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Драка рабочих с трагичным исходом произошла на складе Wildberries в Подмосковье

Драка рабочих с трагичным исходом произошла на складе Wildberries в Подмосковье

Автор:
14 ноября 2023 13:48
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   Коледино   драка   конфликт   рабочие   
2590
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Как рассказывают очевидцы, рабочие начали спорить между собой из-за гофры с товаром, после чего словесная перебранка переросла в рукоприкладство. Сообщается, что к разборкам подключились не менее пяти человек.

Двое рабочих, 23-летний Минкаил А. и 28-летний Олимжон А., начали о чём-то спорить, после чего словесный конфликт перерос в драку между пятью сотрудниками.


В итоге Олимжона, который работал сборщиком на складе, госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии с сотрясением мозга и ушибами мягких тканей головы.


Известно, что нападавший Минкаил, который работает комплектовщиком на складе Wildberries, ранее был судим за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Проводится проверка.


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Метки: Wildberries   Видео   Коледино   драка   конфликт   рабочие   
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24  комментария
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612
александр ломовицкий Час назад
а где трагичный исход ? два животных подрались ни одно не сдохло . а не надо на работу брать дикарей.
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15k
Ivan 7 минут назад
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13k
Проктолог-иллюзионист 11 минут назад
Я думаю, если ты берешь на работу ранее судимого Олимжона, то такая ситуация - вопрос времени.
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3k
VPJ 14 минут назад
Сукиии!!!! Вот из-за таких ишако...ё...бов, пизя...щ.....их друг друга, не хватает мест в больницах и лекарств для тех, с кого налоги дерут.
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9k
Дмитрий 15 минут назад
Минкаил, Олимжон! Савсем Маскванама тажикистон стал!
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6k
alex Полчаса назад
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16k
Совранский Полчаса назад
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11k
Vacony 37 минут назад
так на видео видно, что ему надавали лещей просто , а потом мужик в синей куртке приложил его затылком об пол. это даже по реакции женщин видно...
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115
r3mba4 38 минут назад
Браво. Из страны сделать зоопарк много ума нужно. Почему они не на СВО? Где местные?
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6k
мемфрид 38 минут назад
А пеиста корейская не может нормальных квалификацированных спецов нанять?
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2k
Выхухоль (Нагайна) 45 минут назад
Нормально так, козёл капусту охраняет, с судимостью за кражу по предварительному сговору и на складе)
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610
Андрей Понамарев 46 минут назад
Опять безнациональные вешалки для бороды, ничего удивительного.
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62k
pynh 54 минуты назад
опять абизян...
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2k
Максим Макашев 54 минуты назад
они просто не поделили банан
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7k
pilgrimnl 56 минут назад
чет я не понял, пока мужик в синей куртке не подбежал, он стоял и вроде даже нормально, это синяя курточка его приложила головой об пол?
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24k
ЦСКА Час назад
Надо было закрыть наглухо этот обезьянник, на пару суток! И старик Дарвин им в помощь...
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681
дмитрий викторович Час назад
Милые бранятся.
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7k
Станислав Час назад
Старославянские имена наверно.
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77k
Viktor Час назад
Одним Олимжоном меньше!
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1k
Илья Час назад
Больше визите в РФ не однократно судимых Мастурбеков желательно по тяжким статьям, убийство или изнасилование . Мы в РФ таких очень джём . Такое ощущение, что наши буржуи решили уничтожить страну еще раз.
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167
Феличита Илья Час назад
это не ощущение
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Так вот на что нам Игра в кальмара намекала!
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