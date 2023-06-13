30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи

Хорошая идея может появиться у каждого, а вот для ее воплощения нужен профессионализм, который приходит лишь с годами опыта — и то не ко всем! И хотя шедевры тех, кто занимается дизайном или рекламой, вряд ли встретишь в музее, их работами всегда можно повосхищаться онлайн, в специально отведенных для этого сообществах. Чем не музей?