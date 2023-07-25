"Мама, не надо!": детёныш панды не хочет купаться

В зоопарке Чунцина живёт очень заботливая мама-панда. Смотрители сняли на видео, как самка большой панды старательно купает своего малыша. Детеныш сопротивляется, но против матери не попрёшь. Она бесцеремонно запихивает своего отпрыска в ванночку, купает и вытаскивает.