Как российские полицейские китайский учат

В соцсетях завирусилось видео, в котором российские сотрудники МВД изучают китайский язык. В ход идут стишки и поговорки.
Китайский - язык сложный. И чтобы его выучить, потребуется немало сил и усердия.
Для улучшения коммуникаций между китайскими туристами и российскими правоохранителями последних обучают китайскому языку.
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Где и когда снято это видео, неизвестно, но в СМИ предполагают, что на видео - сотрудники МЧВ Санкт-Петербурга.
Ранее, в мае 2023 г, выступая в рамках Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин назвал английский "мёртвым языком" и призвал всех начинать учить национальные языки своей страны, а также китайский.
На Володина произвело большое впечатление выступления чрезвычайного и полномочного посла Китая в Белоруссии Се Сяоюна, который произносил речь по-русски. "Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем, потому что можем разговаривать на языке межнационального общения, это очень важно", - заявил он.
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На любой фабрике, даже маленькой у них обязательно есть менеджер который худо-бедно но может говорить по английски.
И на отдыхе в Таиланде ,Турции - или по русски или по английски.
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Поэтому пока основной международный язык- английский.
В каком то будущем все может измениться , но пока так.