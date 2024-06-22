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Канадские ученые нашли неизвестную болезнь мозга

Канадские ученые нашли неизвестную болезнь мозга

Автор:
22 июня 2024 09:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Альцгеймер   Канада   болезнь Паркинсона   врачи   мозг   ученые   
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Но местное правительство решило, что они слишком нагнетают обстановку, и прикрыло исследование болезни.

Три года назад в провинции Нью-Брансуик в течение года к врачам обратилось около 40 человек. Симптомы у всех были разные, но вот заболевание одно и то же. Сначала врачи долго не могли поставить диагноз, а когда поняли, что не знают, что может вызывать одновременно и повышенное слюноотделение, и странные ощущения на коже, решили, что пора обращаться за помощью к более высококвалифицированным специалистам.


И каково же было их удивление, когда и там не сказали, что же это за болезнь такая. Предположительно, оно связано с условиями окружающей среды, которые провоцируют заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.


Постепенно 40 человек превратились в 200, и местные ученые всерьез стали изучать это заболевание.



«Все, что я скажу, это то, что мое научное мнение заключается в том, что в [Нью-Брансуике] происходит что-то реальное, что абсолютно невозможно объяснить предвзятостью или личными намерениями отдельного невролога», — написал Майкл Култхарт, известный микробиолог. «Некоторые случаи лучше всего объясняются последним, но их слишком много (сейчас их более 200)».


Однако Култхарт пожаловался, что ему запретили исследовать загадочное заболевание. И сообщили, что все его пациенты страдают от известных заболеваний, таких как рак и деменция. Вот только все пациенты молодые люди, и деменции у них быть не может. Ученый уверен, что «воздействие окружающей среды – или комбинация воздействий – запускает и/или ускоряет различные нейродегенеративные синдромы».


«Я верю, что истина со временем проявит себя, но пока все, что мы можем сделать… это продолжать собирать информацию о случаях, которые поступают к нам как подозрительные на прионную болезнь». - Майкл Култхарт


Журналисты направили запрос в парламентский комитет по здравоохранению группой по защите интересов пациентов в марте, но комитет не ответил на просьбу о комментариях.


Ну в принципе, все можно было бы списать на некомпетентного ученого, который не в состоянии поставить диагноз. Так ведь еще один профессор, Сэмюэл Вайс сообщил, что правительство остановило его усилия по борьбе с загадочной болезнью. По его данным таинственный недуг поразил уже 350 канадцев и не собирается на этом останавливаться.

В электронном письме, которое попало в руки Guardian, профессор Сэмюэл Вайс, нейробиолог, работающий в канадском федеральном агентстве, ответственном за финансирование медицинских исследований, написал, что правительство намеренно сократило поиск объяснения.


После публикации представитель департамента здравоохранения Нью-Брансуика заявил: «Нью-Брансуик не препятствует никаким исследованиям в этой области. Если департамент здравоохранения определит, что необходимы какие-либо дополнительные действия, он отреагирует соответствующим образом».

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Метки: Альцгеймер   Канада   болезнь Паркинсона   врачи   мозг   ученые   
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Pravednik84 2 часа назад
А я им говорил, что целоваться с Байденом опасно для жизни.
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kaboza 5 минут назад
Там вроде ганждик в легале...их проверяли на упоротость?
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2k
Сергей 21 минуту назад
Запретить исследование логично только в одном случае: когда власти прекрасно знают причину этой болезни. И что-то у меня возникают смутные подозрения, что дело касается испытаний оружия массового поражения.
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kirill15 22 минуты назад
Канадские ученые, это северо-американский аналог британских ученых
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17k
ss Час назад
"Предположительно, оно связано с условиями окружающей среды..."
---
Ну ё-моё! Ну конечно же! Пресловутая окружающая среда! Нужно срочно запретить... Ну... Чего-нибудь запретить...
Теперь нужно объявить, что виноваты во всём люди, увеличить налоги, понастроить какой-нибудь хрени и закрыть что-нибудь полезное. А самое главное сделать таблетки от "неизвестной болезни" и обязать всех принимать три раза в день перед едой...
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