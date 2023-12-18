20 доказательств того, что борода способна кардинально изменить внешность любого мужчины

Парни поделились своими фотографиями с бородой и без неё, и это просто разные люди! Да вы сами только взгляните!
Некоторые люди говорят, что девушки хитрюшки, потому что способны приукрасить свою внешность косметикой. Но у парней тоже есть свои штучки, которые здорово меняют внешность. Да-да, сейчас мы говорим именно о бороде! Только представьте, какой сюрприз ждёт какую-нибудь девушку, если её избранник внезапно решит сбрить подбородочную шевелюру!
Этот парень отращивает бороду с 17 лет. Представьте, если возраст дерева можно определить по кольцам на спиле, то возраст этого брутала наверняка определяется по длине бороды 🙂
А ещё он очень напоминает одного мультяшного персонажа, знакомого нам всем с детства. Поняли, о ком речь? 🙂
Источник:
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Тем у кого есть подбородок и широкая челюсть - вообще не требуется.