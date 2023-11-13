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25 изображений, которые удовлетворят вашу потребность в порядке и гармонии

25 изображений, которые удовлетворят вашу потребность в порядке и гармонии

Автор:
13 ноября 2023 16:51
Сообщество : Искусство
Метки: гармония   дизайн   искусство   ноллинг   организация пространства   порядок   упорядочивание   фотография   
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Ноллинг — это стиль фотографии, при котором схожие объекты аккуратно группируются (обычно на плоской поверхности) и снимаются под углом 90 градусов. В итоге получается визуально приятная композиция, создающая ощущение порядка и гармонии. На Reddit есть группа, в которой люди собирают такие изображения, и вот лишь небольшая часть коллекции.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гармония   дизайн   искусство   ноллинг   организация пространства   порядок   упорядочивание   фотография   
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