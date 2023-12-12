-К памятнику основателям Екатеринбурга неизвестные примотали огромную Конституцию*

В ночь с 11 на 12 декабря неизвестные примотали к главному памятнику Екатеринбурга главную книгу Российской Федерации. Очевидно, акция приурочена ко дню Конституции, который празднуется сегодня, 12 декабря. В администрации города это назвали вандализмом, однако полицейские пока не ищут умников, которые то ли из хулиганства, то ли из желания что-то донести до властей, скотчем приклеили к памятнику Татищеву и де Геннину макет Конституции.

"Чтобы в городе где-то куда-то книгу примотать, это не нужно согласовывать. Её будут убирать, потому что к памятникам ничего клеить нельзя, это называется акт вандализма. Скорее всего, в ближайшее время, когда специалисты выйдут на уборку города, они, конечно же, всё это уберут", — сообщили в администрации города.