Как российские полицейские китайский учат

Где и когда снято это видео, неизвестно, но в СМИ предполагают, что на видео - сотрудники МЧВ Санкт-Петербурга.

Ранее, в мае 2023 г, выступая в рамках Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин назвал английский "мёртвым языком" и призвал всех начинать учить национальные языки своей страны, а также китайский.