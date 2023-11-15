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В Калининграде дикая енотовидная собака сама пришла в зоопарк и шастает по территории, как у себя дома

В Калининграде дикая енотовидная собака сама пришла в зоопарк и шастает по территории, как у себя дома

Автор:
15 ноября 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   енотовидная собака   животные   зоопарк   интересное   нелегал   фото   
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Обычно в зоопарк животных привозят, а тут она сама туда заявилась!

В Калининградском зоопарке дикая енотовидная собака сама пришла на территорию и поселилась там. Пока её не могут поймать ни сотрудники зоопарка, ни охрана. Об этом рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова.

На прошлой неделе эту же енотовидную собаку встретили недалеко от парка Центрального в Калининграде. Но, погуляв по центру города, собака решила, что лучшее для неё место - это зоопарк.

И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днем (в какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью, - рассказала директор.

Теперь по ночам она шастает по территории и таскает еду у других животных. В зоопарке даже находили голубиные перья. Это говорит о том, что енотовидная собака отлично может охотиться в условиях зоопарка.

Её замечают охранники на камерах и даже при обходе территории, но поймать её очень сложно. Не помогла даже живоловушка с мясом, заключила Соколова. Пока сотрудники зоопарка просто наблюдают за животным, ожидая возможности её поймать.

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Метки: Юмор   енотовидная собака   животные   зоопарк   интересное   нелегал   фото   
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Сибиряк Полчаса назад
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