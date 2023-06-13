30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи

Автор:
13 июня 2023 16:27
Хорошая идея может появиться у каждого, а вот для ее воплощения нужен профессионализм, который приходит лишь с годами опыта — и то не ко всем! И хотя шедевры тех, кто занимается дизайном или рекламой, вряд ли встретишь в музее, их работами всегда можно повосхищаться онлайн, в специально отведенных для этого сообществах. Чем не музей?
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Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Вообще-то, это винт Архимеда. Он был изобретён Архимедом примерно в 250 году до н. э.