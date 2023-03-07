Большая панда: как выжил медведь, который противоречит всем законам природы

Законы дикой природы жестоки. Если не съешь ты, то съедят тебя. Каждое животное имеет своё секретное оружие — клыки, когти, умение маскироваться или защищаться. Но как в этом жестоком мире выжили большие панды? Медведи, которые не едят мясо, нарушили все законы выживания.
Что мы знаем о пандах? Это милые чёрно-белые медведи весом около 160 килограмм. Травоядный, монохромный и неуклюжий, но всё же медведь. Как выжить, если ты милая плюшка, которая не спешит ввязываться в драку? На самом деле всё очень просто. Лучший способ победить в борьбе за выживание — не участвовать в ней.
На территории лесов и гор западных провинций Китая, где обитают большие панды, у них не так много естественных врагов. Опасность представляют дымчатые леопарды и красные волки, но и они редко нападают на медведей, ведь в ареале их обитания и без того есть чем поживиться. Несмотря на добрый нрав панды, эти мишки могут дать отпор, ведь они очень сильные!
С едой у панд тоже нет проблем. Они едят бамбук, который всегда в достатке. В спячку они не впадают, за территорию не сражаются. По сути, вся жизнь панды состоит в том, чтобы покушать.
Но если всё же попытаться угрожать панде или напугать мишку, можно пострадать. Панды обладают огромной силой. В этом убедились посетители зоопарков, которые в 2000-х, когда панды были на пике популярности, залезали в вольеры, чтобы погладить пушистиков.
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Интересно, почему никто не лазит в клетки к бурым медведями? Надо сказать, что большие панды редко сами идут на конфликт. Им просто этого делать не надо. Большинство своей жизни большие панды проводят за едой. Они жуют от 8 до 12 часов в сутки, съедая до 30 кг бамбука.
За самыми вкусными веточками панды могут даже ловко залезать на деревья. Правда, падать панды тоже не боятся. Они защищены жировой подушкой безопасности, которая сохраняет органы и кости. Конечно, удар о землю никого не делает здоровее, но панд это не беспокоит.
Итак, становится ясно, что эти чёрно-белые балбесы отлично приспособились к своей жизни и ни о чём не парятся. Так почему они вымирают?
Несмотря на то, что в 2013 году панды из вымирающего вида превратились в вид под угрозой вымирания, опасность исчезновения всё ещё грозит пушистикам. Виной всему — особенное отношение к размножению.
Самка может забеременеть 1 раз в год, в течение суток. То есть самец за день должен найти самку и оплодотворить её. Как известно, зачатие с первого раза не всегда удаётся, поэтому малыши панды — большая радость.
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