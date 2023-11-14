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В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку

В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку

Автор:
14 ноября 2023 16:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Колчак   Омск   вандализм   палач   памятник   полиция   фото   
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5

А сбоку от памятника появилась надпись "Палач".

В Омске неизвестные облили памятник адмиралу Александру Колчаку оранжевой краской и написали на ней слово "палач". Отмечается, что скульптура с фонтаном принадлежит частным лицам — владельцам ресторана "Колчак", который расположен в нескольких шагах.


Памятник находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито, где раньше располагалась резиденция Верховного правителя России. В полиции сообщили о начале проверки и установлении всех обстоятельств инцидента.

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Вполне возможно, что в круг подозреваемых войдут коммунисты и прочие деятели левого толка. На такие предположения наталкивает не только их нелюбовь к "белым", но и дата, в которую произошёл акт вандализма. Ровно 104 года назад, 14 ноября 1919 года, армия Колчака покинула Омск, а первые части красноармейцев вошли в город.

Можно предположить, что такая же участь может постигнуть памятник Петру Врангелю, торжественно открытый 7 ноября у входа в кадетский корпус ДГТУ в Ростове-на-Дону. Открытие памятника "чёрному барону" в день Октябрьской революции коммунисты посчитали провокацией. Насколько известно, члены регионального отделения КПРФ всеми силами пытаются добиться демонтажа памятника, устраивая одиночные пикеты и отправляя жалобы местным властям.


К слову, вполне может оказаться, что открытие памятника Врангелю и осквернение скульптуры Колчака взаимосвязаны — оба события произошли в знаковые даты.

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Метки: Александр Колчак   Омск   вандализм   палач   памятник   полиция   фото   
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52  комментария
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3k
xbrat 2 часа назад
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
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10k
RIZ deadening 23 секунды назад
Даже Ленин, говорил , что Колчак сделал гораздо больше для установления Советской власти в Сибири , чем Советская власть !
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7k
Нестерин Сергей 2 минуты назад
Давно пора ставить памятники ВСЕМ, кто как- то отметился в истории. И писать на них о таких деятелях- ВСЁ. Абсолютно. Взять того же Колчака. Что мы о нём знаем и не подвергаем сомнению(строго в рамках официальной истории): Русский офицер, полярный исследователь(был глубоко уважаем Никифором Бегичевым, ходившим под его командой в две экспедиции). Потом Гражданин/начальник/барин- Колчак стал английским гражданином и наркоманом, в каковом качестве был привезён в Россию, И сфальсифицировав результаты следствия по расстрелу царской семьи объявил себя Верховным Правителем России. Любил отдавать приказы о повешении. Вот всю эту инфу и надо на памятник. И озвучивать телегидом.
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253
oleg Pesotsky 4 минуты назад
Если быть обьективным до конца и придерживаться всех юридических формальностей то это памятник поданному английской короны капитан-командору Колчаку. В 1917-м Колчак вышел из российского гражданства и обратился к английскому правительству с просьбой о принятии на службу. Просьба была удовлетворена, присвоено звание капитан-командора (что-то среднее между кап первого ранга и контр-адмиралом) Колчак получил назначение на Мессопатамский фронт. Так что не наш это персонаж. Ох не наш.
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28k
Егор 13 минут назад
"Иногда кажется, что основная проблема изображения последствий революции в постсоветской массовой культуре состоит в том, что те белые, по которым с позиции нашего времени стоит ностальгировать, были придуманы в 60-70-80-х годах потомками победивших красных.

Романтизм советского образца обернулся против своих создателей. Красных оказалось слишком много, и белый в этой толпе стал не изгоем, а героем. Носителем культуры среди темного стада. А ведь если откроешь оригинальные эмигрантские газеты 1920-х, увидишь одну большую местечковую скуку.

Да что газеты! Была у знаменитого фольклориста и этнографа Евгения Александровича Ляцкого книга про русскую эмиграцию под названием «Тундра». Этот «роман из беженской жизни» Ляцкий издал за свой счет в 1925 году в Праге в специально организованном для этого издательстве «Пламя».

Книга эта не заказная, и с её помощью автор не собирался заслужить себе право бессанкционного возврата в СССР (к примеру, «красного графа» Алексея Николаевича Толстого, которому жить на западе не понравилось, эмигрантская критика подозревала в желании в угоду советской власти опорочить невозвращенцев, а не графа Михаила Афанасьевича Булгакова, так и не собравшегося эмигрировать, прямо обвиняли в «заказухе»). С 1922 года Ляцкий преподавал в Карловом университете, жил в Чехословакии, никуда не собираясь возвращаться, в конце 30-х был лоялен к фашистскому режиму и умер в 1942-м году своей смертью без страданий и видимых моральных мук в тихой столице Протектората Богемии и Моравии.

Ляцкий был критиком и учёным, а не писателем, так что с точки зрения сюжета его роман вялая нудятина. Однако его зарисовки эмигрантской интеллигентской тусовки в «Тундре» говорят сами за себя.

Прямо в первой главе книги описана затхлая прокуренная комната, набитая русскими интеллигентами помятыми, но исполненными боли за Россию. А дальше появляются два героя один похожий на Чацкого, а другой на Петра Верховенского.

«Чацкого» зовут Вяльцев. Он философ. При царе немного бунтовал, даже побывал в ссылке и оттуда бежал через тундру непролазную. Теперь же он духовный учитель, «человек не от мира сего», ищущий «Божию правду» и пишущий «книгу в назидание людям».

С «Верховенским» попроще. Его зовут Азбелев, он «некогда гвардеец, теперь беспартийный демократ». И у него, как и у Вяльцева, есть ученики, которым он хочет передать свою безумную боль за Россию и желание спасти её.

Потом герои долго выясняют отношения, но от этого нет никакого толка, ибо слушают они только себя. В конце концов «Верховенский» отправляет своего ученика в Советскую Россию для совершения теракта, а «Чацкий», не готовый взять ответственность за судьбу якобы любимой им молодой вдовы и её двоих детей, сваливает в Швейцарию с юной поклонницей, отбив девушку у своего ученика, который от этого сходит с ума и умирает.

Собственно говоря, это и есть обычные люди в 20-х в изгнании: умеют пить, курить, говорить, при возможности под эти разговоры присунуть пару раз симпатичной барышне, сдвинуть крышу нестойким и отправить кого-нибудь теракт совершить. Болея за Россию, естественно.

Как же без совестливой боли за Россию. Ибо боль эта спасительна и без неё, похоже, совсем нечем гордиться.

А гордиться хочется." (с) Т.Воронцова
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25k
Slawa49 Полчаса назад
Ну это пережиток ельцинских времен, ставить памятники белогвардейцам, которые при коммунистах были в опале!!! тальков тогда и получил полярность восхваляя белогвардейцев. Хотя по мне ставить памятники за участие в Гражданской войне это бред!! причем хоть с той хоть с другой стороны!!! Гражданская война это братоубийственная война!!! в России погибло по разным оценкам от 11 до 15 миллионов человек!!! В Гражданской войне не может быть героев!!!
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34k
seka64 Полчаса назад
Помню когда учился, в советское время, для нас Колчак, Врангель, Деникин - все на одной доске были, одним миром мазаны - контры белогвардейские.. А смотри-ка - Деникина с почестями на кладбище Донского монастыря привезли и перезахоронили. А Колчаку и Врангелю меньше повезло...
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41k
Notan Blaine Полчаса назад
И так осталось только генерала Власова реабилитировать, чтобы собрать полный комплект предателей народа и поставить памятники на Красной площади, прямо напротив мавзолея.
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37k
Алексей Час назад
тут целые фильмы про это г.. снимают, так что про памятник чего уж удивляться...
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1k
c3nsor3d Час назад
Вот, блин, делать людям нечем заняться... Вместо, того чтобы созидать - гадят... История, есть история (плохая она была или хорошая). Надо будущее строить, а эти утырки всё срут и срут, не понятно для чего и почему...((
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3
Lopasin c3nsor3d 48 минут назад
Ну тогда давай еще поставим памятник Гитлеру с Гебельсом заодно. «История» жеж, так? Еще Маннергейму можно за блокаду Ленинграда… хотя постойте-ка…
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1k
Алексей Час назад
Маннергейму в Ленинграде уже ставили. надо еще раз поставить. раньше жители глупее были...
теперь Колчаку в Омске...

пора уже Гитлеру поставить памятники, Геббельсу. много еще достойных людей, кому у нас нет памятников.
" полицаи разберуться" - с чем разберуться? с тем что Колчак был военным преступником? с тем что он сжигал деревни десятками. еще когда это не было мейнстримом... Гитлер с соратниками, конечно, Колчака в масштабах обогнали. но Колчака забывать не надо. геноцидить русские деревни, начал Колчак...

"разбираться" полицаи должны со сволочью, которая такое решилась в Омске поставить.
а люди, кто краску налил - им только спасибо. ну может чутка порицания. так-то, там бульдозер нужен.
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5k
Alex Час назад
Ибо нехрен ставить памятники разным ган**нам
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3k
Autumn2015 Час назад
Странный как минимум для Сибири памятник человеку, что эту Сибирь утопил в крови.
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7k
Умница-красавица Час назад
Вандализм, конечно, не одобряю. Но и памятнику Колчаку в Омске не место. Сама выросла в этом славном городе, там самых противных и злых дедов мы в детстве называли «колчаковец недобитый»
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3k
Едондер пуп Час назад
Не задалось как-то с национальным примирением и объединением(( Ну, туда, значит, и дорога.
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34k
Fat Lynx Час назад
Краска? Странно, что не кувалдой ударили.
Знаете как кличут самых злых и тупых собак в Сибири?
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1k
Илья 2 часа назад
Так этого мудака . Буржуи делают из кровавых палачей героев.
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3
Lopasin Nero 45 минут назад
Это ты откуда взял? Из мемуаров расстрелянных или из откровений Солженицина?
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253
oleg Pesotsky Lopasin 14 минут назад
Из фильма Никиты Михалкова "Солнечный удар" Большевики вообще были теми еще затейниками. В Крыму расстреляли 100 тыс. царских офицеров и не оставили никаких следов. Ни документов ни захоронений (если что то это сарказм)
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9k
Бритва 2 часа назад
"войдём в Киев и переименуем улицу Бандеры в улицу Маннергейма"
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Воевать с мертвыми это так по геройски.. мало живых вражин?
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52
pilot52 Fat Lynx Час назад
А Дзержинский и Землячка - это для кого база?
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20k
Bill 2 часа назад
Хотелось бы узнать какая сволочь дала разрешение на установку этого памятника. Выгнать их пинками, с запретом на работу в госструктурах.
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3k
kca-opa 2 часа назад
Какие твари вообще это создали? Подогнать внедорожник и тросом дёрнуть, чтоб на осколки
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