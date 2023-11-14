В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку

А сбоку от памятника появилась надпись "Палач".
В Омске неизвестные облили памятник адмиралу Александру Колчаку оранжевой краской и написали на ней слово "палач". Отмечается, что скульптура с фонтаном принадлежит частным лицам — владельцам ресторана "Колчак", который расположен в нескольких шагах.
Памятник находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито, где раньше располагалась резиденция Верховного правителя России. В полиции сообщили о начале проверки и установлении всех обстоятельств инцидента.
Вполне возможно, что в круг подозреваемых войдут коммунисты и прочие деятели левого толка. На такие предположения наталкивает не только их нелюбовь к "белым", но и дата, в которую произошёл акт вандализма. Ровно 104 года назад, 14 ноября 1919 года, армия Колчака покинула Омск, а первые части красноармейцев вошли в город.
Можно предположить, что такая же участь может постигнуть памятник Петру Врангелю, торжественно открытый 7 ноября у входа в кадетский корпус ДГТУ в Ростове-на-Дону. Открытие памятника "чёрному барону" в день Октябрьской революции коммунисты посчитали провокацией. Насколько известно, члены регионального отделения КПРФ всеми силами пытаются добиться демонтажа памятника, устраивая одиночные пикеты и отправляя жалобы местным властям.
К слову, вполне может оказаться, что открытие памятника Врангелю и осквернение скульптуры Колчака взаимосвязаны — оба события произошли в знаковые даты.
Источник:
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Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Романтизм советского образца обернулся против своих создателей. Красных оказалось слишком много, и белый в этой толпе стал не изгоем, а героем. Носителем культуры среди темного стада. А ведь если откроешь оригинальные эмигрантские газеты 1920-х, увидишь одну большую местечковую скуку.
Да что газеты! Была у знаменитого фольклориста и этнографа Евгения Александровича Ляцкого книга про русскую эмиграцию под названием «Тундра». Этот «роман из беженской жизни» Ляцкий издал за свой счет в 1925 году в Праге в специально организованном для этого издательстве «Пламя».
Книга эта не заказная, и с её помощью автор не собирался заслужить себе право бессанкционного возврата в СССР (к примеру, «красного графа» Алексея Николаевича Толстого, которому жить на западе не понравилось, эмигрантская критика подозревала в желании в угоду советской власти опорочить невозвращенцев, а не графа Михаила Афанасьевича Булгакова, так и не собравшегося эмигрировать, прямо обвиняли в «заказухе»). С 1922 года Ляцкий преподавал в Карловом университете, жил в Чехословакии, никуда не собираясь возвращаться, в конце 30-х был лоялен к фашистскому режиму и умер в 1942-м году своей смертью без страданий и видимых моральных мук в тихой столице Протектората Богемии и Моравии.
Ляцкий был критиком и учёным, а не писателем, так что с точки зрения сюжета его роман вялая нудятина. Однако его зарисовки эмигрантской интеллигентской тусовки в «Тундре» говорят сами за себя.
Прямо в первой главе книги описана затхлая прокуренная комната, набитая русскими интеллигентами помятыми, но исполненными боли за Россию. А дальше появляются два героя один похожий на Чацкого, а другой на Петра Верховенского.
«Чацкого» зовут Вяльцев. Он философ. При царе немного бунтовал, даже побывал в ссылке и оттуда бежал через тундру непролазную. Теперь же он духовный учитель, «человек не от мира сего», ищущий «Божию правду» и пишущий «книгу в назидание людям».
С «Верховенским» попроще. Его зовут Азбелев, он «некогда гвардеец, теперь беспартийный демократ». И у него, как и у Вяльцева, есть ученики, которым он хочет передать свою безумную боль за Россию и желание спасти её.
Потом герои долго выясняют отношения, но от этого нет никакого толка, ибо слушают они только себя. В конце концов «Верховенский» отправляет своего ученика в Советскую Россию для совершения теракта, а «Чацкий», не готовый взять ответственность за судьбу якобы любимой им молодой вдовы и её двоих детей, сваливает в Швейцарию с юной поклонницей, отбив девушку у своего ученика, который от этого сходит с ума и умирает.
Собственно говоря, это и есть обычные люди в 20-х в изгнании: умеют пить, курить, говорить, при возможности под эти разговоры присунуть пару раз симпатичной барышне, сдвинуть крышу нестойким и отправить кого-нибудь теракт совершить. Болея за Россию, естественно.
Как же без совестливой боли за Россию. Ибо боль эта спасительна и без неё, похоже, совсем нечем гордиться.
А гордиться хочется." (с) Т.Воронцова
У нас своя история... Причём тут Гитлер??... В крайности не впадай!..
теперь Колчаку в Омске...
пора уже Гитлеру поставить памятники, Геббельсу. много еще достойных людей, кому у нас нет памятников.
" полицаи разберуться" - с чем разберуться? с тем что Колчак был военным преступником? с тем что он сжигал деревни десятками. еще когда это не было мейнстримом... Гитлер с соратниками, конечно, Колчака в масштабах обогнали. но Колчака забывать не надо. геноцидить русские деревни, начал Колчак...
"разбираться" полицаи должны со сволочью, которая такое решилась в Омске поставить.
а люди, кто краску налил - им только спасибо. ну может чутка порицания. так-то, там бульдозер нужен.
вот такой у нас праздник, вместо 7ноября.
а Колчак, который это быдло геноцидил и щемил, сжигая деревни с жителями и расстреливая местных десятками за одного своего бойца - он сильно раньше Гитлера был. уважаемый человек... немного не получилось у него. тогда. зато сейчас, быдло в стойло. Колчаку - памятник.
Знаете как кличут самых злых и тупых собак в Сибири?
История России (СССР) слишком богатая, что так узко мыслить (!)
ИМХО.