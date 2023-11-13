12 заброшенных мест из бывшего СССР, которые все еще не утратили свою красоту

Красота заброшенных зданий очаровывает многих фотографов. Однако часто такие заброшки превращаются в настоящие притоны, куда страшно заходить. Но ели постараться, то можно отыскать совершенно уникальные сооружения, всеми забытые, в которых власть захватила природа. Именно такие здания находит француз Димитри Буррио (Dimitri Bourriau), который работает под псевдонимом Jahz Design.

Jahz Design специально отправился в Армению и Грузию, чтобы отыскать старые здания