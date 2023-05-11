Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег и устроили новую забастовку

По словам продавцов, у них незаконно списали около 2 млрд рублей.
Сегодня мы уже писали, что маркетплейс пал жертвой мошенников из своего же офиса, которые через Telegram-бот предлагали продавцам рекламу по заниженным ставкам. По данным службы безопасности Wildberries, услугами "серого продвижения" воспользовались около 300 поставщиков, отчего онлайн-магазин не досчитался 654 с лишним миллионов рублей. Представители компании написали заявление в полицию и уведомили "партнёров", воспользовавшихся "серой" схемой, что за опубликованную рекламу им придётся заплатить в полном объёме.
Но как оказалось, в маркетплейсе без всяких судебных разбирательств подсуетились на этот счёт ещё до объявления о потерянных деньгах. Уже ночью у многих поставщиков заблокировали личные кабинеты и списали астрономические суммы в размере от 80 до 300 миллионов рублей, объяснив это оплатой рекламных услуг в полном объёме.
В общей сложности, по словам пострадавших, с них списали около 2 млрд рублей, и это при заявленном маркетплейсом ущербе на 654 миллиона. Разумеется, многие пострадавшие продавцы, которые, как заявляют, не покупали дешёвую рекламу на сторонних сервисах, решили, что их нагло обокрали и загнали в многомилионные долги.
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Бастующие продавцы вызвали на место полицейских, в это время представители компании послали их к другому офису на Ленинской Слободе. Сейчас они находятся там вместе с несколькими нарядами полиции и ждут, когда их пригласят внутрь, чтобы разобраться в проблеме. Ночь, видимо, у партнёров маркетплейса будет долгой.
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