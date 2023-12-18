20 доказательств того, что борода способна кардинально изменить внешность любого мужчины

Некоторые люди говорят, что девушки хитрюшки, потому что способны приукрасить свою внешность косметикой. Но у парней тоже есть свои штучки, которые здорово меняют внешность. Да-да, сейчас мы говорим именно о бороде! Только представьте, какой сюрприз ждёт какую-нибудь девушку, если её избранник внезапно решит сбрить подбородочную шевелюру!