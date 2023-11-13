25 изображений, которые удовлетворят вашу потребность в порядке и гармонии

Ноллинг — это стиль фотографии, при котором схожие объекты аккуратно группируются (обычно на плоской поверхности) и снимаются под углом 90 градусов. В итоге получается визуально приятная композиция, создающая ощущение порядка и гармонии. На Reddit есть группа, в которой люди собирают такие изображения, и вот лишь небольшая часть коллекции.