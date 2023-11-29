25 доказательств того, что иногда меньше — значит больше

1830
26
В минимализме есть что-то завораживающее. В мире, стремящемся к хаосу, подобный упрощенный взгляд на вещи может стать поистине освежающим глотком воздуха. Чтобы насладиться философией минимализма, предлагаем отличную фотоподборку из сабреддита minimalism.
×
×
12. Неофициальный флаг Северного Ледовитого океана. Он победил на конкурсе в августе прошлого года
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Милота дня: японская художница делает котов из войлока
- Татуировки якудза и их значение
- 25 художественных снимков в эстетике минимализма
- 30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи
- 25 изображений, которые удовлетворят вашу потребность в порядке и гармонии
Новости партнёров
реклама