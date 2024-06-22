Канадские ученые нашли неизвестную болезнь мозга

Три года назад в провинции Нью-Брансуик в течение года к врачам обратилось около 40 человек. Симптомы у всех были разные, но вот заболевание одно и то же. Сначала врачи долго не могли поставить диагноз, а когда поняли, что не знают, что может вызывать одновременно и повышенное слюноотделение, и странные ощущения на коже, решили, что пора обращаться за помощью к более высококвалифицированным специалистам.

И каково же было их удивление, когда и там не сказали, что же это за болезнь такая. Предположительно, оно связано с условиями окружающей среды, которые провоцируют заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.

Постепенно 40 человек превратились в 200, и местные ученые всерьез стали изучать это заболевание.