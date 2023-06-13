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30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи

30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи

Автор:
13 июня 2023 16:27
Сообщество : Искусство
Метки: дизайн   искусство   креатив   постеры   скульптура   социальная реклама   
1595
31

Хорошая идея может появиться у каждого, а вот для ее воплощения нужен профессионализм, который приходит лишь с годами опыта — и то не ко всем! И хотя шедевры тех, кто занимается дизайном или рекламой, вряд ли встретишь в музее, их работами всегда можно повосхищаться онлайн, в специально отведенных для этого сообществах. Чем не музей?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   искусство   креатив   постеры   скульптура   социальная реклама   
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9  комментариев
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12k
Евгений Час назад
8. Лестница, спроектированная Леонардо да Винчи в 1516 году


Вообще-то, это винт Архимеда. Он был изобретён Архимедом примерно в 250 году до н. э.

8. Лестница, спроектированная Леонардо да Винчи в 1516 году Вообще-то, это винт Архимеда. Он был изобретён Архимедом примерно в 250 году до н. э.Посмотреть
8. Лестница, спроектированная Леонардо да Винчи в 1516 году Вообще-то, это винт Архимеда. Он был изобретён Архимедом примерно в 250 году до н. э.
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1k
Лимонадный Джо 37 минут назад
Идея проигрывателя для винила весьма оригинальная. Помню в журнале "Наука и жизнь" было опубликовано фото "новинки в технике проигрывателей". Небольшая каретка ездила по пластинке, лежащей на столе, по концентрической траектории. И с помощью встроенного передатчика сигнал транслировался на усилитель. Правда в последствии сообщалось, что это первоапрельской розыгрыш...
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24k
Сталкер 53 минуты назад
Особенно актуально в последние дни.


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11k
Злобный 58 минут назад
Подскажите на что они намекают?

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Porky Pig

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