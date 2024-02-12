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В Алтайском крае подростки слепили фаллос возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне

В Алтайском крае подростки слепили фаллос возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне

Автор:
12 февраля 2024 16:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алтайский край   мемориал   памятник   подросток   полиция   проверка   
1228
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Шутников уже проверяет полиция. Возможно, одними извинениями они не отделаются.

Два парня 14 и 16 лет решили повеселиться и слепили здоровенный половой орган прямо возле памятника ветеранам ВОВ. Ребята сделали фото, потом свою «скульптуру» разломали и отправились по домам.

Как и полагается, фотографию выложили в местных пабликах. Она мгновенно разлеталась по сети и люди возмутились.

Сегодняшней ночью возле Мемориала памяти в с. Староалейском Третьяковского района какие-то идиоты слепили оскорбительную скульптуру.

Как нам кажется, что если личности скульпторов установят, то извинениями они не отделаются.

Одни призывают парней покарать по всей строгости закона, другие считают, что это проказы малолетних оболтусов. И что их надо заставить как следует поубирать снег и отправить домой к родителям.

С подростками уже побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, как их наказать. И будет ли вообще это наказание.

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Метки: Алтайский край   мемориал   памятник   подросток   полиция   проверка   
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10  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Сопливые ублюдки, отписдить до кровавых соплей и этих мразей малолетних и родителей их, а потом ещё на 15 суток - постоянно снег мести вокруг мемориала, круглосуточно, до кровавых мозолей на руках. Может, тогда и дойдёт до них....
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7k
Alex 47 минут назад
Сжечь уродов!
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20k
Robin Hood 48 минут назад
Называйте вещи своими именами - не подростки, а малолетние членососы пока латентные.
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5k
Двестиграмм 54 минуты назад
100 % уроженцы Азербайджана
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4k
Руслан Час назад
Ну так если члены лепить ужЕ взрослые, то и отвечать за содеянное должны по всей строгости. Ну и родителям штрафы впаять такие, чтобы лет 10 только на них горбатились, раз такое быдло тупое вырастили, несите ответственность
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11k
МихА 2 часа назад
Наглухо отмороженная малолетняя шваль, безмозглые бошки забиты только сиськами и писками... Одна тварь уже сопли на кулак мотает за решеткой за выходки в Волгограде
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246
ruslan d 2 часа назад
Вот откуда это в голове ?
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
До 18 лет за преступления детей нужно сажать родителей. И тогда родители займутся воспитание своих детей , сразу начнут интересоваться где их дети с кем и чем занимаются.
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