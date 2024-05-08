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У кандидата в президенты США обнаружили в голове паразита, который съел часть его мозга

У кандидата в президенты США обнаружили в голове паразита, который съел часть его мозга

Автор:
08 мая 2024 20:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роберт Кеннеди-младший   США   здоровье   кандидат в президенты   мозг   паразит   
2009
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Когда выражение про тараканов в голове можно понимать буквально. Впрочем, в избирательном штабе проблемы со здоровьем своего шефа называют смешными, "учитывая соперников" по президентской гонке. Тут, наверное, не поспоришь.

Медики обнаружили в мозге политика Роберта Кеннеди-младшего аномалию, которая может быть мёртвым паразитом. Как пишет издание New York Times, доктор пришёл к выводу, что наблюдаемая на снимках головного мозга аномалия "была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер".


Газета пишет, что Кеннеди-младший, собирающийся баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата, обратился к медикам из-за проблем с памятью и замутнённостью сознания. На полученных снимках его мозга медики обнаружили затемнения, которые сначала приняли за опухоль. Но затем один из врачей предположил, что это червь. Нейрохирурги, основываясь на описании симптомов самого Кеннеди-младшего, пришли к выводу, что в его мозгу могла поселиться личинка свиного цепня. Однако некоторые из них сомневаются, что паразит мог съесть часть мозга.

Американские СМИ отмечают, что кандидат в президенты жаловался на те же симптомы ещё в прошлом десятилетии, но сегодня, то есть перед выборами, уверяет, что полностью избавился от всех последствий возможного заражения паразитом.


В то же время представитель кампании Кеннеди-младшего называет вопросы журналистов о состоянии его здоровья смешными, поскольку на фоне остальных кандидатов, даже с червём в голове, он выглядит богатырём.


Добавим, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. И судя по всему, они будут напоминать скачки старых, хромых кляч. Основными соперниками считаются 77-летний республиканец Дональд Трамп и 81-летний действующий президент-демократ Джозеф Байден.

Источник:

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Метки: Роберт Кеннеди-младший   США   здоровье   кандидат в президенты   мозг   паразит   
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30  комментариев
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33k
Владимир 2 часа назад
Тю, тоже мне новость. У них вон Бидон вообще без мозга президентсвует.
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1k
Вир Норин 57 секунд назад
Безмозглые (сериал 2016). Я знал что это на реальных событиях основано :)
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8k
evenSeven 42 минуты назад
Не даром говорят, что у америкосов токсичное мышление. Вон даже червяк потравился.
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71k
doker 50 минут назад
Такой червяк у всех, кто старше 60 лет возрастом.
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3k
Igor Grishaev 53 минуты назад
Это что. Вот у президента США обнаружили в голове паразита, который съел весь его мозг. И ничего!
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7k
Кистень 59 минут назад
Червь отравился?
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45k
Aleks Час назад
Дед Бидон прилюдно срет в штаны, а мозг съели у Кеннеди...
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val Час назад
т.е. "Безмозглые (Braindead)" не врали? а сколько их еще таких в Вашингтоне?
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601
novok Час назад
Летом Байден снимет свою кандидатуру с выборов в пользу Мишель Обамы.
Трампу будет очень трудно её обойти
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10k
Trenzel2003 Час назад
Червяка жалко! Съел кусочек, кусочек мозга. И сдох. Бедный червячок.
Какие же америкосы оказывается ядовитые.
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18k
GROMOZEKA Час назад
Демократичная демократия демократично пытается избавиться от конкурентов в предвыборной гонке
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1k
Уходим отсюда Час назад
Жаль, этот мужик, на удивление, в интервью на популярном канале спорил с ведущим, который Россию выставлял в свете всемирного зла. Он говорил, что именно сша спровоцировала и хочет этой войны, как оказалось и историю прошлого века знает неплохо, привел несколько доводов, как Россия пошла на большие уступки, увела войска из Европы, пообещали Горбачеву не расширятся, и говорит Россию нагло обманули.
Ссылка www.youtube.com

тут без перевода к сожалению.
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89k
Taras Kozalupko Час назад
Черви, рептилии, ужас какой-то
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
аномалия "была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер". ..
Настолько пендосы токсичные, что даже червяки мрут
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10k
sedoisever 2 часа назад
А можно вот так диагнозы на весь свет озвучивать?
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Чтобы быть презиком США мозг вообще не нужен.
О, сократил президента до презика прям самому понравилось.
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3k
Rom 2 часа назад
Да ладно, ну съел кусочек.... ниче не случится.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
А что, не видно по лицу, что он- червь? люди, пля, в черном))))
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29k
ПаганецЪ 2 часа назад
Наших депутатов неплохо бы на этот предмет проверить.
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954
yura stenokardin 2 часа назад
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Burzum
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