Ради рекламы: в Омской области мужчина натравил свою собаку на косулю и снял это на видео

Полицейские задержали хозяина собаки, который натравил своего питомца на косулю, оказавшуюся в западне. Расправу мужчина снял на видео.
В четверг, 25 января, в социальных сетях появилось видео, на котором охотничий пёс напал на косулю, попавшую в западню. Пёс рвал парнокопытное под одобрительные крики хозяев. Пользователи сети оказались шокированы роликом и обратились в полицию.
Полицейские быстро нашли хозяина собаки. Им оказался житель Марьяновского района. Его задержали. На допросе мужчина рассказал, что к нему в огород забрела косуля и он спустил на неё свою охотничью собаку.
Расправу мужчина снял на видео, а потом сбросил ролик своему приятелю, который покупал у него щенков. Таким образом мужчина хотел похвастаться охотничьими способностями своей собаки.
Видео допроса омича и расправы над бедной косулей
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Также мужчина рассказал, что после натравливания собаки он добил раненое животное обухом топора, тушу разделал и употребил в пищу.
"В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре Омской области.
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