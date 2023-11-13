12 заброшенных мест из бывшего СССР, которые все еще не утратили свою красоту

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Покинутые всеми культовые сооружения Армении и Грузии.
Красота заброшенных зданий очаровывает многих фотографов. Однако часто такие заброшки превращаются в настоящие притоны, куда страшно заходить. Но ели постараться, то можно отыскать совершенно уникальные сооружения, всеми забытые, в которых власть захватила природа. Именно такие здания находит француз Димитри Буррио (Dimitri Bourriau), который работает под псевдонимом Jahz Design.
Jahz Design специально отправился в Армению и Грузию, чтобы отыскать старые здания
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Советская архитектура отличалась своим величием, она оставила свой след во многих странах
Возможно, кто-то открещивается от этих сооружений, как от дурного прошлого
Но в архитектуре брутализма есть своя красота
Фотографу удается ее подчеркнуть
Полуразрушенные ДК и старые театры передают уникальную атмосферу
Они словно замерли во времени
И верх над ними берет природа
В этом есть определенная красота, ведь растительность прорывается сквозь трещины
На полу появляется земля, а через дыры в крыше и окнах пробивается солнечный свет
Все это порождает странную гармонию между архитектурой и природой
Такие места хочется исследовать и узнавать, согласитесь?
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