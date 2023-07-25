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"Мама, не надо!": детёныш панды не хочет купаться

"Мама, не надо!": детёныш панды не хочет купаться

Автор:
25 июля 2023 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   животные   интересное   купание   панда   фото   
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В зоопарке Китая большая панда бесцеремонно купает своего детёныша, который оказывается этому не рад.

В зоопарке Чунцина живёт очень заботливая мама-панда. Смотрители сняли на видео, как самка большой панды старательно купает своего малыша. Детеныш сопротивляется, но против матери не попрёшь. Она бесцеремонно запихивает своего отпрыска в ванночку, купает и вытаскивает.

Большие панды не часто пачкаются, но купаться во взрослом возрасте просто обожают. Почти также, как покушать.

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Метки: Прикол   Юмор   животные   интересное   купание   панда   фото   
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1  комментарий
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_delphin_ 59 минут назад
Мне кажется, что панды - это переродившиеся монахи, познавшие дзен. А смысл в том, что жить нужно в удовольствие)
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