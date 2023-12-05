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Кейт Уинслет вспомнила первые впечатления о Леонардо ДиКаприо на съёмках "Титаника"

Кейт Уинслет вспомнила первые впечатления о Леонардо ДиКаприо на съёмках "Титаника"

Автор:
05 декабря 2023 10:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кейт Уинслет   Леонардо ДиКаприо   история   съёмки   титаник   фильм   
1584
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"Знаете, если задуматься, в мире, в котором мы сейчас живем, иметь дружбу, которая связывает вас, и общую историю - это действительно нечто", - говорит Кейт Уинслет о коллеге по "Титанику" и лучшем друге Леонардо ДиКаприо.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кейт Уинслет   Леонардо ДиКаприо   история   съёмки   титаник   фильм   
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5  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Не могу не отметить, что Ди Каприо один из самых талантливых голливудских актеров
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Алексей Гулевич 6 минут назад
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Timka 54 минуты назад
Красафчики.
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