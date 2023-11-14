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25 любопытных и забавных снимков, которые поднимут вам настроение

25 любопытных и забавных снимков, которые поднимут вам настроение

Автор:
14 ноября 2023 17:10
Сообщество : Картинка дня
Метки: Забавные фото   С миру по нитке   всячина   забавно   интересные фото   картинка дня   любопытно   неожиданные фото   
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26

Эти фотографии, наверное, нельзя отнести к какой-то одной категории. Но в них во всех есть что-то интересное, неожиданное и милое. Прямо то, что доктор прописал!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   С миру по нитке   всячина   забавно   интересные фото   картинка дня   любопытно   неожиданные фото   
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3  комментария
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Николай 46 минут назад
25 - в таких подкрадулях в наше межсезонье в самый раз топать
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205
iskra 43 минуты назад
Не кресло,а орудие пытки - положение полулежа,а голову положить некуда,руки тоже на стекле держать не хочется,да и высоко сделаны боковушки для полулежачего положения.
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846
София 59 минут назад
20. Тут скорее любовь к шкурам долматинцев.
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