В Алтайском крае подростки слепили фаллос возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне

Как и полагается, фотографию выложили в местных пабликах. Она мгновенно разлеталась по сети и люди возмутились.

Сегодняшней ночью возле Мемориала памяти в с. Староалейском Третьяковского района какие-то идиоты слепили оскорбительную скульптуру. Как нам кажется, что если личности скульпторов установят, то извинениями они не отделаются.

Одни призывают парней покарать по всей строгости закона, другие считают, что это проказы малолетних оболтусов. И что их надо заставить как следует поубирать снег и отправить домой к родителям.

С подростками уже побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, как их наказать. И будет ли вообще это наказание.