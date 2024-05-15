Кот наоборот: милая чилийская кроха, которая до жути пугает местное население

Согласно статье, опубликованной в 2013 году в журнале этнобиологии и этномедицины, суеверия о кодкоде широко распространены в сельской местности.

Опросы местных студентов и членов общины мапуче на юге Чили показали, что некоторые люди считают, что кошка обладает сверхъестественными способностями, например, невосприимчива к пулям или отрывает головы цыплятам, чтобы выпить их кровь. Последнее преувеличение, вероятно, объясняется тем, что крошечная кошка предпочитает есть только шею и голову домашней птицы.

«Мой сосед сказал: когда кодкод заходит в курятник, чтобы съесть птиц, это очень плохая примета для семьи, так как вместе с ним придёт бедность, голод или какая-нибудь болезнь, которая может привести к смерти хозяина. Это древние поверья», – рассказал один из участников опроса. Некоторые люди верят, что даже простой взгляд на кошку может принести несчастье.