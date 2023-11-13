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12 заброшенных мест из бывшего СССР, которые все еще не утратили свою красоту

12 заброшенных мест из бывшего СССР, которые все еще не утратили свою красоту

Автор:
13 ноября 2023 19:19
Сообщество : СССР
Метки: СССР   в мире   заброшенные места   красота   культовые сооружения   фото   
1342
13

Покинутые всеми культовые сооружения Армении и Грузии.

Красота заброшенных зданий очаровывает многих фотографов. Однако часто такие заброшки превращаются в настоящие притоны, куда страшно заходить. Но ели постараться, то можно отыскать совершенно уникальные сооружения, всеми забытые, в которых власть захватила природа. Именно такие здания находит француз Димитри Буррио (Dimitri Bourriau), который работает под псевдонимом Jahz Design.

Jahz Design специально отправился в Армению и Грузию, чтобы отыскать старые здания

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Советская архитектура отличалась своим величием, она оставила свой след во многих странах

Возможно, кто-то открещивается от этих сооружений, как от дурного прошлого


Но в архитектуре брутализма есть своя красота

Фотографу удается ее подчеркнуть

Полуразрушенные ДК и старые театры передают уникальную атмосферу

Они словно замерли во времени

И верх над ними берет природа

В этом есть определенная красота, ведь растительность прорывается сквозь трещины

На полу появляется земля, а через дыры в крыше и окнах пробивается солнечный свет

Все это порождает странную гармонию между архитектурой и природой

Такие места хочется исследовать и узнавать, согласитесь?

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Метки: СССР   в мире   заброшенные места   красота   культовые сооружения   фото   
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6  комментариев
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7k
MPEG-8 2 часа назад
Это называется остатки от более развитой цивилизации.
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6k
Кот 45 секунд назад
Просто дикарей бесполезно поднимать на уровень высокоразвитой цивилизации. Как только прекращается поток субсидий, помощи и квалифицированных управленцев всё обратно скатывается в средневековье.
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Примечательно то, что все эти фото с территорий Армении и Грузии. Если вспомнить, что ВВП на душу населения Грузии в 1990 году было самым высоким в СССР.Грузины производили в этом году 10.6 тысяч долларов на человека, потребляли из ,союзного бюджета ( фактически из кармана России, РСФСР на тот момент) 41 тысячу долларов. То есть жрали они в четыре (!) раза больше, чем производили. Этой цифры, в 41 тысячу долларов, грузины и близко не достигли за годы своей независимости. Когда дармовщина закончилась, вся Грузия , оказалась в глубокой попе...Что мы и видим на фото. По Армении схожие цифры , они лишь всего в три раза больше потребляли, чем производили.
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630
Миха 48 минут назад
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54k
Мойша 56 минут назад
Комментарий к фото
Земля пробилась - так плитку всю стырили.
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Anarasius

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