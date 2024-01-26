Ради рекламы: в Омской области мужчина натравил свою собаку на косулю и снял это на видео

В четверг, 25 января, в социальных сетях появилось видео, на котором охотничий пёс напал на косулю, попавшую в западню. Пёс рвал парнокопытное под одобрительные крики хозяев. Пользователи сети оказались шокированы роликом и обратились в полицию.

Полицейские быстро нашли хозяина собаки. Им оказался житель Марьяновского района. Его задержали. На допросе мужчина рассказал, что к нему в огород забрела косуля и он спустил на неё свою охотничью собаку.

Расправу мужчина снял на видео, а потом сбросил ролик своему приятелю, который покупал у него щенков. Таким образом мужчина хотел похвастаться охотничьими способностями своей собаки.