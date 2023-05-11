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Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег и устроили новую забастовку

Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег и устроили новую забастовку

Автор:
11 мая 2023 20:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   видео   забастовка   конфликт   полиция   продавцы   
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По словам продавцов, у них незаконно списали около 2 млрд рублей.

Сегодня мы уже писали, что маркетплейс пал жертвой мошенников из своего же офиса, которые через Telegram-бот предлагали продавцам рекламу по заниженным ставкам. По данным службы безопасности Wildberries, услугами "серого продвижения" воспользовались около 300 поставщиков, отчего онлайн-магазин не досчитался 654 с лишним миллионов рублей. Представители компании написали заявление в полицию и уведомили "партнёров", воспользовавшихся "серой" схемой, что за опубликованную рекламу им придётся заплатить в полном объёме.

Но как оказалось, в маркетплейсе без всяких судебных разбирательств подсуетились на этот счёт ещё до объявления о потерянных деньгах. Уже ночью у многих поставщиков заблокировали личные кабинеты и списали астрономические суммы в размере от 80 до 300 миллионов рублей, объяснив это оплатой рекламных услуг в полном объёме.

В общей сложности, по словам пострадавших, с них списали около 2 млрд рублей, и это при заявленном маркетплейсом ущербе на 654 миллиона. Разумеется, многие пострадавшие продавцы, которые, как заявляют, не покупали дешёвую рекламу на сторонних сервисах, решили, что их нагло обокрали и загнали в многомилионные долги.


Бастующие продавцы вызвали на место полицейских, в это время представители компании послали их к другому офису на Ленинской Слободе. Сейчас они находятся там вместе с несколькими нарядами полиции и ждут, когда их пригласят внутрь, чтобы разобраться в проблеме. Ночь, видимо, у партнёров маркетплейса будет долгой.

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Метки: Wildberries   видео   забастовка   конфликт   полиция   продавцы   
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8  комментариев
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302
RDV 43 минуты назад
Почему то у озона нет проблем ни с поставщиками ни с продавцами (пвз), а ВБ одни сплошные скандалы... вот все таки баба походу не может нормально все организовать...
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9k
Billi_Bons 3 минуты назад
Да простят меня малые народности, но эта «КимИрСен’ка» (бакальчук) в конец оборзела.
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4k
Трям Полчаса назад
Я не понимаю тех, кто юзает этот вилдбериз и озон! Народ совсем обленился искать товар, в то время как на этим маркетах цены просто космические! А товар хуже чем на али. Хотя там половина говна с того же али.
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302
RDV Трям 17 минут назад
так али это точно такой же сервис как вб и озон) ...а по ценам, там все по разному, что то в одном дешевле что то в другом... но с али везут месяцами, и еще не поймешь что за хню привезут))
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8k
Mauritanien 49 минут назад
Этот гребаный маркетплейс ооочень дорог. Последний раз его юзал лет пять тому. Зато дебилов обучающих как там заработать развелось масса. В жопу раз и навсегда эту ускоглазую
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