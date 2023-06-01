Две семьи устроили драку в парке Диснея

Во время посещения крупного тематического парка "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" (Walt Disney World Resort) два семейства устроили драку. Члены семей захотели сделать памятную фотографию на фоне логотипа в парк, но не смогли поделить место. Вслед за оскорблениями в ход пошли кулаки.
Оказывается, посещение парка «Walt Disney World Resort» (Флорида, США) может подарить не только положительные эмоции. Например, два семейства умудрились подраться на глазах у шокированных очевидцев.
Конфликт начался из-за того, что обе семьи хотели сфотографироваться на фоне памятного знака. Одно семейство попросило другое подвинуться, дальше слово за слово началась ссора, а после уже произошло и побоище.
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В офисе шерифа округа Ориндж сообщили, что одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, плюс некоторые драчуны получили удары, в основном, по лицу. Никаких обвинений агрессивным гостям предъявлено не было, но в «Walt Disney World» их больше видеть не желают.
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