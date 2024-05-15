Кот наоборот: милая чилийская кроха, которая до жути пугает местное население

Мы привыкли к тому, что котики – это эталон милоты. Конечно, за исключением крупных хищников.
Это мимимишное создание на опасного зверя не особо похоже. Больше напоминает персонаж мультфильма. Но самая маленькая дикая кошка в Америке – это ещё и самое милое дурное предзнаменование.
В сельской местности Чили кодкод или гуинья имеет дурную славу по причине совершенно не платонической любви к курам, а также как предвестник смерти и бедствий.
Животный мир полон предвестников судьбы. По крайней мере, если верить суевериям. От воронов лондонского Тауэра, чей отлёт означал падение целой империи, до обычной чёрной кошки, перебежавшей нам дорогу.
Трогательная пятнистая малышка, которая часто меньше обычной домашней кошки, с пушистым хвостом и большими выразительными глазами предпочитает леса на юге Чили. Несмотря на очаровательный вид этого животного, один лишь взгляд на него может заставить фермера впасть в панику не только из-за страха потерять пропитание, но и лишиться жизни. Согласно рассказам коренных жителей Чили – мапуче, встреча с миниатюрным хищником может означать голод, болезнь или смерть.
Кодкод также известен как гуинья в Чили или виньефе на языке мапуче – мапудунгун. Чилийская кошка при весе около пяти килограммов – это самый маленький вид диких кошек в Америке. Он также занимает самый маленький ареал, охватывающий центральную и южную части Чили до западной части Аргентины. Кодкод занесён в Красную книгу как уязвимый вид, которому угрожают потеря среды обитания, болезни, распространяемые домашними кошками и собаками, и охотники-люди. Но для некоторых людей маленькая кошка сама является угрозой: кодкод печально известен тем, что совершает набеги на курятники.
Согласно статье, опубликованной в 2013 году в журнале этнобиологии и этномедицины, суеверия о кодкоде широко распространены в сельской местности.
Опросы местных студентов и членов общины мапуче на юге Чили показали, что некоторые люди считают, что кошка обладает сверхъестественными способностями, например, невосприимчива к пулям или отрывает головы цыплятам, чтобы выпить их кровь. Последнее преувеличение, вероятно, объясняется тем, что крошечная кошка предпочитает есть только шею и голову домашней птицы.
«Мой сосед сказал: когда кодкод заходит в курятник, чтобы съесть птиц, это очень плохая примета для семьи, так как вместе с ним придёт бедность, голод или какая-нибудь болезнь, которая может привести к смерти хозяина. Это древние поверья», – рассказал один из участников опроса. Некоторые люди верят, что даже простой взгляд на кошку может принести несчастье.
Некоторые из участников опроса сообщили, что это суеверие очень древнее, но его происхождение трудно проследить.
Зловещая репутация кодкода может быть связана с его неуловимой природой. Другие ночные хищники, которых редко можно увидеть, в том числе пумы и совы, во многих культурах, как и у мапуче, ассоциируются с несчастьем.
В Чили дурная слава о кодкоде вышла далеко за пределы его территории обитания, попав в городские районы и даже в национальный лексикон. Слово güiña происходит от мапудунгунского глагола wiñamn, означающего «нести что-то» – обычно что-то украденное. По всему Чили güiña часто используется для обозначения сомнительных членов общества, от воров до коррумпированных политиков, даже людьми, не знающими о чилийской кошке.
Сегодня всё больше людей узнают об этом виде животных благодаря социальным сетям и, несомненно, миловидному очарованию зверька.
Однако в сельских общинах, где усилия по сохранению животного мира наиболее востребованы, сохраняется предвзятое отношение к кодкоду. То, как общество ценит и воспринимает животных, напрямую влияет на сохранение видов. Важную роль играют и культурные традиции, наделяющие животных «магическими» способностями. Если вид считается вредным или плохим из-за своей «магии», то животное может стать объектом охоты только по этой причине. Что затрудняет усилия по сохранению вида. Были случаи, когда люди убивали кошек, что является преступлением в Чили, за угрозу домашней птице. Но суеверия в этих случаях тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Скрытность и осторожность кошки, по-видимому, обеспечивает ей определённую степень защиты от потенциальных охотников вне независимости от их мотивов.
Несмотря за неуловимость этих лесных созданий, зоологи всё же выяснили, что крошечные кошки охотятся на грызунов, переносящих хантавирусы, которые могут вызывать смертельные инфекции у людей. Если кампании по сохранению популяции окажутся успешными, кошка может однажды стать не вестником беды, а милейшим защитником, стоящим на страже здоровья и жизни.
Раз уж нам, людям, довелось делить эту землю с братьями нашими меньшими, значит это не просто так. И бездумно истреблять кого-то только лишь из-за древних суеверий совершенно точно нельзя.
Источник:
Источник:
- Кошка Темминка – загадочный золотошёрстый хищник
- Игрушечная смертоносная красота из океанских глубин
- Кускус: ленивый, пятнистый и пушистый
- Самые опасные лягушки нашей планеты
- Кровавые слёзы потомка драконов