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35 закулисных фотографий со съёмок знаменитых фильмов

35 закулисных фотографий со съёмок знаменитых фильмов

Автор:
23 октября 2023 13:30
Сообщество : Кино
Метки: закулисье   интересное   кино   секрет   съемки   фильм   
1698
36

Если задуматься, то создание фильма - это настолько масштабная и творческая работа, что можно снять ещё один фильм о процессе съемок. Например, фильм Томми Вайсо "Комната", породивший "Артиста катастрофы". Любопытные поклонники жаждут узнать интересные детали и истории, оставшиеся за кадром. Устраивайтесь поудобнее, вас ждет целая коллекция закулисных кадров.

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Харрисон Форд, напротив, не испугался и пробежался по мосту.


"Стэн уже был в возрасте и мог приезжать в Атланту только на несколько дней, поэтому я снял несколько эпизодов с ним за один день".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: закулисье   интересное   кино   секрет   съемки   фильм   
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4  комментария
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5k
satra 49 минут назад
21. Вот зачем выкладывать такие фотографии!
Писец, теперь когда буду пересматривать в очередной раз, буду вспоминать это гребанное фото.
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52k
turyst Полчаса назад
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30k
Головасыр коричнештанник 52 минуты назад
было интересно, спасибо!
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61k
pynh Час назад
Комментарий к фото
Гарипоттер уже не тот
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