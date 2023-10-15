Фигуристка София Качушкина едва не лишилась пальца на руке во время Гран-при России в Уфе

Фигуристка София Качушкина упала во время произвольной программы на Гран-при в Уфе и едва не попала под конек своего партнера Марка Волкова.
Инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов, когда фигуристы двигались близко к другу. Во время падения рука Качушкиной оказалась под коньком партнера.
Однако, Марк Волков смог мгновенно сориентироваться и перепрыгнуть партнершу, что позволило избежать травмы.
По итогу соревнований, из-за досадного падения, Качушкина и Волков заняли пятое место. Спортсмены набрали 168,13 балла по сумме двух программ. Победителями турнира стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Первый этап Гран-при России проходит в Уфе 11-15 октября. 20-23 октября в Омске пройдет второй этап.
Произвольный танец Софии Качушкиной и Марка Волкова поставлен под аранжировку My Way Фрэнка Синатры.
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