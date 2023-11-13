Подросток из России выиграл международный конкурс саксофонистов в Бельгии

17-летнего Дмитрия Пинчука признали лучшим среди 264 музыкантов из 19 стран.
Семнадцатилетний россиянин Дмитрий Пинчук стал победителем 8-го международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса. Конкурс, который проводится раз в 4 года и считается самым престижным в мире саксофонной музыки, проходил в городке Динан на юге Бельгии, где некогда жил изобретателя музыкального инструмента — Адольф Сакс.
Отмечается, что в конкурсе принимали участие музыканты из 19 стран. До финала дошли трое россиян (Владимир Пецкус, Михаил Казаков и Дмитрий Пинчук), двое японцев и итальянец. Однако Пинчук был признан лучшим саксофонистом среди 264 конкурсантов.
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Отмечается, что в финале конкурса каждый из финалистов должен был исполнить по две композиции общей длительностью 40 минут. Конкурсанты исполняли произведения Франка Мартэна, Тьерри Эскеша, Пьера-Макса Дюбуа и других композиторов.
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Конкурс проходил с 31 октября по 11 ноября в зале кафедрального собора Динана, который не мог вместить всех желающих попасть на праздник саксофонной музыки. По словам победителя, граждан России на сцене встречали очень радушно.
"Здесь люди абсолютно понимающие, я не встречал в свой адрес никаких негативных высказываний, а тем более давления. Наоборот, встречали очень радушно. Для меня было гордостью представлять Россию. Главное - это музыка." — высказался по поводу возможной негативной реакции в отношении граждан РФ Дмитрий Пинчук.
Отмечается, что все трое российских финалистов — выпускники Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена и ученики саксофониста Никиты Зимина, который был победителем 6-го конкурса Адольфа Сакса в 2014 году.
Отмечается, что первая премия конкурса составляет 9 тысяч евро. Однако денежные премии — это мелочь, поскольку победа в таком престижном конкурсе открывает многие двери и сулит большое концерное будущее.
"Денежное значение премии играет наименьшую роль. Победа на конкурсе Адольфа Сакса - это крайне престижное достижение, которое открывает блестящую карьеру в мире саксофонной музыки и множество концертных возможностей", - отметила представитель пресс-службы конкурса Лора Дуксфис.
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