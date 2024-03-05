«Мои права — это божественные права»: женщина показала полицейским права, которые купила за марки

В Омске сотрудники полиции остановили женщину, которая ехала без номеров. Омичка сразу дала понять, с кем полицейские имеют дело. Сначала она заявляла, что никто не имеет права её снимать. Когда сотрудники ДПС потребовали предъявить права, женщина достала папку и показала распечатанные листки. На них были сканы водительских прав с марками “Почты России”. Судя по всему, свои права женщина заказывала из другой страны, оплачивая гербовый сбор (но это не точно). Сотрудники ДПС такие права не приняли.

×

×

«Мои права — это божественные права», - заявила омичка и отказалась выходить из машины.

Сотрудники ДПС несколько раз предупредили женщину, а потом силой вытащили её из машины. Нарушительница сыпала угрозами, пока её задерживали.