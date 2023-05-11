Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег и устроили новую забастовку

Сегодня мы уже писали, что маркетплейс пал жертвой мошенников из своего же офиса, которые через Telegram-бот предлагали продавцам рекламу по заниженным ставкам. По данным службы безопасности Wildberries, услугами "серого продвижения" воспользовались около 300 поставщиков, отчего онлайн-магазин не досчитался 654 с лишним миллионов рублей. Представители компании написали заявление в полицию и уведомили "партнёров", воспользовавшихся "серой" схемой, что за опубликованную рекламу им придётся заплатить в полном объёме.



Но как оказалось, в маркетплейсе без всяких судебных разбирательств подсуетились на этот счёт ещё до объявления о потерянных деньгах. Уже ночью у многих поставщиков заблокировали личные кабинеты и списали астрономические суммы в размере от 80 до 300 миллионов рублей, объяснив это оплатой рекламных услуг в полном объёме.