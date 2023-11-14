В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку

В Омске неизвестные облили памятник адмиралу Александру Колчаку оранжевой краской и написали на ней слово "палач". Отмечается, что скульптура с фонтаном принадлежит частным лицам — владельцам ресторана "Колчак", который расположен в нескольких шагах.





Памятник находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито, где раньше располагалась резиденция Верховного правителя России. В полиции сообщили о начале проверки и установлении всех обстоятельств инцидента.