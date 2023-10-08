Hollywood Reporter составил рейтинг лучших сериалов 21 века, обосновав их величие и влияние на культуру

Трудоёмкое дело кинокритиков даёт нам возможность проследить историю развития многосерийных кинокартин и познакомиться с наиболее выдающимися! Читайте ниже, какие сериалы и почему заслужили место в топ-16.
В течение трёх месяцев три критика из Hollywood Reporter проводили анализ сериалов XXI века, которые более всего повлияли на современную мировую культуру кино и телевидения. Их итогом стал рейтинг 50 лучших сериалов за последние 24 года. Как признаётся издание, это дело было совсем нелёгким: споры внутри команды были неизбежны. Но это ещё раз доказывает, что бороться было за что!
16 место. «Во все тяжкие» (2008–2013)
«Во все тяжкие» предлагает восхитительные повороты и острые ощущения, окутанные ощущением раненой мужественности.
15 место. «Атланта» (2016–2022)
Комедийно-драматический сериал о повседневной жизни Эрна, который пытается искупить вину перед родными, наладить свою жизнь и жизнь дочери.
14 место. «Просветлённая» (2011–2013)
По всем правилам Эми Джеллико должна быть героем: женщиной, вооружённой искренней решимостью улучшить себя и мир вокруг. Однако в исполнении Лоры Дерн она представляет собой токсичную смесь самодовольства и эгоцентризма. За несколько лет до «Белого лотоса» Майк Уайт затронул болезненное одиночество, лежащее в основе его несовершенных, даже отталкивающих персонажей.
13 место. «30 событий за 30 лет» (2009-…)
Документальная франшиза ESPN в своих лучших проявлениях, созданная Биллом Симмонсом и Коннором Шеллом в виде 30 сюжетов, приуроченных к 30-летию канала. Этот проект даёт возможность выдающимся кинематографистам рассказывать увлекательные истории, связанные со спортом, которые ещё не были в центре внимания.
12 место. «Американцы» (2013–2018)
Шестисезонный сериал Джоэла Филдса сексуален, стилен, включает в себя убийственные саундтреки 80-х, пару блестящих центральных ролей — и это игра в кошки-мышки, которой Джон ле Карре мог бы гордиться.
11 место. «Ежедневное шоу» (1996-…)
На фото Тревор Ноа, нынешний ведущий, чьё пребывание в должности высоко оценивает Hollywood Reporter. Ниже идёт речь о первом ведущем шоу.
В течение 15 лет Стюарт был незаменимым источником политических и культурных комментариев, а шоу с ним — способом, благодаря которому поколение зрителей получало и обрабатывало новости.
10 место. «Конь БоДжек» (2014–2020)
Это острая сатира на шоу-бизнес, рассказывающая о непростом возвращении вышедшей из строя звезды ситкома (озвучивает Уилл Арнетт). Это неприукрашенный портрет депрессии, эксперимент со стилем и повествованием, который прослеживает боль персонажей до самых глубоких уголков их психики. Это анимированная машина для шуток, которая в полной мере использует преимущества своего антропоморфного животного мира, разработанного Лизой Ханавальт, чтобы выдавать один дерзкий каламбур и дурацкую шутку за другой.
9 место. «Хулиганы и ботаны» (1999-2000)
Никогда не будет другой подростковой драмы, такой как «Хулиганы и ботаны»: одновременно серьёзный и мучительный 18-серийный телесериал, который отказывается от мыльности в пользу культурной специфики и неприукрашенных подростковых потрясений.
8 место. «Девочки» (2012–2017)
Лену Данем (исполняла роль Ханны Хорват) не волнует, любите вы её или ненавидите; её волнует только то, что она рассказывает историю честно. Когда она дебютировала на канале HBO в 2012 году, её потрясающе аутентичное полуавтобиографическое шоу потрясло зрителей, ложно заставив ожидать, что мрачная комедия о четырёх подругах из Нью-Йорка представит донкихотскую фантазию о туфлях и космосе.
7 место. «Лучше звоните Солу» (2015–2022)
Как и сериал, породивший его, «Лучше звоните Солу» фокусируется на моральном падении человека — в данном случае будущего Сола Гудмана, известного здесь как Джимми МакГилл (Боб Оденкёрк). Игра Оденкёрка накапливает силу с каждым потерянным кусочком души Джимми…
6 место. «Псы резервации» (2021–2023)
Дело не только в том, что персонажи-подростки из числа коренных народов редко изображаются на телевидении, хотя это и так; и дело не только в том, что их сюжетные линии здесь игнорируют многовековые стереотипы о коренных американцах, хотя это так. Эти истории рассказываются с безграничным любопытством и безудержным желанием экспериментировать. Сериал ставит радость рядом с горем и смешивает обыденное с волшебством.
5 место. «Прослушка» (2002–2008)
Просто получайте удовольствие от диккенсовского разрастания сюжетных линий, в которых пути полицейских, торговцев наркотиками, политиков, грузчиков, учителей, редакторов и репортёров пересекаются. Все игроки в бесконечно порочном и бесконечно амбициозном американском мире.
4 место. «Студия 30» (2006-2013)
Циничные голливудские сатиры практически так же стары, как сам Голливуд, но немногие из них представляют собой весёлые «самосожжения», которые также подчеркивают старую добрую важность наставничества. Беспорядочный, сюрреалистичный и возвышенный ситком Тины Фей о внутренней работе низкопробного комедийного сериала NBC.
3 место. «Наследники» (2018–2023)
Его главные герои — сборище неуклюжих наследников и продажных руководителей, которые тратят своё время на то, чтобы перестроить свою лояльность и мораль в угоду прихотям генерального директора и патриарха Логана Роя (Брайан Кокс), и в большинстве случаев им всё равно не удается завоевать его одобрение. Не за кого болеть, не за что болеть; всё это плохо. И всё же ослепительная виртуозность шоу притягивает нас помимо нашей воли. Оно раскрывает, как переизбыток денег и недостаток любви могут исказить душу.
2 место. «Клан Сопрано» (1999–2007)
Сериал «Клан Сопрано» не был шаблонным, но исполнительный продюсер Дэвид Чейз действительно создал формулу, которая положила начало современному золотому веку телевидения. Тони Сопрано Джеймса Гандольфини — тревожный, жестокий, ранимый, безжалостный — стал парадигмой антигероя, за которого нужно болеть; стал парадоксальным архетипом, который управлял престижными драмами в начале 2000-х.
1 место. «Безумцы» (2007–2015)
Что, если люди, формирующие наши культурные нарративы, гении, которые говорят нам, как относиться к автомобилям, парфюмерии, фотоаппаратам и политике, ужасно низки? Что, если наше чувство морали и порядочности создано людьми, которые сами едва держатся на волоске?
Полный список из 50-ти сериалов можно увидеть на странице издания.
Источник:
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На американскую? Я ничего из этого не смотрел и смотреть не собираюсь.
2. Во все тяжкие
3. Лучше звоните Солу/ Прослушка.
Из того что представлено. Остальное говно нужно засунуть обратно в очко создателям.