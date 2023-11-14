Драка рабочих с трагичным исходом произошла на складе Wildberries в Подмосковье

Двое рабочих, 23-летний Минкаил А. и 28-летний Олимжон А., начали о чём-то спорить, после чего словесный конфликт перерос в драку между пятью сотрудниками.

В итоге Олимжона, который работал сборщиком на складе, госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии с сотрясением мозга и ушибами мягких тканей головы.

Известно, что нападавший Минкаил, который работает комплектовщиком на складе Wildberries, ранее был судим за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Проводится проверка.



