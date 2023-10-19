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30 сильных портретных снимков людей со всего мира

30 сильных портретных снимков людей со всего мира

Автор:
19 октября 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   в мире   красота   люди   мир   планета   портрет   портреты   разные страны   фото   
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В наше время на просторах сети можно найти фотографии чего угодно. Но одни из самых интересных снимков — портреты людей. На них можно разглядеть так много эмоций, особенностей, уникальных черт и неповторимой красоты, которую мы порой не замечаем в суете дней. Ведь люди — удивительные и такие разные, независимо от цвета кожи, принадлежности или места жительства на планете. Взглянем на самые впечатляющие снимки людей со всего мира!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   в мире   красота   люди   мир   планета   портрет   портреты   разные страны   фото   
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