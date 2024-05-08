У кандидата в президенты США обнаружили в голове паразита, который съел часть его мозга

Медики обнаружили в мозге политика Роберта Кеннеди-младшего аномалию, которая может быть мёртвым паразитом. Как пишет издание New York Times, доктор пришёл к выводу, что наблюдаемая на снимках головного мозга аномалия "была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер".

Газета пишет, что Кеннеди-младший, собирающийся баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата, обратился к медикам из-за проблем с памятью и замутнённостью сознания. На полученных снимках его мозга медики обнаружили затемнения, которые сначала приняли за опухоль. Но затем один из врачей предположил, что это червь. Нейрохирурги, основываясь на описании симптомов самого Кеннеди-младшего, пришли к выводу, что в его мозгу могла поселиться личинка свиного цепня. Однако некоторые из них сомневаются, что паразит мог съесть часть мозга.