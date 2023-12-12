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К памятнику основателям Екатеринбурга неизвестные примотали огромную Конституцию

К памятнику основателям Екатеринбурга неизвестные примотали огромную Конституцию

Автор:
12 декабря 2023 18:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Коснтитуция   акция   вандализм   власти   екатеринбург   памятник   
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Местные власти назвали это актом вандализма.

В ночь с 11 на 12 декабря неизвестные примотали к главному памятнику Екатеринбурга главную книгу Российской Федерации. Очевидно, акция приурочена ко дню Конституции, который празднуется сегодня, 12 декабря. В администрации города это назвали вандализмом, однако полицейские пока не ищут умников, которые то ли из хулиганства, то ли из желания что-то донести до властей, скотчем приклеили к памятнику Татищеву и де Геннину макет Конституции.


"Чтобы в городе где-то куда-то книгу примотать, это не нужно согласовывать. Её будут убирать, потому что к памятникам ничего клеить нельзя, это называется акт вандализма. Скорее всего, в ближайшее время, когда специалисты выйдут на уборку города, они, конечно же, всё это уберут", — сообщили в администрации города.

Памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину открыли 14 августа 1998 года. Однако их долгое время называли Бивисом и Баттхедом, так повелось с 1998 года, когда в России начал транслироваться телеканал MTV, на котором и выходил мультсериал про умственно отсталых подростков-бездельников. В 2010 году на головы памятникам даже надели картонные коробки с портретами мультсериал. Так что памятнику к выходкам вандалов не привыкать.

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Метки: Коснтитуция   акция   вандализм   власти   екатеринбург   памятник   
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14  комментариев
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17k
Марина Час назад
Приравнять конституцию РФ к вандализму. Уже не удивляет.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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50k
Элек Мек 19 минут назад
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18k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Видимо, властям толсто намекнули на что-то...
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 24 минуты назад
170k Cheкаво ZOV 50 секунд назад либеройдная МРАЗЬ...скоро мы вас вычистим с нашей любимой Родины.............к своим фошистским братьям поедитете...к МАРГО...или как там того питуха звали...Марлон.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
либеройдная МРАЗЬ...скоро мы вас вычистим с нашей любимой Родины.............к своим фошистским братьям поедитете...к МАРГО...или как там того питуха звали...Марлон Брандо)
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
ДЕЛО малолетней шалавы...живет...которая перед ОМОНом светила Конст.
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56k
Опиум для народа 42 минуты назад
-К памятнику основателям Екатеринбурга неизвестные примотали огромную Конституцию*-
-* запрещена к упоминанию на территории Российской Федерации.
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5k
Lexx 44 минуты назад
Реально идиоты или притворяются? Очевидно же, что где то власти нарушают эту самую Конституцию, по мнению примотавших. Вот "дурочку" начали включать. А ментам сказали не дёргаться, что бы вдруг чего то не всплыло, не нужного.. в ходе расследования (на фиг нужно это в канун выборов то!).
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22k
babuby 45 минут назад
Скоро и упоминание Конституции будет чуть-ли не экстремизмом.
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1k
Darki 48 минут назад
Может это даже не ко дню Конституции Российской федерации,а просто нашим зажравшимся чинушам и прочим представителям власти,простой народ решил напомнить что есть такая книга,а то поди эти мрази забыли о ней.
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1k
bigkoss 56 минут назад
Был выходной день 12 декабря. Видимо статус конституции не достоин этого...
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