Лама из Нью-Мексико стала новым рекордсменом

Одноглазый Далай живёт с семьёй Стрейт с 2007 года. Рядом с ним даже выросла 13-летняя дочка фермеров. "Для нас он определённо член семьи. Он очень многое для нас значит. Я родилась в Перу, где лам очень уважают и оберегают, потому что традиционно живут рядом с ними," - рассказывает хозяйка ламы.