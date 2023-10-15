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Фигуристка София Качушкина едва не лишилась пальца на руке во время Гран-при России в Уфе

Фигуристка София Качушкина едва не лишилась пальца на руке во время Гран-при России в Уфе

Автор:
15 октября 2023 23:25
Сообщество : Спорт
Метки: Марк Волков   Россия   София Качушкина   Травма   гран-при   канек   соревнования   фигурное катание   
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Фигуристка София Качушкина упала во время произвольной программы на Гран-при в Уфе и едва не попала под конек своего партнера Марка Волкова.

Инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов, когда фигуристы двигались близко к другу. Во время падения рука Качушкиной оказалась под коньком партнера.

Однако, Марк Волков смог мгновенно сориентироваться и перепрыгнуть партнершу, что позволило избежать травмы.

По итогу соревнований, из-за досадного падения, Качушкина и Волков заняли пятое место. Спортсмены набрали 168,13 балла по сумме двух программ. Победителями турнира стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Первый этап Гран-при России проходит в Уфе 11-15 октября. 20-23 октября в Омске пройдет второй этап.

Произвольный танец Софии Качушкиной и Марка Волкова поставлен под аранжировку My Way Фрэнка Синатры.

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Метки: Марк Волков   Россия   София Качушкина   Травма   гран-при   канек   соревнования   фигурное катание   
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6  комментариев
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7k
М С Час назад
Никогда не понимал, почему фигуристы не катаются в стальных перчатках, как мясники, к примеру. Прямо фобия у меня на это дело.
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1k
Звёздный князь 41 минуту назад
Случайные совпадения не перестают удивлять.
Всегда поражало то, как фотографы успевают поймать момент.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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