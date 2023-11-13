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Как российские полицейские китайский учат

Как российские полицейские китайский учат

Автор:
13 ноября 2023 10:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китайский язык   МВД   изучение китайского языка   полиция   русски-китайская дружба   
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В соцсетях завирусилось видео, в котором российские сотрудники МВД изучают китайский язык. В ход идут стишки и поговорки.

Китайский - язык сложный. И чтобы его выучить, потребуется немало сил и усердия.

Для улучшения коммуникаций между китайскими туристами и российскими правоохранителями последних обучают китайскому языку.




Где и когда снято это видео, неизвестно, но в СМИ предполагают, что на видео - сотрудники МЧВ Санкт-Петербурга.


Ранее, в мае 2023 г, выступая в рамках Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин назвал английский "мёртвым языком" и призвал всех начинать учить национальные языки своей страны, а также китайский.


На Володина произвело большое впечатление выступления чрезвычайного и полномочного посла Китая в Белоруссии Се Сяоюна, который произносил речь по-русски. "Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем, потому что можем разговаривать на языке межнационального общения, это очень важно", - заявил он.

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Метки: Видео   Китайский язык   МВД   изучение китайского языка   полиция   русски-китайская дружба   
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1  комментарий
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иванов дмитрий 48 минут назад
я не так , что бы в совершенстве знаю язык, но на китайских фабриках на английском договаривался.
На любой фабрике, даже маленькой у них обязательно есть менеджер который худо-бедно но может говорить по английски.
И на отдыхе в Таиланде ,Турции - или по русски или по английски.
.
Поэтому пока основной международный язык- английский.
В каком то будущем все может измениться , но пока так.
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