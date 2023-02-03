Лама из Нью-Мексико стала новым рекордсменом

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В ряду рекордсменов прибыло! Лама по кличке Далай отметил день рождения, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Обычно ламы живут около 20-ти лет, но этот товарищ знатно обогнал сородичей.
Недавно самец ламы по кличке Далай стал рекордсменом, получив почётный статус самой старой ламы в мире. Далай живёт на ферме в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, с любящими хозяевами. На прошлой неделе ему исполнилось 27 лет, и он обогнал предыдущего 26-летнего рекордсмена. При этом обычная продолжительность жизни лам - около 20 лет.
Хозяева ламы счастливы, и теперь во всю готовятся подавать документы для официального занесения питомца в Книгу рекордов Гиннесса. День рождения Далай знатно отметили всей семьёй - на празднике были друзья, вкусный торт и фотосессия с именинником. Пригласили также карликового козлика - лучшего друга ламы, с которым они делят вольер.
Одноглазый Далай живёт с семьёй Стрейт с 2007 года. Рядом с ним даже выросла 13-летняя дочка фермеров. "Для нас он определённо член семьи. Он очень многое для нас значит. Я родилась в Перу, где лам очень уважают и оберегают, потому что традиционно живут рядом с ними," - рассказывает хозяйка ламы.
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Метки: Фотографии животные истории книга рекордов гиннесса лама ламы природа рекорды самые старые фото
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