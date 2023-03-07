Большая панда: как выжил медведь, который противоречит всем законам природы

С едой у панд тоже нет проблем. Они едят бамбук, который всегда в достатке. В спячку они не впадают, за территорию не сражаются. По сути, вся жизнь панды состоит в том, чтобы покушать.

Но если всё же попытаться угрожать панде или напугать мишку, можно пострадать. Панды обладают огромной силой. В этом убедились посетители зоопарков, которые в 2000-х, когда панды были на пике популярности, залезали в вольеры, чтобы погладить пушистиков.