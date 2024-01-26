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Ради рекламы: в Омской области мужчина натравил свою собаку на косулю и снял это на видео

Ради рекламы: в Омской области мужчина натравил свою собаку на косулю и снял это на видео

Автор:
26 января 2024 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Омск   интеоесное   косуля   мужчина   полиция   фото   
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Полицейские задержали хозяина собаки, который натравил своего питомца на косулю, оказавшуюся в западне. Расправу мужчина снял на видео.

В четверг, 25 января, в социальных сетях появилось видео, на котором охотничий пёс напал на косулю, попавшую в западню. Пёс рвал парнокопытное под одобрительные крики хозяев. Пользователи сети оказались шокированы роликом и обратились в полицию.

Полицейские быстро нашли хозяина собаки. Им оказался житель Марьяновского района. Его задержали. На допросе мужчина рассказал, что к нему в огород забрела косуля и он спустил на неё свою охотничью собаку.

Расправу мужчина снял на видео, а потом сбросил ролик своему приятелю, который покупал у него щенков. Таким образом мужчина хотел похвастаться охотничьими способностями своей собаки.

Также мужчина рассказал, что после натравливания собаки он добил раненое животное обухом топора, тушу разделал и употребил в пищу.

"В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре Омской области.

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Метки: Видео   Омск   интеоесное   косуля   мужчина   полиция   фото   
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20  комментариев
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3k
Pioner76 2 часа назад
В месте с собакой на СВО придурка.
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10k
MPEG-8 Полчаса назад
Нечего косулям делать в городе, только беды от них, а мужик сглупил, что видео выложил.
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2k
Igor Grishaev 36 минут назад
Да.. тут животное одно - и это хозяин собаки
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3k
Overlord 37 минут назад
Мразота! В тайгу его, прям в центр! Что бы его волки или медведь задрал.
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209
Фрол 48 минут назад
Видать вспомнил ушлёпок когда был гопником.Пошёл бы герой со своей псиной волков погонял и без ружья.
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2k
Генрих 59 минут назад
Скоро ментам вообще почти ничего делать не надо будет - пришел на работу, ролики поглядел и поехал пеленать преступника
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2k
Ал 59 минут назад
Да что же это за пидо..ас-то!!!
Другого эпитета нет!!!
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4k
просто Дмитрий Час назад
охотник куев.
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391k
Алексей 2 часа назад
очередное тупое ничтожество. все таки в одном он молодец заснял доказательства
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Мда уж , даже язык не поворачивается назвать это существо животным ,мразота конченная.
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Мразь !!! Вот что же за выродок ?! Ну не ужели ты такой голодный и бедный? Рожу бы разбил козлу!
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377
Ашот Углумбеков Димка Смола/67 2 часа назад
Собачники обычно воняют, мол они самые человечные из людей и кто не любит псину тот как раз злой и жестокий недочеловек...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346416



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