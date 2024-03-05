«Мои права — это божественные права»: женщина показала полицейским права, которые купила за марки

Воображение женщины просто поражает.
В Омске сотрудники полиции остановили женщину, которая ехала без номеров. Омичка сразу дала понять, с кем полицейские имеют дело. Сначала она заявляла, что никто не имеет права её снимать. Когда сотрудники ДПС потребовали предъявить права, женщина достала папку и показала распечатанные листки. На них были сканы водительских прав с марками “Почты России”. Судя по всему, свои права женщина заказывала из другой страны, оплачивая гербовый сбор (но это не точно). Сотрудники ДПС такие права не приняли.
«Мои права — это божественные права», - заявила омичка и отказалась выходить из машины.
Сотрудники ДПС несколько раз предупредили женщину, а потом силой вытащили её из машины. Нарушительница сыпала угрозами, пока её задерживали.
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«Вы за это получите по полной программе! Ваши все рода, кто здесь сегодня находится, произношу вслух всей Вселенной, по божественному праву, все будете нести ответственность», - кричала женщина.
После проклятий и небольшой потасовки её увели в служебный автомобиль, где снова состоялся очень необычный разговор. Дама оскорбилась, когда её назвали персоной.
«Я не персона, я женщина. Вы персону ищите и персоне зачитывайте, а я — женщина Алёна», - гордо заявила Алёна.
В итоге женщине назначили штраф 4 тысячи рублей, а в отношении её возбудили ещё три административных дела: за отсутствие номеров, прав и регистрации ТС, сообщили в полиции.
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по ходу весеннее обострение все больше вступает в свои права и по алёне плачет известное лечебное заведение ))))))))))))))
Удостоверение личности прилагается ниже.
И крыша протекла.