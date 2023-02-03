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Лама из Нью-Мексико стала новым рекордсменом

Лама из Нью-Мексико стала новым рекордсменом

Автор:
03 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   животные   истории   книга рекордов гиннесса   лама   ламы   природа   рекорды   самые старые   фото   
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В ряду рекордсменов прибыло! Лама по кличке Далай отметил день рождения, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Обычно ламы живут около 20-ти лет, но этот товарищ знатно обогнал сородичей.

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Метки: Фотографии   животные   истории   книга рекордов гиннесса   лама   ламы   природа   рекорды   самые старые   фото   
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1  комментарий
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EvilHomer Полчаса назад
Это не лама, это Ламия (лат. lamia, др.-греч. Λάμια) Демон короче.
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