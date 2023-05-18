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25 талантливых фотографов, которые мастерски освоили работу с тенью

25 талантливых фотографов, которые мастерски освоили работу с тенью

Автор:
18 мая 2023 23:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Свет и тень   искусство   красота   фотография   фотографы   фотоконкурс   
790
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Журнал All About Photo опубликовал в своем 30-м выпуске работы победителей конкурса на тему «Тени». Владение тенью в фотографии — это уже само по себе искусство и уникальная форма выражения. Таинственные, волшебные, интенсивные, иногда ностальгические — эти снимки завораживают и рассказывают увлекательные истории без лишних слов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Свет и тень   искусство   красота   фотография   фотографы   фотоконкурс   
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1  комментарий
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925
ruslan d Час назад
тени это хорошо
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