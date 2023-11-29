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25 доказательств того, что иногда меньше — значит больше

25 доказательств того, что иногда меньше — значит больше

Автор:
29 ноября 2023 16:17
Сообщество : Искусство
Метки: дизайн   изящество   искусство   минимализм   минималистская фотография   простота   чудо минимализма   
1830
26

В минимализме есть что-то завораживающее. В мире, стремящемся к хаосу, подобный упрощенный взгляд на вещи может стать поистине освежающим глотком воздуха. Чтобы насладиться философией минимализма, предлагаем отличную фотоподборку из сабреддита minimalism.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   изящество   искусство   минимализм   минималистская фотография   простота   чудо минимализма   
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5  комментариев
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322
iskra 50 минут назад
Что-то напомнило,как я фильм про море снимал..
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1k
Андрей Кузнецов 53 минуты назад
Чем короче- тем понятней
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220
ruslan d Час назад
Класс
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57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Чето дорогое у них пивко)
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