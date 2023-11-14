Коротко из Поднебесной. Новости смертной казни

Бывший президент банка China CITIC Bank Сунь Дэшунь в пятницу был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года по обвинению во взяточничестве.
Приговор осужденному был вынесен Народным судом второй ступени города Цзинань провинции Шаньдун /Восточный Китай/.
Суд установил, что в период с 2003 по 2019 год Сунь Дэшунь, пользуясь служебным положением в различных финансовых учреждениях, оказывал “помощь” предприятиям в получении кредитов, а взамен он получил взятки в виде денежных средств и материальных ценностей на общую сумму более 979,5 млн юаней /около 136,5 млн долларов США/.
Согласно решению суда, Сунь Дэшунь пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество подлежит конфискации.
В суде отметили, что по истечении двухлетней отсрочки приговор в соответствии с законом может быть заменен на пожизненное заключение без права на смягчение наказания или условно-досрочное освобождение.
Данная практика была бы актуальной и в России.
Источник:
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Особенно за военные преступления и для изменников Родины
В год так судят примерно по 5-10 коррупционеров.
А реально казнят только крупных наркоторговцев.