25 талантливых фотографов, которые мастерски освоили работу с тенью

Журнал All About Photo опубликовал в своем 30-м выпуске работы победителей конкурса на тему «Тени». Владение тенью в фотографии — это уже само по себе искусство и уникальная форма выражения. Таинственные, волшебные, интенсивные, иногда ностальгические — эти снимки завораживают и рассказывают увлекательные истории без лишних слов.
1. «Люди за Красным Крестом» из серии «Связанные тенями», автор Джонатан Бэнкс
2. «Серфинг по снегу бабочкой», автор Омара Граиб
3. «Тихая жизнь» из цикла «Раковины», автор Винченцо Бароне
4. Победитель конкурса: «Завеса сна» из цикла «Тени воображения», автор Анна Бирет
5. «Двойной переход, Тирана, Албания, 2023» из серии «Несколько шагов в тень», автор Лука Бернардини
6. «Три. Кальяри, Италия, 2012» из серии «Зрители», автор Никола Фиораванти
7. «Темный город 1» из серии «Темный город», автор MK
8. «Тора» из серии «Лас-Торас, зимний маскарад», автор Мигель Анхель Круз Санчес
9. «Его собственный путь», автор Марио Баптиста
10. Из серии «Тени и силуэты», автор Леонор Бенито де ла Ластра
11. Второе место: «Чувство себя» из серии «Искажения», автор Джанлука Мортаротти
12. «Композиция с двумя крестами» из серии "Свет+тени", автор Соня Мельникова-Райх
13. «Комната Оливера» из серии «Два моих сына», автор Джоанна Ройцевиц
13. «Братья» из серии «Мама-художница», автор Венди Саймонс
15. «Вентилятор» из серии «Домашние огни», автор Хольгер Гелер
16. Третье место: «Отражение Эйфелевой башни» из серии «Прогулки по Парижу с любовью», автор Сухайл А.
17. «Изучение теней 1» из серии «Всегда темнее, пустее и проще», автор Райан Бейкеринк
18. «Край — Северо-атлантический океан #2» из серии «Край», автор Сюань Чунг
19. «Доктор Кэт, портрет № 14» из серии «Доктор Кэт», автор Джордж Майер
20. «Пункт назначения» из серии «Путешествия», автор Патрисия Бери
21. «Медведь и песок» из серии «Замедление времени», автор Кристина Карсон
22. «Финансовая перетасовка» из серии «Временные обитатели», Рэндалл Романо
23. «Жизнь в жизни» из серии «Жизнь в геометрии», автор Джойдип Деб
24. «Изучение форм», автор Фрэнки Перес
25. «Ворота детского сада» из серии «Детская площадка/Район 12», автор Стиг Марлон Уэстон
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— переведено специально для fishki.net
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