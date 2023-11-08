Отрубание носа или рук: как наказывали коррупционеров в прошлые века

Примечательно, что коррупция, несмотря на постоянные попытки её искоренить, существует уже очень давно. Взяточничество всегда не просто осуждалось - за него жестоко наказывали.
Впервые коррупцию упомянули ещё в шумерскую эпоху. В этот период правил Лагаша, который начал реформацию государственного строя. Он задумал кардинально пресечь незаконные действия судей и чиновников, прекратить вымогательства, которыми промышляла царская администрация.
Судьям грозил огромный штраф, если выяснялось, что их решение предвзято - это было написано в одном из древнейших мировых памятников - Законах царя Хаммурапи. Также судью могли наказать за то, что если он уже задокументировал своё решение, но потом его изменил - он должен был выплатить сумму, указанную в деле, увеличенную в 12 раз. И, разумеется, лишение должности судьи.
В Законах Ману (Индия II веке до н. э.) уличённый во взятке судья наказывался конфискацией.
В Китайской империи во второй половине 14 века был Свод законов великой династии Мин. Там были особенно выделены преступления, что касались незаконного обогащения, чрезмерного получения выгоды или же приобретения разного рода имущества обманом. За такие действия в Своде были прописаны наказания в виде каторжных работ и увеличенная вдвое компенсация стоимости украденной вещи. А за казённое имущество мера наказания увеличивалась.
В Законах Драконта (один из самых древнейших законодателей), составленных в 621 году для н.э. для Афинской республики, было указано, что за злоупотребление властью как лицом частным, так и должностным, человека подвергали лишению гражданской чести. Причём не только его самого, но и его дети и "всё его достояние".
В Древнем Египте действовал указ, созданный фараоном Рамзесом I за мздоимство. Взяточникам отрубали нос, а потом отправляли на каторгу. За фальшивые документы отрубали руку, чтобы нечем было подделывать их и дальше. Сурово.
Соборное уложение 1649 года - это свод законов Русского царства, который принял Земский собор в 1649 году. И он действовал без малого 200 лет.
За коррупционную деятельность полагалась публичная порка кнутом, в ряде случаев снятие с должности, ссылка в богом забытые губернии на пониженные должности. Такие наказания полагались всем, кто не вносил в отчёты какую оплату нужно взять с конкретного судного дела и использовал эти неучтённые деньги для себя.
В первом записанном источнике права Древнего Рима, Законы XII таблиц, за взятку человека казнили. Таблица IX гласила, что посредник, или сам судья, уличённый во взяточничестве, приговаривался к обязательной смертной казни.
Именно в римском праве "коррупция", как термин, была зафиксирована юридически впервые. Как раз в этих Законах XII таблиц можно впервые увидеть слово "corrumpere".
Иронично, что в именно здесь, в государстве, где впервые, по сути, законодательно заострили внимание на коррупции, подкуп судей и избирателей вырос до такого высокого уровня, что превратился в абсолютно обычную процедуру, ни у кого не вызывавшую вопросов.
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