25 талантливых фотографов, которые мастерски освоили работу с тенью

Журнал All About Photo опубликовал в своем 30-м выпуске работы победителей конкурса на тему «Тени». Владение тенью в фотографии — это уже само по себе искусство и уникальная форма выражения. Таинственные, волшебные, интенсивные, иногда ностальгические — эти снимки завораживают и рассказывают увлекательные истории без лишних слов.