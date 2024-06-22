Канадские ученые нашли неизвестную болезнь мозга

Но местное правительство решило, что они слишком нагнетают обстановку, и прикрыло исследование болезни.
Три года назад в провинции Нью-Брансуик в течение года к врачам обратилось около 40 человек. Симптомы у всех были разные, но вот заболевание одно и то же. Сначала врачи долго не могли поставить диагноз, а когда поняли, что не знают, что может вызывать одновременно и повышенное слюноотделение, и странные ощущения на коже, решили, что пора обращаться за помощью к более высококвалифицированным специалистам.
И каково же было их удивление, когда и там не сказали, что же это за болезнь такая. Предположительно, оно связано с условиями окружающей среды, которые провоцируют заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.
Постепенно 40 человек превратились в 200, и местные ученые всерьез стали изучать это заболевание.
«Все, что я скажу, это то, что мое научное мнение заключается в том, что в [Нью-Брансуике] происходит что-то реальное, что абсолютно невозможно объяснить предвзятостью или личными намерениями отдельного невролога», — написал Майкл Култхарт, известный микробиолог. «Некоторые случаи лучше всего объясняются последним, но их слишком много (сейчас их более 200)».
Однако Култхарт пожаловался, что ему запретили исследовать загадочное заболевание. И сообщили, что все его пациенты страдают от известных заболеваний, таких как рак и деменция. Вот только все пациенты молодые люди, и деменции у них быть не может. Ученый уверен, что «воздействие окружающей среды – или комбинация воздействий – запускает и/или ускоряет различные нейродегенеративные синдромы».
«Я верю, что истина со временем проявит себя, но пока все, что мы можем сделать… это продолжать собирать информацию о случаях, которые поступают к нам как подозрительные на прионную болезнь». - Майкл Култхарт
Журналисты направили запрос в парламентский комитет по здравоохранению группой по защите интересов пациентов в марте, но комитет не ответил на просьбу о комментариях.
Ну в принципе, все можно было бы списать на некомпетентного ученого, который не в состоянии поставить диагноз. Так ведь еще один профессор, Сэмюэл Вайс сообщил, что правительство остановило его усилия по борьбе с загадочной болезнью. По его данным таинственный недуг поразил уже 350 канадцев и не собирается на этом останавливаться.
В электронном письме, которое попало в руки Guardian, профессор Сэмюэл Вайс, нейробиолог, работающий в канадском федеральном агентстве, ответственном за финансирование медицинских исследований, написал, что правительство намеренно сократило поиск объяснения.
После публикации представитель департамента здравоохранения Нью-Брансуика заявил: «Нью-Брансуик не препятствует никаким исследованиям в этой области. Если департамент здравоохранения определит, что необходимы какие-либо дополнительные действия, он отреагирует соответствующим образом».
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Ну ё-моё! Ну конечно же! Пресловутая окружающая среда! Нужно срочно запретить... Ну... Чего-нибудь запретить...
Теперь нужно объявить, что виноваты во всём люди, увеличить налоги, понастроить какой-нибудь хрени и закрыть что-нибудь полезное. А самое главное сделать таблетки от "неизвестной болезни" и обязать всех принимать три раза в день перед едой...