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Коротко из Поднебесной. Новости смертной казни

Коротко из Поднебесной. Новости смертной казни

Автор:
14 ноября 2023 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Смертная казнь   взятка   
505
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Бывший президент банка China CITIC Bank Сунь Дэшунь в пятницу был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года по обвинению во взяточничестве.

Приговор осужденному был вынесен Народным судом второй ступени города Цзинань провинции Шаньдун /Восточный Китай/.

 

Суд установил, что в период с 2003 по 2019 год Сунь Дэшунь, пользуясь служебным положением в различных финансовых учреждениях, оказывал “помощь” предприятиям в получении кредитов, а взамен он получил взятки в виде денежных средств и материальных ценностей на общую сумму более 979,5 млн юаней /около 136,5 млн долларов США/.

 

Согласно решению суда, Сунь Дэшунь пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество подлежит конфискации.

 

В суде отметили, что по истечении двухлетней отсрочки приговор в соответствии с законом может быть заменен на пожизненное заключение без права на смягчение наказания или условно-досрочное освобождение.

 

Данная практика была бы актуальной и в России.

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Метки: Китай   Смертная казнь   взятка   
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8  комментариев
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15k
Kucher 3 часа назад
А у нас даже конфискацию у ворья отменили. Законы пишет ворьё и для ворья. Капстрана.
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871
Дмитрий 17 минут назад
Молодцы ! Так и надо
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30k
Юрьевич 47 минут назад
Вот это правильно...
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6k
Евгений Д 59 минут назад
Надо в РФ отменять запрет на смертную казнь.
Особенно за военные преступления и для изменников Родины
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Два года будут его доить на инфу... Если всех сдаст, чуток поживет.
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20k
Bill 2 часа назад
Когда они начинали борьбу с коррупцией, то предполагалось казнить за кражу полмиллиона. Потом выяснилось что казнить прийдется слишком много - и планку начали поднимать. Сейчас, вроде, смертная казнь назначается за кражу больше $30 млн. Но всё равно, никого не казнят. Дается отсрочка приговора, и если за это время заключенный не бузил - то сначала заменяется на пожизненное. Еще через 10 лет - отпускают.
В год так судят примерно по 5-10 коррупционеров.
А реально казнят только крупных наркоторговцев.
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Александр Маслов
...желание размещать посты и комментарии – не "очень". Много анонимных пакостников, в чатах – "недорослей", словоблудия и оскорблений. Неуютно.
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