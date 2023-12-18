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20 доказательств того, что борода способна кардинально изменить внешность любого мужчины

20 доказательств того, что борода способна кардинально изменить внешность любого мужчины

Автор:
18 декабря 2023 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: борода   было стало   внешность   волосы   красота   мужчина   фото   
1766
21

Парни поделились своими фотографиями с бородой и без неё, и это просто разные люди! Да вы сами только взгляните!

Некоторые люди говорят, что девушки хитрюшки, потому что способны приукрасить свою внешность косметикой. Но у парней тоже есть свои штучки, которые здорово меняют внешность. Да-да, сейчас мы говорим именно о бороде! Только представьте, какой сюрприз ждёт какую-нибудь девушку, если её избранник внезапно решит сбрить подбородочную шевелюру!

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Этот парень отращивает бороду с 17 лет. Представьте, если возраст дерева можно определить по кольцам на спиле, то возраст этого брутала наверняка определяется по длине бороды 🙂

А ещё он очень напоминает одного мультяшного персонажа, знакомого нам всем с детства. Поняли, о ком речь? 🙂

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Метки: борода   было стало   внешность   волосы   красота   мужчина   фото   
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13  комментариев
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217
ruslan d Час назад
Эх, завидую , не растёт ...
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Liberman 8 минут назад
Тем у кого нет подбородка и углов челюсти - борода однозначно подходит.
Тем у кого есть подбородок и широкая челюсть - вообще не требуется.
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4k
Двестиграмм 14 минут назад
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3k
Pioner76 43 минуты назад
Дело в том, что многим, которые носит бороду, борода совсем не идет.
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2k
Жирный бот 54 минуты назад
терпеть не могу растительность на лице.. как то месяц не брился, в горном походе, ужас ощущения)
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13k
Copycat Час назад
Блин восхищаюсь людьми с большой окладистой бородой) я не могу носить такую, много раз пытался отращивать, но как только сильно отрастает, начинает цепляться за молнию на куртке, и т.д. не могу привыкнуть, не выдерживаю, сбриваю, ношу просто короткую испанку
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58k
dima423 Час назад
Ну кому то идет, кому то нет)
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16k
ss Час назад
Комментарий к фото
Слева жиробас. Справа - тот же жиробас, но с мохнатой рожей, возрастом лет на 10-15 постарше... Ну или так кажется, потому что рожа небрита.
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16k
ss Час назад
Ну... Как-то так себе изменения. Чего там кардинального? Просто либо бритый, либо мохнорылый.
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