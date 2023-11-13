25 изображений, которые удовлетворят вашу потребность в порядке и гармонии

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Ноллинг — это стиль фотографии, при котором схожие объекты аккуратно группируются (обычно на плоской поверхности) и снимаются под углом 90 градусов. В итоге получается визуально приятная композиция, создающая ощущение порядка и гармонии. На Reddit есть группа, в которой люди собирают такие изображения, и вот лишь небольшая часть коллекции.
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9. Сундук с инструментами Генри О. Студли (1838-1925), мастера по изготовлению органов и фортепиано
10. «Все те шестигранные ключи, которые прилагаются к мебели и используются только один раз»
14. «Мой первый старый фотоаппарат: мне потребовалось 2 недели, чтобы найти композицию, которая меня устраивает»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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