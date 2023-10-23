35 закулисных фотографий со съёмок знаменитых фильмов

Если задуматься, то создание фильма - это настолько масштабная и творческая работа, что можно снять ещё один фильм о процессе съемок. Например, фильм Томми Вайсо "Комната", породивший "Артиста катастрофы". Любопытные поклонники жаждут узнать интересные детали и истории, оставшиеся за кадром. Устраивайтесь поудобнее, вас ждет целая коллекция закулисных кадров.
2. Харрисон Форд случайно ударил Райана Гослинга по-настоящему на съемках "Бегущего по лезвию 2049"
8. Крис Хемсворт, Том Хиддлстон и Тайка Вайтити спят в перерыве между съёмками "Тор: Рагнарёк"
9. Толпа в кадре "Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза" - 450000 разноцветных ватных палочек
11. Стив Бушеми, Адам Сэндлер и Брендан Фрейзер на съемках фильма "Пустоголовые", 1993 год
12. 22 года назад Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон приняли участие в пресс-конференции, на которой представили исполнителей главных ролей в фильмах о Гарри Поттере
15. Потрясающая миниатюра от маэстро спецэффектов Эмилио Руиса Дель Рио для фильма "Конан-разрушитель", 1984 год
18. Зои Салдана и исполнительница роли маленькой Гаморы, Ариана Гринблатт, на съёмках фильма "Мстители: Война Бесконечности"
19. Марк Хэмилл, Мэрилу Хэмилл и их сын Нэйтан на съёмках фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"
20. "Люди в черном", 1997 год. Кто мог подумать, что маленький пришелец в человеческой голове настолько велик!
22. Стивен Спилберг боялся идти по веревочному мосту на съёмках фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы", 1984 год
Харрисон Форд, напротив, не испугался и пробежался по мосту.
"Стэн уже был в возрасте и мог приезжать в Атланту только на несколько дней, поэтому я снял несколько эпизодов с ним за один день".
30. Грант Имахара и Тори Беллечи из "Разрушителей мифов" работают над судном Торговой федерации из "Звездных войн: Скрытая угроза"
31. Реакция Дафни Кин на ботинки с лезвиями, которые ей сделали для фильма "Логан", 2017 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"
- Hollywood Reporter составил рейтинг лучших сериалов 21 века, обосновав их величие и влияние на культуру
- 10 закулисных фактов о фильмах, рассказывающих о путешествиях во времени
- Художник по костюмам поделилась секретами фильма "Барби"
- 19 закулисных фактов о том, что происходило на съемках культовых фильмов
Писец, теперь когда буду пересматривать в очередной раз, буду вспоминать это гребанное фото.