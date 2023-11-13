Подросток из России выиграл международный конкурс саксофонистов в Бельгии

Семнадцатилетний россиянин Дмитрий Пинчук стал победителем 8-го международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса. Конкурс, который проводится раз в 4 года и считается самым престижным в мире саксофонной музыки, проходил в городке Динан на юге Бельгии, где некогда жил изобретателя музыкального инструмента — Адольф Сакс.

Отмечается, что в конкурсе принимали участие музыканты из 19 стран. До финала дошли трое россиян (Владимир Пецкус, Михаил Казаков и Дмитрий Пинчук), двое японцев и итальянец. Однако Пинчук был признан лучшим саксофонистом среди 264 конкурсантов.