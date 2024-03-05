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«Мои права — это божественные права»: женщина показала полицейским права, которые купила за марки

«Мои права — это божественные права»: женщина показала полицейским права, которые купила за марки

Автор:
05 марта 2024 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Весна пришла   ДПС   Омск   Россия   женщина без номеров   полиция   права   проклятие   
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Воображение женщины просто поражает.

В Омске сотрудники полиции остановили женщину, которая ехала без номеров. Омичка сразу дала понять, с кем полицейские имеют дело. Сначала она заявляла, что никто не имеет права её снимать. Когда сотрудники ДПС потребовали предъявить права, женщина достала папку и показала распечатанные листки. На них были сканы водительских прав с марками “Почты России”. Судя по всему, свои права женщина заказывала из другой страны, оплачивая гербовый сбор (но это не точно). Сотрудники ДПС такие права не приняли.

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«Мои права — это божественные права», -  заявила омичка и отказалась выходить из машины.

Сотрудники ДПС несколько раз предупредили женщину, а потом силой вытащили её из машины. Нарушительница сыпала угрозами, пока её задерживали.

«Вы за это получите по полной программе! Ваши все рода, кто здесь сегодня находится, произношу вслух всей Вселенной, по божественному праву, все будете нести ответственность», - кричала женщина.

После проклятий и небольшой потасовки её увели в служебный автомобиль, где снова состоялся очень необычный разговор. Дама оскорбилась, когда её назвали персоной.

«Я не персона, я женщина. Вы персону ищите и персоне зачитывайте, а я — женщина Алёна», - гордо заявила Алёна.

В итоге женщине назначили штраф 4 тысячи рублей, а в отношении её возбудили ещё три административных дела: за отсутствие номеров, прав и регистрации ТС, сообщили в полиции.

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Метки: Весна пришла   ДПС   Омск   Россия   женщина без номеров   полиция   права   проклятие   
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15  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
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21k
Shtoppi 9 минут назад
«Вы за это получите по полной программе! Ваши все рода, кто здесь сегодня находится, произношу вслух всей Вселенной, по божественному праву, все будете нести ответственность», - кричала женщина.
-----------
по ходу весеннее обострение все больше вступает в свои права и по алёне плачет известное лечебное заведение ))))))))))))))
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2k
Никита Сергеевич 21 минуту назад
Ну зачем время тратить на нее? Там же все ясно и понятно. Надо вызывать санитаров, в клинику и на укольчики успокаивающие.
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Вроде бы и весна только-только начинается...
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21k
anpetrof 40 минут назад
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35k
Юр21 49 минут назад
Её бы в больничку на проверку...
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15k
Иван Иваныч 53 минуты назад
А че менты не вызвали санитаров из дурки?
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884
Шурман Час назад
У нее сестры случаем нет которая говорила что живет еще в СССР ?:)
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12k
zlopisec Час назад
Да... Омск умеет удивить....
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26k
ЦСКА Час назад
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Пусть ждут к себе в гости её мужа.
Удостоверение личности прилагается ниже.
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Опять весна пришла,
И крыша протекла.
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3k
WisImp 2 часа назад
Пришла весна, пошли обострения.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Без прав, с психзаболеванием и под веществами. Остаётся проверить не числится ли машина в угоне и что там в багажнике.
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52k
stabskapitan 2 часа назад
Из этой серии
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
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