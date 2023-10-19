30 сильных портретных снимков людей со всего мира

В наше время на просторах сети можно найти фотографии чего угодно. Но одни из самых интересных снимков — портреты людей. На них можно разглядеть так много эмоций, особенностей, уникальных черт и неповторимой красоты, которую мы порой не замечаем в суете дней. Ведь люди — удивительные и такие разные, независимо от цвета кожи, принадлежности или места жительства на планете. Взглянем на самые впечатляющие снимки людей со всего мира!
2. Кэтрин Джонсон (1918-2020) - американский математик, которая работала в НАСА. Её астродинамические расчёты способствовали успеху первого и последующих пилотируемых космических полетов США
4. Советский офицер Станислав Петров 26 сентября 1983 года предотвратил потенциальную ядерную войну - после ошибочного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США
6. Иранская шахматистка Дорса Дерахшани играет за сборную США после того, как ей запретили играть без хиджаба в иранской команде
13. Строитель Джейсон Оглсби спасает женщину из реки Де-Мойн, США. Она упала в реку возле дамбы
19. Индийская модель Рауда Атиф. Девушка скончалась в 2017 году - её тело нашли в студенческом общежитии в Бангладеш, где она училась
Источник: — переведено специально для fishki.net
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