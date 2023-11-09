Двое россиян спасли тонувшую китаянку в Харбине

Мужчины рассказали, что были сильно удивлены, что никто из прохожих не пытается помощь женщине.
Двое жителей Брянска рассказали о неприятном инциденте, который произошёл с ними в Харбине. Максим Гринин и Антон Агеев работают в автомобильной компании и прилетели в китайский город в командировку на месяц. Перед отлётом домой они решили прогуляться по набережной реки Сунгари и случайно заметили, что в воде лицом вниз лежит человек.
По их словам, мимо проходило множество местных жителей, но никто не обращал внимания на человека в воде. Россияне не смогли пройти мимо и спустились к реке, чтобы достать утопленника. Это оказалась немолодая женщина и Максим с Антоном сначала решили, что она мертва, поскольку не дышала. Однако спустя несколько минут женщина захрипела и пришла в себя. Россияне тут же растормошили местных и заставили их вызвать полицию и скорую помощь. Старушку забрали в больницу и сейчас её жизни ничего не угрожает.
Как рассказал Максим, он до сих пор недоумевает, почему никто из местных жителей даже не удосужился спуститься и посмотреть, что случилось с человеком или хотя бы позвонить в экстренные службы.
Добавим, что китайцев нередко обвиняют в отсутствии милосердия. И объяснение этому непонятному и неприятному для нас поведению лежит как в культурной сфере, так и в бюрократической.
Китайцы действительно не спешат помогать тонущим, попавшим в аварию или погорельцам. В КНР действуют законы, которые запрещают рядовому гражданину оказывать помощь, поскольку он скорее навредит, а пострадавший при этом может ещё и потребовать через суд компенсацию (говорят, очень популярный вид мошенничества в КНР). А что касается вызова той же скорой помощи, то в Китае существует правило, согласно которому, за приезд медиков платит тот, кто их вызвал. Поэтому никто не горит желанием платить деньги за незнакомого человека.
И всё это накладывается на культурную составляющую. Согласно даосизму, у каждого человека свой путь (Дао), и если с ним что-то случилось, то это его путь (карма), за который в ответе только сам пострадавший. Также философия даосизма запрещает помогать попавшим в беду людям, а если кто-то и решился, значит, он забрал себе часть кармы пострадавшего человека. Поэтому, собственно, китайцы предпочитают не вмешиваться в жизненный путь людей, даже если он приводит к смерти на их глазах.
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За "убийство" в дтп, штраф. А если пострадал человек но не умер, то компенсация ему, лечение за счёт виновника поэтому там есть печальная практика "добивания жертв дтп", погуглите, как чувак на тачке добивал женщину на скутере которую сбил и вроде как не шибко и сильно, но решил добить и не успокоился пока ей голову не размажил.