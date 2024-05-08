У кандидата в президенты США обнаружили в голове паразита, который съел часть его мозга

Когда выражение про тараканов в голове можно понимать буквально. Впрочем, в избирательном штабе проблемы со здоровьем своего шефа называют смешными, "учитывая соперников" по президентской гонке. Тут, наверное, не поспоришь.
Медики обнаружили в мозге политика Роберта Кеннеди-младшего аномалию, которая может быть мёртвым паразитом. Как пишет издание New York Times, доктор пришёл к выводу, что наблюдаемая на снимках головного мозга аномалия "была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер".
Газета пишет, что Кеннеди-младший, собирающийся баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата, обратился к медикам из-за проблем с памятью и замутнённостью сознания. На полученных снимках его мозга медики обнаружили затемнения, которые сначала приняли за опухоль. Но затем один из врачей предположил, что это червь. Нейрохирурги, основываясь на описании симптомов самого Кеннеди-младшего, пришли к выводу, что в его мозгу могла поселиться личинка свиного цепня. Однако некоторые из них сомневаются, что паразит мог съесть часть мозга.
Американские СМИ отмечают, что кандидат в президенты жаловался на те же симптомы ещё в прошлом десятилетии, но сегодня, то есть перед выборами, уверяет, что полностью избавился от всех последствий возможного заражения паразитом.
В то же время представитель кампании Кеннеди-младшего называет вопросы журналистов о состоянии его здоровья смешными, поскольку на фоне остальных кандидатов, даже с червём в голове, он выглядит богатырём.
Добавим, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. И судя по всему, они будут напоминать скачки старых, хромых кляч. Основными соперниками считаются 77-летний республиканец Дональд Трамп и 81-летний действующий президент-демократ Джозеф Байден.
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Трампу будет очень трудно её обойти
Какие же америкосы оказывается ядовитые.
тут без перевода к сожалению.
Настолько пендосы токсичные, что даже червяки мрут
О, сократил президента до презика прям самому понравилось.