Двое россиян спасли тонувшую китаянку в Харбине

Добавим, что китайцев нередко обвиняют в отсутствии милосердия. И объяснение этому непонятному и неприятному для нас поведению лежит как в культурной сфере, так и в бюрократической.

Китайцы действительно не спешат помогать тонущим, попавшим в аварию или погорельцам. В КНР действуют законы, которые запрещают рядовому гражданину оказывать помощь, поскольку он скорее навредит, а пострадавший при этом может ещё и потребовать через суд компенсацию (говорят, очень популярный вид мошенничества в КНР). А что касается вызова той же скорой помощи, то в Китае существует правило, согласно которому, за приезд медиков платит тот, кто их вызвал. Поэтому никто не горит желанием платить деньги за незнакомого человека.

И всё это накладывается на культурную составляющую. Согласно даосизму, у каждого человека свой путь (Дао), и если с ним что-то случилось, то это его путь (карма), за который в ответе только сам пострадавший. Также философия даосизма запрещает помогать попавшим в беду людям, а если кто-то и решился, значит, он забрал себе часть кармы пострадавшего человека. Поэтому, собственно, китайцы предпочитают не вмешиваться в жизненный путь людей, даже если он приводит к смерти на их глазах.