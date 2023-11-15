В Калининграде дикая енотовидная собака сама пришла в зоопарк и шастает по территории, как у себя дома

На прошлой неделе эту же енотовидную собаку встретили недалеко от парка Центрального в Калининграде. Но, погуляв по центру города, собака решила, что лучшее для неё место - это зоопарк.

И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днем (в какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью, - рассказала директор.

Теперь по ночам она шастает по территории и таскает еду у других животных. В зоопарке даже находили голубиные перья. Это говорит о том, что енотовидная собака отлично может охотиться в условиях зоопарка.