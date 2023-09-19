35 примеров, когда мир кажется идеальным

Некоторые радости понятны только взрослым. Например, когда щетка вашего пылесоса идеально пролазит под мебель. Или когда вы рисуете в своей антистресс-раскраске и ни разу не зашли за линию. Это те маленькие радости, которые нужно ценить и беречь. Так почему бы не поделиться ими с окружающими?