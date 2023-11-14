25 любопытных и забавных снимков, которые поднимут вам настроение

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Эти фотографии, наверное, нельзя отнести к какой-то одной категории. Но в них во всех есть что-то интересное, неожиданное и милое. Прямо то, что доктор прописал!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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