад
Это не Волочкова. У той ноги на шпагат постоянно раздвинуты.
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10k
МихА 3 минуты назад
Фу пля доска 2хметровая. Плечи как у плавчихи, жопа с кулак и две палки раздвижные
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1k
Kra 5 минут назад
Ну, с фигурой - ок... теперь ей надо что-то с бровями нарисованными делать...
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4k
fkamash Полчаса назад
Вот и спилась балерина((
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767
thrashbox Полчаса назад
Какой-то уже просто универсальный комментарий

Ссылка youtu.be
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56k
zloykoyot 54 минуты назад
А чё не на шпагате-то?
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4k
Wertos 57 минут назад
Я прошу прощения, но фигура у неё мужика ! Плечи широкие, попа узкая... Ей бы приседания до самого низа, с раздвинутыми коленями поделать...
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