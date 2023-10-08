Hollywood Reporter составил рейтинг лучших сериалов 21 века, обосновав их величие и влияние на культуру

Что, если люди, формирующие наши культурные нарративы, гении, которые говорят нам, как относиться к автомобилям, парфюмерии, фотоаппаратам и политике, ужасно низки? Что, если наше чувство морали и порядочности создано людьми, которые сами едва держатся на волоске?

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