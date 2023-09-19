35 примеров, когда мир кажется идеальным

Некоторые радости понятны только взрослым. Например, когда щетка вашего пылесоса идеально пролазит под мебель. Или когда вы рисуете в своей антистресс-раскраске и ни разу не зашли за линию. Это те маленькие радости, которые нужно ценить и беречь. Так почему бы не поделиться ими с окружающими?
"Есть красота в формах, которые кажутся созданными друг для друга, - говорит социальный психолог Карен Е. Дилл-Шеклфорд. - Точно так же, как мы любим наблюдать заход солнца, мы можем наслаждаться вещами исключительно из-за их эстетической ценности. Они просто красиво выглядят".
Однако фактор неожиданности играет значительную роль. Бельгийский психолог-экспериментатор Йохан Вагеманс провел исследование этого феномена. По его мнению, существует два объяснения того, почему нам нравится смотреть на вещи, которые идеально сочетаются. Во-первых, это удовлетворяет нашу потребность в порядке. Во-вторых, обнаружение порядка там, где мы его меньше всего ожидаем. Удивление усиливает наше чувство радости.
Шеклфорд также связывает это явление с психологией человеческих отношений: "Это может быть зеркальным отражением чувства благодарности, которое мы испытываем, когда встречаем подходящего нам человека. Вероятность того, что двое подойдут друг другу, очень мала. Когда вы чувствуете, что нашли такого человека, вы понимаете, насколько вам повезло".
Карен предполагает, что в любви к идеальным формам есть и фрейдизм: "Возможно, это связано с чем-то биологическим или даже сексуальным. Если говорить прямо, то мужские и женские половые органы должны подходить друг к другу, чтобы человек мог размножаться. Возможно, мы ищем в мире подобные образы, потому что в нас говорит первобытное стремление".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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