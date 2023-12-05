Кейт Уинслет вспомнила первые впечатления о Леонардо ДиКаприо на съёмках "Титаника"

"Знаете, если задуматься, в мире, в котором мы сейчас живем, иметь дружбу, которая связывает вас, и общую историю - это действительно нечто", - говорит Кейт Уинслет о коллеге по "Титанику" и лучшем друге Леонардо ДиКаприо.
Подбадривая друг друга на кинопремиях и воспевая друг другу дифирамбы в интервью, они стали одним из самых любимых дуэтов в Голливуде
Они настолько близки, что Лео вёл Кейт к алтарю на её свадьбе с Эдвардом Абелем Смитом в 2012 году
И вот теперь, спустя 25 лет после выхода фильма, который связал их на всю жизнь, Кейт вспоминает первые впечатления о коллеге по "Титанику"
"Как только я начала работать с Лео, мы сразу нашли свой собственный ритм", - говорит обладательница премии "Оскар" в новом закулисном клипе с грядущего релиза "Титаника" в формате 3D 4K HDR.
21-летний Лео показался ей "долговязым, худым, с нескоординированными конечностями", но они "сразу же сблизились".
"Он чувствовал себя очень свободно, и у него была такая искрящаяся энергия, которая притягивала. И я помню, как подумала: "О, это будет весело. Мы точно поладим. И мы действительно нашли общий язык".
Кейт с восхищением рассказывает, как Лео был очарован съёмками, зацикливаясь на всём: от деталей лайнера до классового разделения.
"Он был очень, очень умным, очень, очень любопытным. Мы с ним связаны на многих уровнях. Это чувство сосредоточенности на ремесле, которое и по сей день волнует его".
В завершение ролика актриса рассказывает, что их дружба длится уже много лет, и они часто созваниваются.
"Мы созваниваемся и беседуем. Нет такого: "Подожди, я позвоню тебе завтра". Знаете, если задуматься, в мире, в котором мы сейчас живем, иметь дружбу, которая связывает вас, и общую историю - это действительно нечто".
Многие поклонники считают, что причина, по которой Лео до сих пор не остепенился, заключается в том, что Кейт на самом деле "та самая, которая ему нужна".
Несмотря на шутки об их очень близких отношениях, друзья никогда не переступали черту. Кейт сказала Rolling Stone в 1998 году, что роман между ними был бы "похож на инцест".
"Думаю, секрет нашей дружбы заключается в том, что у нас никогда не возникало друг к другу романтических чувств. Людям так обидно это слышать, потому что в мыльной опере мы влюбились друг в друга с первого взгляда и у нас было миллион поцелуев"
Лео, который не распространяется о своей личной жизни, в 2010 году в разговоре с Esquire восхищался Кейт, называя её одной из своих "самых дорогих подруг".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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