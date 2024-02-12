В Алтайском крае подростки слепили фаллос возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне

Шутников уже проверяет полиция. Возможно, одними извинениями они не отделаются.
Два парня 14 и 16 лет решили повеселиться и слепили здоровенный половой орган прямо возле памятника ветеранам ВОВ. Ребята сделали фото, потом свою «скульптуру» разломали и отправились по домам.
Как и полагается, фотографию выложили в местных пабликах. Она мгновенно разлеталась по сети и люди возмутились.
Сегодняшней ночью возле Мемориала памяти в с. Староалейском Третьяковского района какие-то идиоты слепили оскорбительную скульптуру.
Как нам кажется, что если личности скульпторов установят, то извинениями они не отделаются.
Одни призывают парней покарать по всей строгости закона, другие считают, что это проказы малолетних оболтусов. И что их надо заставить как следует поубирать снег и отправить домой к родителям.
С подростками уже побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, как их наказать. И будет ли вообще это наказание.
Источник:
- Владелец магазина с ножом в руках выгнал активистов, уличивших его в продаже алкоголя без лицензии
- В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку
- На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело
- В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками
- В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому английским