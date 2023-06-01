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Две семьи устроили драку в парке Диснея

Две семьи устроили драку в парке Диснея

Автор:
01 июня 2023 08:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дисней   США   видео   драка   конфликт   очередь   парк   
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Во время посещения крупного тематического парка "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" (Walt Disney World Resort) два семейства устроили драку. Члены семей захотели сделать памятную фотографию на фоне логотипа в парк, но не смогли поделить место. Вслед за оскорблениями в ход пошли кулаки.

Оказывается, посещение парка «Walt Disney World Resort» (Флорида, США) может подарить не только положительные эмоции. Например, два семейства умудрились подраться на глазах у шокированных очевидцев.

Конфликт начался из-за того, что обе семьи хотели сфотографироваться на фоне памятного знака. Одно семейство попросило другое подвинуться, дальше слово за слово началась ссора, а после уже произошло и побоище.

В офисе шерифа округа Ориндж сообщили, что одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, плюс некоторые драчуны получили удары, в основном, по лицу. Никаких обвинений агрессивным гостям предъявлено не было, но в «Walt Disney World» их больше видеть не желают.

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Метки: Дисней   США   видео   драка   конфликт   очередь   парк   
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5  комментариев
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37k
Александр 55 минут назад
ставлю на черное...
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12
Евгений Бобр 19 минут назад
Как смешно, это конечно что то. Вопли крики и толстяки валяются)))
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4k
Палыч Полчаса назад
и опять нигеры
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29k
Ваня 58 минут назад
напомнило мне, как кипят пельмешки в кастрюльке...
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Dobriy drug

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