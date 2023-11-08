Отрубание носа или рук: как наказывали коррупционеров в прошлые века

В первом записанном источнике права Древнего Рима, Законы XII таблиц, за взятку человека казнили. Таблица IX гласила, что посредник, или сам судья, уличённый во взяточничестве, приговаривался к обязательной смертной казни.

Именно в римском праве "коррупция", как термин, была зафиксирована юридически впервые. Как раз в этих Законах XII таблиц можно впервые увидеть слово "corrumpere".

Иронично, что в именно здесь, в государстве, где впервые, по сути, законодательно заострили внимание на коррупции, подкуп судей и избирателей вырос до такого высокого уровня, что превратился в абсолютно обычную процедуру, ни у кого не вызывавшую вопросов.

