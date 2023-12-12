-К памятнику основателям Екатеринбурга неизвестные примотали огромную Конституцию*

Местные власти назвали это актом вандализма.
В ночь с 11 на 12 декабря неизвестные примотали к главному памятнику Екатеринбурга главную книгу Российской Федерации. Очевидно, акция приурочена ко дню Конституции, который празднуется сегодня, 12 декабря. В администрации города это назвали вандализмом, однако полицейские пока не ищут умников, которые то ли из хулиганства, то ли из желания что-то донести до властей, скотчем приклеили к памятнику Татищеву и де Геннину макет Конституции.
"Чтобы в городе где-то куда-то книгу примотать, это не нужно согласовывать. Её будут убирать, потому что к памятникам ничего клеить нельзя, это называется акт вандализма. Скорее всего, в ближайшее время, когда специалисты выйдут на уборку города, они, конечно же, всё это уберут", — сообщили в администрации города.
Памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину открыли 14 августа 1998 года. Однако их долгое время называли Бивисом и Баттхедом, так повелось с 1998 года, когда в России начал транслироваться телеканал MTV, на котором и выходил мультсериал про умственно отсталых подростков-бездельников. В 2010 году на головы памятникам даже надели картонные коробки с портретами мультсериал. Так что памятнику к выходкам вандалов не привыкать.
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-* запрещена к упоминанию на территории Российской Федерации.