Кейт Уинслет вспомнила первые впечатления о Леонардо ДиКаприо на съёмках "Титаника"

"Знаете, если задуматься, в мире, в котором мы сейчас живем, иметь дружбу, которая связывает вас, и общую историю - это действительно нечто", - говорит Кейт Уинслет о коллеге по "Титанику" и лучшем друге Леонардо ДиКаприо.